V tom obchodě se běžně prodávají hadice, nyní je však jeho část přeplněná zejména drogistickým zbožím a trvanlivými potravinami. Manželé Slámovi vyhlásili svou sbírku teprve v neděli, ale už v pondělí nebylo na shromaždišti humanitární pomoci k hnutí. Ve středu pak má sbírka odjet na Ukrajinu. „Jako bývalí vojáci jsme sdružení ve spolku Veterans. Jeden z našich členů má manželku z Ukrajiny a zrovna ve chvíli, kdy začala válka, tam byli na návštěvě. Byli asi třicet kilometrů od Ivano-Frakivsku, jehož letiště také Rusové vybombardovali. Kamarád s manželkou pak cestou na hranice potkávali obrovské davy lidí. Když se vrátil, popsal nám situaci a pustili jsme se do práce,“ líčí Sláma.

Manželé Slámovi a jejich přátelé mají na Ukrajině mnoho známých. „Chceme, aby naše sbírka směřovala až na Ukrajinu, kde v desítky kilometrů dlouhých kolonách čeká množství lidí, nikoli jen k hranicím. Kolega oslovil naše zastoupení ve Lvově. To sice nefunguje, ale kontakty tam máme, protože jsme tam vozili pomoc už v minulých letech. Je domluvené, že buď dostaneme na hranicích průvodce, s nímž přejedeme na Ukrajinu, nebo na místě bude čekat nějaký odvoz, kam pomoc naložíme. Náš kamarád organizuje další sbírku v Mikulově, tu s tou naší spojíme,“ vysvětluje bývalý voják.

Do sbírky, kterou manželé Slámovi zorganizovali, nepřispívají jen lidé z Třebíče. Příspěvek přišel i z Anglie. Ten ale není ve formě hmotné pomoci, nýbrž finanční. „Dostali jsme sto liber od Toma Doležala, syna Oldřicha Doležala, který za války létal v naší 311. bombardovací peruti RAF. Tom působí v Leytonstone Ex-Servicemen‘s Club, což je charitativní organizace starající se o vysloužilé vojáky. Když se manažerka tohoto klubu dozvěděla, že sbírku organizujeme, okamžitě mezi sebou vyhlásili svou vlastní finanční sbírku. Peníze budou vybírat do příští neděle, pak nám je pošlou, my za ně nakoupíme potřebné věci a ty zase dopravíme na Ukrajinu. Jedná se tedy o mezinárodní záležitost, přičemž vše se odvíjí mezi námi vojáky. A kamarádství vojáků nezná hranic,“ usmívá se Sláma, na němž je znát, jakou má radost, že se dobrá věc daří.

Mezi jeho vojenskými kamarády jsou i Ukrajinci. „Máme mezi nimi řadu známých. Ti teď bojují třeba v Charkově,“ říká Sláma.

Jeho manželka Miroslava, která mu se sbírkou pomáhá, vypočítává, čím by lidé měli nejvíce přispívat. „Trvanlivé potraviny, kapsičky s výživou pro děti, instantní polévky. Z drogerie například pleny, vlhčené ubrousky, zubní pasty, toaletní papíry, dámské hygienické potřeby,“ ukazuje na hromadu věcí. Vedle ní je i několik kousků oblečení. „Teď jsme ale dostali informace od kamaráda, který tam už jednu sbírku odvezl. Oblečení nenoste, je ho tam prý mraky. Oblečení je prý lepší směřovat na záchytné tábory, ale ne na Ukrajinu,“ dodává.

Je pozoruhodné, jak rychle se informace o sbírce rozšířily mezi lidmi. Slámovi ji začali organizovat v neděli večer, v pondělí už byla místnost plná věcí a lidé stále chodili s dalšími. Je tedy více než pravděpodobné, že ve středu se určitě přemístí na Ukrajinu. Fotografie z této cesty poskytnou Slámovi i Deníku.

Kde lze do sbírky spolku Veterans přispívat:



Třebíč, Brněnská 194/7 (budova Ráj hadic)



telefon: 723 013 378 (paní Slámová)