Chotěbořští „dobráci“ mají čtyřicet let starý cisternový vůz a ten, jak se zdá, už má nejlepší léta za sebou. „Je to staré auto a už je zkrátka poruchové. Každou chvíli se objeví nějaká závada,“ stýská si velitel sboru Aleš Vencelídes.

Nedávno chyběli například při požáru v Libické Lhotce. „Sice jsme byli v poplachovém plánu, ale nemohli jsme vyjet, protože cisterna byla zrovna mimo provoz,“ vzpomíná Vencelídes.

Naopak požár auta v chotěbořské místní části Počátky sice uhasili, nedostali se ale však domů. „Nechalo nás to mezi Počátkami a Chotěboří a museli nás odtáhnout,“ doplňuje Vencelídes.

Mají už jen dopravní auto

Oprava pak trvá nějakou dobu a zásahy se musí obejít bez nich. „Musí nás nahrazovat jednotky z okolí, my nejsme akceschopní. Je to zkrátka problém. Jinou cisternu totiž nemáme. Sice máme ještě dopravní automobil, ale ten slouží jen na přepravu lidí a je bez vybavení,“ popisuje Vencelídes.

Tato situace v Chotěboři trvá už tři roky. „Vždy se to opraví, chvilku to jezdí, ale po čase se objeví nějaká další závada. Navíc čím starší to auto je, tím těžší a dražší je na něj sehnat náhradní díly. Kolikrát nám ho už ani nechtějí opravovat,“ říká smutně Vencelídes.

„Dokud nebude nové, tak tyto problémy budou pořád a akorát se budou čím dál víc prohlubovat. Na jednu stranu nemá cenu cpát peníze do starého auta, ale na druhou nám nic jiného nezbývá. Je to takový bludný kruh,“ krčí rameny Vencelídes.

Ubírá jim to body

Jenže s novým autem to není tak jednoduché. „Už před třemi roky jsme zkoušeli žádat o dotaci, ale bez úspěchu. Ten program je bohužel tak špatně udělaný, že na něj zkrátka nikdy nedosáhneme. Je stavěný na malé obce a navíc je tady jednotka profesionálních hasičů. To nám ubírá body,“ komentuje Vencelídes. „Jedině by nám novou cisternu tak muselo koupit město ze svého rozpočtu,“ dodává.

Podle chotěbořského místostarosty Davida Šafránka ale šance na získání dotace přece jen je. „Některé okolnosti ji snižují, jiné naopak zvyšují. Třeba za předchozí žádosti jsou body navíc, takže s každým dalším rokem jich získají více,“ přemítá.

Reálnějším řešením však zůstává, aby nové auto zaplatilo samo město, které je i zřizovatelem dobrovolných hasičů. „Musíme být připraveni i na variantu, že žádost o dotaci neuspěje ani letos a bude potřeba situaci vyřešit bez ní. A to samozřejmě není možné bez přispění města,“ uzavírá Šafránek.