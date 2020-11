„Mám okruh svých stálých zákazníků. Volají si zavčasu třeba už v srpnu nebo v září a v půlce října už mívám obsazeno. Někdo si vánoční cukroví objednává i rok dopředu. V prosinci, kdy si pro cukroví přijdou, si je mám hned zase napsat, aby na to prý už nemuseli myslet,“ řekla Jitka Jarošová.

Péct cukroví na zakázku si od ní nechávají maminky na mateřské a často ženské, které pracují v kanceláři. „Teď na konci roku mají asi víc práce a hlavně ne všechny to pečení baví. Někomu to nejde a než aby se u toho utrápil, tak si cukroví radši nechá udělat,“ přemítala vyučená švadlena.

Pečení je pro Jitku Jarošovou velkou vášní a koníčkem, který musí stíhat při svém zaměstnání. „Dělám na depu České pošty. Pracuji na směny, které mám měsíc dopředu naplánované, tudíž si podle toho můžu plánovat i pečení. Jsem sice neustále na nohou a v zápřahu, ale pečení mě hrozně moc baví. Cukrařina je o tom, že vás musí bavit, jinak bych to asi dělat nemohla,“ zamyslela se Jarošová, která se pečení věnuje již osmnáct let.

Letos ji čeká upéct a nazdobit celkem padesát kilogramů cukroví pro zhruba třicet zákazníků. Začít plánuje nejpozději 1. prosince a hotovo musí mít 20. prosince. Přes to podle jejích slov nejede vlak. „Mám to naplánované a rozpočítané. Prvně si peču korpusy a suché cukroví. Týden před odevzdáním cukroví zdobím čokoládou a nakonec přijde na řadu krémování. To dělám den před odevzdáním, takže někdy pracuji klidně i do rána,“ prozradila Jarošová.

Vanilkové rohlíčky, pracky a linecké, to je klasika, kterou chce každý. „To dělám každý rok. Ostatní cukroví ale ráda obnovuji a zkouším i něco nového. Letošním trendem budou medovníčkové kuličky. Některé zákaznice si ode mě berou cukroví i patnáct let, tak chci, aby ho měli pestré,“ usmála se maminka z Rynárce.

Pro zájemce o sladké, které nesmí o Vánocích chybět na žádném stole, připravila několik balíčků. „Dělám vánoční mix nebo jen krémové cukroví. To chce třeba někdo, kdo si doma suché cukroví udělá sám a pak si to hezké nazdobené dokoupí. Mám i pár zákazníků, kteří chtějí naopak jen to suché. Mám udělané takové balíčky, protože by to bylo hrozně náročné, když by si každý řekl, jaké konkrétní cukroví chce nechat upéct,“ informovala Jitka Jarošová.

K cukrařině se prý dostala náhodou. „Kamarádky maminka pekla cukroví, já jsem k nim často jezdila na návštěvu a s pečením jsem jí ráda pomáhala. Úplně mě to chytlo. Pak se vdávala moje sestra, tak jsem si řekla, že to zkusím a upekla jsem jí cukroví na svatbu. Rok na to jsem pekla cukroví na svatbu kamarádce. Pak už se to rozšířilo,“ popsala Jarošová své začátky.

Při své tvorbě má nejraději volnou ruku. „V cukrařině se musíte neustále někam posouvat. Styly se neustále mění, takže je pořád se co učit,“ řekla Jarošová.