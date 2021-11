Já se vždycky snažím nastoupit do vagonu s tím čudlíkem. Jinak se pořád bojím, že se nedostanu z vlaku ven. Už se mi to stalo dvakrát, svěřila se dáma v nejlepších letech v rychlíku Praha Brno. Vagonem s čudlíkem myslela vagon, kde se dveře otvírají lehkým stiskem knoflíku. Je smutné, že vlak dlouhý jak týden před výplatou, spojující dvě metropole, má jediný vagon, kde cestující nemusí lomcovat klikou, když se chce dostat ven z vlaku na zastávce, kde lokomotiva stojí pár minut.

Štěpánka Saadouni. | Foto: archiv Štěpánky Saadouni

Je to vagon pro matky s dětmi. Nemálo cestujících se může chlubit zážitkem, kdy místo v Přibyslavi vystoupili až ve Žďáru, protože se nedostali včas z vlaku ven. V Golčově Jeníkově málem vypadli na peron, poté, co klikou usilovně lomcovali. I kliky u vagonu stárnou. K otevření vagonu na zastávce tak někdy i mladý zdatný cestující potřebuje sílu. Ti starší číhají v chodbičce a čekají, až jim dveře na svobodu otevře někdo silnější. Jsou cestující, kteří ochotně na zastávce běží kus kolem vlaku aby našli ten s čudlíkem. Kraj Vysočina slibuje v rámci projektu Veřejná doprava Vysočiny lepší spoje. Lepší autobusy, lepší vlaky. Tak snad i ve vagonech v rychlíku z Brna do Prahy čudlíky budou.