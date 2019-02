Vysočina – Cestování z Jihlavy do Pardubic po železnici bylo ještě před deseti lety zcela bez přestupů. Na přesedání v Havlíčkově Brodě si již cestující zvykli, teď ale přibyl v případě některých spojů další v Hlinsku. Podle Českých drah je po změně železnice atraktivnější.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Od konce loňského roku vypadá situace na nádraží v Hlinsku až komicky. „Například od Pardubic přijede dřív souprava a čeká na vlak ze směru Havlíčkův Brod. Sněží, jako často v těchto dnech, a lidé vystupují z vagonů a jdou se schovat pod střechu nádražní budovy,“ popsal Stanislav Jelínek z Jihlavy, jenž mezi Pardubicemi a Jihlavou cestuje po železnici několikrát do měsíce a pokračoval: „Pak přijede vlak z protisměru, lidé přestoupí do druhého a obě soupravy vyrazí po téže trase opačným směrem.“



„Drážní zaměstnanci říkali, že se krajské úřady nedohodly na podmínkách a tak na hranicích krajů Pardubického a Vysočiny musí lidé přelézat z vlaku do vlaku,“ dodal Jelínek s tím, že se obává zavedení dalších přestupů. „Dráha by na cestující brala ohledy, ale pány z kraje nezajímá, co potřebují,“ řekla pak starší tmavovlasá průvodčí ve vlaku do Pardubic.



Dle vyjádření Českých drah je nově vzniklý přestup ale naopak výsledkem příkladné spolupráce obou krajů. „V úseku Hlinsko v Čechách - Pardubice vznikl nový segment spěšných vlaků, který cestování zrychluje. Pro většinu cestujících tak vzniká atraktivnější možnost pravidelného dojíždění vlakem se zredukovaným počtem zastavení vlaku,“ uvedla regionální tisková mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Přestup v Hlinsku, který se týká jen části cestujících, je zapříčiněn nedostatkem moderních vozidel.

Pavel Bartoš z odboru dopravy Kraje Vysočina vysvětlil, že záležitost souvisí s pořízením dvou moderních motorových jednotek Regioshark. „Vzhledem k jejich omezenému počtu si je chce Pardubický kraj pochopitelně ponechat na svém území. Kraj Vysočina se nyní také rozhodl k pořízení až tří motorových jednotek Regioshark,“ uvedl. Jeden z vlaků RegioShark by pak mohl pendlovat mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi, čímž by se přestupy v Hlinsku odstranily.



Podobný cíl má dle mluvčího Dominika Bartáka i Pardubický kraj. „Aktuálně zahajujeme jednání s krajem Vysočina ohledně spěšných vlaků. Chceme, aby jezdily přímo bez přestupu v Hlinsku a to od 15. prosince 2019,“ prozradil.