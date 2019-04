Zatímco ve čtvrtek, pátek a pondělí bývá provoz na dálnici frekventovaný, v sobotu a neděli se očekává podstatně méně aut. „ŘSD toho proto využije k demolici šířkově nevyhovujícího nadjezdu na 121. kilometru u obce Kozlov. Pro veškerou dopravu je stanovena objízdná trasa,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Dálnici budou řidiči objíždět po silnici II/602, která vede souběžně s dálnicí. Cesta se jim prodlouží jen o pár minut. Se zpomalením dopravy a navedením vozidel na objízdnou trasu bude silničářům asistovat policie, následně budou sledovat situaci. "Policejní hlídky budou na pevných stanovištích na křižovatkách v Měříně a Velkém Beranově. Dohlížet na chování řidičů budou také na objízdné trase na silnici II/602," uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Přípravné práce pro snesení nadjezdu začnou v pátek 19. dubna ve dvě hodiny odpoledne. V tu dobu bude provoz v režimu 1+1. V osm večer se pak dálnice uzavře a opět se otevře v sobotu v deset hodin dopoledne. Od soboty do pondělí jsou naplánovány dokončovací práce a přestavba dopravního omezení, opět bude provoz v režimu 1+1.

Do poloviny července pak bude doprava vedena v režimu 1/1+2. „Jedná se o původní nadjezd, který byl postaven na konci 70. let. Nový nadjezd bude řidičům k dispozici do konce letošního roku,“ dodal Studecký.