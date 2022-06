Studenti vzali výzvu vážně a rozdělili se do čtyř skupin: psavce, čáryfuky, strouhací četu a navíjecí četu. „V každé skupině jsou čtyři soutěžící. Když jednomu začne umdlévat ruka, předá štafetu dalšímu,“ říká studentka Barbora Břízová. Ta se spolužačkou Annou Čechovou tvoří polovinu čety čáryfuků. Barbora v zázračnou tužku Kohinoor moc nevěří. Myslí si, že zvládne čáru dlouhou tak dvacet kilometrů a napíše dvacet tisíc slov. Anna Čechová tipuje čáru dlouhou třicet kilometrů a deset tisíc slov.

Čáryfuci mají k dispozici papírové rolky, které se vkládají do pokladen. Popsanou rolku bude na druhém konci zpětně namotávat navíjecí četa.

Give Peace a Chance

Psavci mají lehčí úkol. Na veliké archy balicího papíru píšou pořád dokola větu z písně Johna Lennona Give Peace a Chance. „Nezkoušeli jsme to a netrénovali,“ ujišťuje Barbora.

Důležitou součástí týmu soutěžících je strouhací četa s nabroušenými ořezávátky. „Já tipuji tak třicet kilometrů a pět tisíc slov,“ věští strouhač Tobiáš Peca. Usilovně strouhá, až z úhledné tužky 3B vyrobí špačka. „Tak to se nepovedlo,“ komentuje se smíchem.

Akce startuje před polednem. Zatím co psavci píšou, až se z papíru kouří, čáryfuci mají prostoje. „Navíjení nefunguje, ale když jsme to zkoušeli, šlo to,“ konstatuje učitel Koráb. S návrhy přicházejí i členové navíjecí čety. „Dáme tam pásku, ještě jsme to nevychytali,“ vysvětlují. Na pokus, kolik tužka Kohinoor vydrží, mají studenti asi dvě hodiny. Další den změří výsledky svého úsilí. Pokud překonají limit daný výrobcem, pošlou informace o svém úspěchu do Pelhřimova do České knihy rekordů.