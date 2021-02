Korouhev s motivy patronů kostela poničil na podzim roku 2007 orkán Kyrill. „Museli ji poté sundat, orkán totiž ohnul poloosu a korouhev se zasekla. Všichni měli obavu, aby nespadla i se střechou,“ řekl budišovský farář Jiří Polach.

Následovala oprava v restaurátorské dílně Miroslava Vochty, která trvala další tři roky. „Korouhev jsme museli opískovat jemným pískem a opravit popraskané snýtované spoje měděných plátů. Pozlacovači ji poté pozlatili,“ popsal Vochta. V roce 2011 se pak vrátila zpátky na věž budišovského kostela.

Věžní ozdoba má motiv, který je spjatý se samotným kostelem. „Náš kostel má dva patrony, je to Nanebevzetí Panny Marie a druhým je svatý Gothard. Byl to mnich, který se posléze stal biskupem. Z dálky lidé osoby na korouhvi možná nepoznají, ale zblízka to jde vidět, Panna Marie má u sebe totiž Ježíška,“ vysvětlil kněz Polach.

Dodnes není přesně známé, jak dlouho korouhev věž zdobí. „Historici se domnívají, že by mohla být z dob hrabat Paarů. Mohla být nahoru umístěna při rekonstrukci věže, která probíhala na začátku osmnáctého století. Původně šlo o železný plech na konstrukci a samozřejmě i když byla nějakým způsobem ošetřená, tak podléhala zkáze. Několikrát ji museli sundat a opravovat. Podle některých zdrojů měli dokonce v dírách korouhve hnízdit ptáci,“ prozradil Polach.

Největší otočná korouhev na kostelní věži

Zlatá korouhev je v Česku unikátem. „Pořád tvrdím, že máme největší korouhev i na světě. Někteří by se mnou nesouhlasili, protože by tvrdili, že největší korouhev je v Seville, ale jak jsem studoval, tak sevillská korouhev je sice na výšku vyšší, ale otočná část je menší než naše. Jsme takovou raritkou, i když je Budišov tak trochu bokem hlavních cest. Když byla minulý rok objížďka přes městys, konečně i další lidé zjistili, kde vlastně ten Budišov je,“ smál se farář.

Budišovský skvost se dokonce dostal do knihy rekordů a kuriozit. „Do České databanky rekordů jsme korouhev zaregistrovali dne 18. května 2012 v Pelhřimově. Otáčející se plastika má výšku 4,14 metrů a šířku 2,63 metrů, váží 440 kilogramů,“ uvedla Barbora Zavadilová z Agentury Dobrý den.

Korouhev má dokonce svoji brzdu. I k ní se váže zajímavý příběh. „Jde totiž o bubnovou brzdu. Myslím, že by mohly být z nějaké škodovky. Nevím, jestli někdo z místních jezdí bez jedné brzdy,“ žertoval kněz Polach.

Rarita vyžaduje pravidelnou údržbu. „Jde o železnou konstrukci v dřevěné vazbě, takže se vibracemi a pohybem povolují šrouby. Zrovna tento pátek přijde zámečník, který šrouby dotáhne a namaže ložiska. Kromě toho přitáhne i brzdu a vyzkouší ji. Údržba je nutná zhruba jednou za půl roku. Ale když fouká silný vítr, stejně se raději nedívám na věž. Nechci totiž vidět, kdyby náhodou korouhev spadla,“ smál se Jiří Polach.

Zajímavý je i interiér kostela. „V pravé části kostela je odkrytá barokní malba, která zobrazuje výjevy z benediktýnského života, Ježíše Krista vítězného a barokní postavy. Kostel pochází z druhé polovina dvanáctého století a postavili jej právě benediktýni, kteří spravovali Budišovsko. Původně byl románský a všemi přestavbami jsme se dostali až do barokní podoby, ale nechybí ani gotická. Románská podoba jde vidět už pouze na jedné fresce," doplnil kněz.

Výzdoba s freskami měla totiž v minulosti edukační charakter. „Lidé neuměli moc číst, rozuměli hlavně tomu, co slyšeli a co se kázalo. Umělo latinsky nebo česky Otčenáš, ale občas při mši nemuseli vědět, co se zrovna odehrává a tak se dívali po výzdobě, a už věděli, že třeba některá z postav je svatý Petr a Pavel, podle klíčů a meče," objasnil Polach.

Kostel v současnosti zdobí i postní plátno. „Objevili jsme ho náhodou, když jsem nastoupil na faru. Postní plátno není vždy součástí každého kostela. Když jsem se ptal místních pamětníků, říkali, že jej naposledy viděli v šedesátých letech. Zatím jsme nepřišli na to, kdy a kde se zde plátno vzalo a jak je staré. Když ho sundáváme, je to hodně stará tkanina, minimálně sto let," dodal Jiří Polach.

Do budoucna by se kostel mohl dočkat i opravy interiéru. „Bylo by na to potřeba zhruba třicet milionů korun. Bylo by to skvělé, kdyby se podařilo sehnat peníze a opravit to. Stále tvrdím, že náš kostel je významnější, než by se mohlo zdát," doufal farář Polach. Zájemci proto mohou farnost podpořit darem na bankovní účet číslo 1522591359/0800.