Když strážníci dorazili na místo, čekal je neuvěřitelný příběh. „Slovenský dělník, který se z nějakých důvodů stal u nás bezdomovcem, dostal nápad, jak přečkat mrazivou noc. Rozhodl se zalézt do podzemního kontejneru na papír,“ popsal příhodu ředitel městské policie Jan Pavlík. Dovnitř to šlo malým hrdlem dost ztuha, a tak musel sundat zimní bundu a nasoukat se dovnitř. Nepočítal s tím, že separační kontejner je velmi hluboká jáma, navíc nedávno vyprázdněná. Spadl do zatuchlé kobky bez hřejivého kartonu, navíc i bez bundy, kterou nechal nahoře. Byl v pasti.