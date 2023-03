/MAPA ČÁPŮ/ Čápi bílí postupně obsazují hnízda na Vysočině. Díky unikátní mapě na webu, která sleduje hnízda po celé republice, je možné zjistit, kde už se čápi zabydleli. Na Vysočině se čáp objevil už koncem února v Telči na Jihlavsku nebo v Budišově na Třebíčsku a v posledních dnech i v Třebíči a v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku.

Do Třebíče zavítal první čapí pár. Týna s Tondou přiletí do dubna. | Foto: K-System

Obsazené hnízdo se na mapě na webu www.birdlife.cz/capi zbarví do modra. Sami lidé do mapy přidávají poznatky o tom, kdy čápa zahlédli, zda už má u sebe i druhého do páru a v neposlední řadě sdílejí informace o tom, zda se jim podařilo vyvést mladé. Na web lze nahrávat i fotografie zachycených čápů.

Interaktivní mapu najdete ZDE.

Do centra Třebíče na vysoký komín přiletěl dospělý čáp bílý už před týdnem, ale teprve během pondělí se k němu přidal i druhý z páru. Na Třebíčsku je také obsazené hnízdo v Lesonicích a v Budišově, kde ho dokonce na komíně bývalého pivovaru poprvé zahlédli už 28. února.

Na Pelhřimovsku čápa pozorují v Horní Cerekvi. Jednoho dospělého čápa poprvé na komíně v Tyršově ulici spatřili minulou neděli 11. března. Do Telče na vysoký komín v Radkovské ulici přiletěl čáp dokonce už 20. února.

V letošním roce webová mapa sleduje více než patnáct set míst po celé republice. Letos už lidé stihli zkontrolovat 284 hnízd a z toho jich je více než šedesát obsazených.