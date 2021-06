Nádech, výdech a jde se na to. „Mám opravdu respekt,“ svěřuje se Aleš, ze kterého se po překročení prahu stává pan učitel. „Vnímáme Aleše skutečně jako učitele, takže budeme v tichosti,“ upozorňuje češtinářka Tereza Coufalová ještě jako učitelka a usedá do lavice coby nová žačka.

„Takže si vyndejte sešity,“ nakáže třináctiletý učitel. „A co když jsem ho zapomněl?“ ozve se ze zadních řad. „Tak si vezmi papír,“ reaguje Aleš jako zkušený pedagog.

Na deváťáky čeká pravopisné cvičení a rozbor vět. Aleš diktuje, žáci se snaží dané věty napsat bez chyb. Většině to nedělá problém.

K tabuli se dostává i učitelka Coufalová, vlastně teď žákyně Coufalová. Schválně dělá hloupou a pokukuje po třídě, kdo by jí poradil. „Nikdo ale nechtěl,“ stýská si později z lavice.

Češtinu tou dobou opakují i o patro výš. Tady je to ale přesně obráceně, dvě deváťačky učí osmáky. Nutno říct, že na první pohled to tu skutečně vypadá jako klasická hodina. „Paní učitelka nám řekla, že teď brali vedlejší věty, tak jsme na to připravily pracovní listy,“ ukazují mladé učitelky Lucka a Dája.

Ze svých žáků jsou nadšené. „Jsme jen o rok starší, tak jsem se bála, že budou drzí, ale vůbec. Perfektně spolupracovali a byli moc šikovní,“ vyzdvihuje Dája.

To Aleš je naopak rád, že má učení za sebou. „Byl to mazec. Už vím, proč učitelé mají takové nervy a proč občas bývají naštvaní,“ směje se žák osmé třídy a dodává, že učitelem rozhodně být nechce.

Tereza Coufalová to ale tak černě nevidí. „Vzhledem k tomu, že Aleš je menší a mladší, k němu neměli moc respekt. Nicméně nakonec se zapojili dobře. Myslím, že to byla dobrá zkušenost nejen pro Aleše, ale i pro žáky a také pro mě,“ líčí.

Spokojená je i druhá z pedagožek, Lenka Rejzková. „Dája s Luckou to vzaly opravdu vážně, byly připravené a moc se mi to líbilo. Ta hodina měla opravdu úroveň a sama bych se nebála ji takto odučit,“ nešetří slovy chvály.

S nápadem na netradiční hodiny přišla učitelka Dominika Benešová. „Za mých školních let jsme tuto možnost měli jednou na den učitelů. Letos jsem se je rozhodla dát svým žákům jako dárek na den dětí. Sedla jsem si do lavice, stala se opět malou holčičkou a pozorně pozorovala děti jako učitele,“ vzpomíná.

Jak dodává, velmi mile ji překvapilo, jak se toho zhostily. „Do kabinetu jsem se vrátila opravdu nadšená a vyprávěla jsem to svým kolegyním. Společně jsme se pak domluvily, že to zkusíme udělat i v dalších třídách. A abychom tím nenarušovaly výuku, nechaly jsme to právě na poslední školní týden,“ uzavírá Benešová.