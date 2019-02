Potvrzují to otlučené krajnice i obroušená svodidla.

Rovná silnice má být hotová příští rok v září. „Plánuje se to od války," poznamenal sedmdesátiletý Bedřich Tvarůžek z Rudíkova.

Pevný a jednotvárný povrch vozovky si automobilové tlumiče pochvalují až několik stovek metrů za Pocoucovem. Obchvat Trnavy patří k nejnovějším silnicím na trase. Za dvojicí rybníků na něj však navazuje úsek, kterému místní neřeknou jinak než houpáky. Ve dvou krátkých stoupáních je nespočet děr, krajnice existují jen sporadicky.

Přímo zdraví nebezpečné místo leží před odbočkou do Náramče a Budišova. Do zatáčky se nevešlo už mnoho řidičů. Místo ní narazili do mladých lip před rybníkem Březinou, z opačného směru od Velkého Meziříčí skončily v roklině. Jako se to letos podařilo jednomu řidiči kamionu, kterého vytáhl až jeřáb.

Přivaděče z Rudíkova k obchvatu jsou dalšími slabými místy. Ten první a čtvrtý ústí do hlavní silnice v ostrém úhlu. Do toho prvního mohou řidiči vjet pouze s maximálním rizikem.

Kraj je hodlá předělat tak, aby se s hlavním tahem křížily v pravém úhlu. Prostřední dva výjezdy by se měly zavřít úplně. „Mně to nevadí. Radši si kousek zajedu, než abych vjel pod kola autům na hlavní. Motorkáři tudy jezdí i stošedesátkou," upozornil Bedřich Tvarůžek.