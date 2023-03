Do čtení nelze nikoho nutit. To si myslí Štěpánka Fichtnerová. Vyučuje literaturu na druhém stupni základní školy Wolkerova v Havlíčkově Brodě. „Snažím se žáky seznámit s literaturou pomocí pravidel kritického myšlení. Přečteme takovým způsobem společně asi čtyři knihy za rok,“ říká učitelka. Jak vysvětlila, žáci čtou vybranou knihu po částech a pak společně diskutují, jak se vyvíjí hlavní postava. „Nechci, aby jen odrecitovali obsah, ale aby nad knihou přemýšleli,“ zdůraznila učitelka.

Stěhování psího útulku v Brodě: z Mírovky zamíří na dvůr veteriny ve městě

Takzvanou doporučenou četbu mají žáci rozdělenou podle tříd. Deváťáci se zaměřili na válečnou literaturu, osmáci se seznamují s dílem Karla Havlíčka Borovského a sedmá třída čte literaturu sci-fi. Podle učitelky Fichtnerové mají dnešní školáci úplně jiné literární hrdiny, než jejich rodiče. „Nikdo z nich například nečetl Robinsona Crusoe. Tak jsem jim postupně vysvětlila, co je to robinsonáda. Neznají Romea Julii,“ konstatovala učitelka.

Řvi potichu brácho

Jak dodala, pedagog ale nemůže žít jen klasikou a ztratit kontakt se současnou literaturou. Škola Wolkerova má skvěle zásobenou knihovnu. Štěpánka Fichtnerová pravidelně navštěvuje literární semináře a sama se vzdělává. Naposledy se svými žáky probírala knihu Ivony Březinové Řvi potichu brácho. „Je to kniha o autismu. Požádala jsem žáky, aby pak napsali dopis některému hlavnímu hrdinovi. Hodně z nich psalo dopis matce toho postiženého chlapce a byl to silný zážitek,“ dodala učitelka s tím, že velký dluh má současné školství zřejmě v oblasti poezie. To se v seznamu četby skoro neobjevuje. S covidem skončily i recitační soutěže.

Její kolegyně Zuzana Velflová a Štěpánka Kerelová učí ve Wolkerovce na prvním stupni. Ani tady nikdo po žácích nevyžaduje povinnou četbu. „Jen doporučujeme a pak si o knihách v hodinách povídáme. Děti se pochlubí, co rády čtou a pak si knihy navzájem doporučují,“ popsala učitelka Velflová průběh hodin literatury. Jak dodala, covid sice přerušil recitační soutěže, ale její třída na poezii nezanevřela. „Nacvičujeme zrovna pohádku s verši Jiřího Žáčka,“ upřesnila.

Olga Špinarová studuje prvním rokem střední školu. „Samozřejmě do knihovny chodím. Když mám čas. Zajímají mě novinky. Naposledy jsem četla Krámek s fantazií,“ svěřila se studentka s tím, že poezie ale u ní není na prvním místě. „Moc jí nerozumím a ani mě to neláká,“ dodala.

Ningerovu ulici v Chotěboři vylepší. Do změny zapojila radnice i obyvatele města

V základní škole ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku se literatuře věnují cíleně. „Vzhledem k tomu, že jsme již třetím rokem zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je prioritně zaměřený na čtenářství a pisatelství, usilujeme co nejvíce o vedení dětí ke čtenářství,“ zdůraznila učitelka Martina Hojná. Cílem je, aby děti četly s chutí a radostí, aby se o knihy samy zajímaly, vyhledávaly si vhodné knihy a dokázaly o nich mluvit a následně je doporučit ke čtení svým spolužákům a sourozencům.

Ve Ždírci má poezie zelenou. Žáci se pravidelně účastní recitační soutěže a dosahují v ní vynikajících výsledků. Soutěž začíná nejprve u nás ve škole, pokračuje okrskovým kolem v Chotěboři, poté je postup do okresního a krajského kola. „V loňském roce se dvě naše žákyně a jeden žák probojovali z prvního a druhého místa okresního kola až do krajského kola v Třebíči. I v letošním roce se této soutěže budou naši žáci aktivně a s nadšením účastnit,“ zdůraznila učitelka Hojná.

Co například dnešní školáci čtou

* Jeff Kiney: Deník malého poseroutky

* Joanne K. Rowling: Harry Potter

Andy Criffiths: Ztřeštěný dům na stromě

Ivona Březinová: Řvi potichu brácho

Václav Dvořák: Já, Finis