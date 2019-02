Brno - Dovolená na pláži ztrácí na popularitě. Podle mnohých cestovních kanceláří upřednostňují Brňané aktivní způsob trávení prázdnin. Objednávají si jak poznávací zájezdy, tak dovolené spojené se sportem. U pobytových zájezdů se pak letos mění oblíbené destinace.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Podle Petra Šatného z cestovní kanceláře Alexandria opět stoupá zájem o dovolenou v Řecku. „Zatímco loni byli klienti s nákupem dovolené v Řecku opatrní, letos trhá v prodejnosti rekordy," informoval Šťastný. Dodal, že u klientů je dlouhodobě oblíbenou destinací Bulharsko, zvýšený zájem mají i o Turecko.

Jeho slova potvrdila i majitelka brněnské cestovní kanceláře Travel 2002 Jana Enderlová. „Letos prodáváme méně dovolených v Egyptě, lidé více kupují dovolené v Turecku," řekla Enderlová. Za nižším prodejem dovolených v Egyptě stojí nepokoje. Oba zástupci cestovních kanceláří se ale shodují, že pokud se turisté pohybují v přímořských letoviscích, nemusí mít o svou bezpečnost obavy.

Aktivně na kole

V posledních letech chtějí lidé čím dál tím více strávit volný čas aktivně. „Nejvíce klientů tvoří mladí lidé, ale zájezdy si kupují i starší," uvedla vedoucí prodeje z brněnské agentury Zabloudil Petra Stieranská. Mezi nejpopulárnější patří dovolené na kole po Evropě, oblibě se těší také vodácké dovolené na raftech. „Velký zájem je letos i o horolezecké zájezdy na zajištěné cesty," popsala odborná garantka zájezdů z brněnské V-Tour Marie Klementová.

Aktivní prázdniny zvolila i Barbora Čunátová. „S přítelem se neradi válíme na pláži, proto jsme letos zvolili dovolenou na kolech na jižní Moravě. Těšíme se hlavně na poznávání krásné přírody," podotkla Čunátová.

Kromě způsobu trávení prázdnin se mění i trend v nákupu dovolené. Velké popularitě se těší brzká koupě, takzvaný first minute. „Oproti loňskému roku vzrostl nákup zájezdů first minute do některých destinací až o sedmdesát procent," uvedla Enderlová. Trend potvrdila i obchodní ředitelka serveru Dovolená.cz Eva Sedlmajerová, v číselném vyjádření je ale střídmější. „V období od listopadu do konce března si dovolenou koupilo přibližně o osmnáct procent lidí více než loni," řekla Sedlmajerová. Doplnila, že tento typ zájezdů kupují hlavně klienti, kteří si mohou naplánovat volno dlouho dopředu.

Popularitu "first minute" zájezdů považuje za logickou i ekonom Tomáš Menčík. „Lidé mají hlouběji do kapsy, proto se více dívají po ceně. First minute zájezdy jsou čím dál tím víc oblíbenější, protože nabízejí výraznější slevy," myslí si Menčík.

Nákup zájezdů v první chvíli má kromě nižší ceny i další výhody. „Klienti vybírají z kompletní nabídky zájezdů, nemusí tedy čekat, jaké termíny a hotely na ně zbudou," informoval Šatný. Menší výběr při nákupu dovolené na poslední chvíli potvrdila i Enderlová. „Rodiny s dětmi nebo větší skupiny přátel mají problém sehnat dovolenou na poslední chvíli podle svých představ," konstatovala Enderlová.

Pro milovníky aktivního trávení volného času může být nákup dovolené v poslední minutě dokonce problém. „Tuto variantu vůbec nenabízíme, protože potřebujeme dopředu zajistit kvalifikované pracovníky pro zájezd," zdůvodnila Klementová.

I když chtějí Brňané zájezd pořídit levně, nechtějí se připravit o pohodlí. „Ve všech hlavních destinacích tvoří prodej zájezdů se stravou all-inclusive přes polovinu," řekla Sedlmajerová. Výjimku tvoří jen Španělsko, kde převládá polopenze. Klienti mají také rok od roku vyšší nároky na kvalitu ubytování.

Že nejpopulárnější nabídka nemusí být zároveň nejlevnější potvrzuje i Menčík. „Pokud lidé nemají na dovolenou v zahraničí, spíše si ji odepřou, než aby volili nejlevnější variantu," uzavřel Menčík.