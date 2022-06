Hledáme brigádníky. Značka nutně. V takové situaci je například havlíčkobrodská Futaba. „Potřebujeme lidi do provozu a do výroby,“ sdělil manažer firmy Petr Charvát. Situaci s nedostatkem pracovní síly na krátkodobé brigády podle něj neřeší ani příjezdy ukrajinských uprchlíků. „Ti mají zájem hlavně o dlouhodobý pracovní poměr. Na brigádu k nám zatím žádný Ukrajinec nepřišel,“ dodal Charvát.

Naopak na hradě v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku nemají o brigádníky nouzi. Průvodci si místo na léto zamlouvají už v lednu. „Máme plno, většinou jsou to stálí průvodci, se kterými máme dobrou zkušenost,“ řekl kastelán Marek Hanzlík.

Lipnický unikát: šunku nadšenci suší v barokní zvonici. Visí i na stromě

Najít dobrou brigádu pomáhá studentům například Agentura student. Podle manažera Františka Jareše mladí hledají práci, která jim pomůže v oboru, který si vybrali. „Studenti chtějí pracovat hlavně v administrativě. Zájem bývá, ale spíš z nouze, o doplňování zboží v obchodech nebo stánkový prodej. Práce ve výrobních provozech studenty neláká. Je náročná a špatně placená,“ vysvětlil Jareš.

To potvrdila Jitka Maršíková z Havlíčkova Brodu. Syn studuje vysokou a hledá brigádu. „Dal mi jasně najevo, že ho brigáda musí bavit a chce si vydělat. Dřít u pásu odmítá. Vzpomínám si na svoje mládí a takzvané studentské aktivity. Šla jsem na brigádu do výroby. Bylo to těžké, ale vydělala jsem si a vážila si toho, že budu mít maturitu. Že nemusím tuhle práci dělat celý život,“ dodala paní Jitka.

Studentské brigády

Největší zájem o brigády, které pomáhají studentům ve vybraném oboru

Zájem je hlavně o práci v administrativě nebo průvodce v památkových objektech

Menší zájem je o doplňování zboží v obchodech, prodej u stánku

Nejmenší zájem je o práci ve výrobních provozech a montovnách

Nikomu se nechce pracovat. Tak zhodnotil aktuální zájem studentů o letní brigády Daniel Vincens, jednatel společnosti Ice invest, která na Vysočině nabízí možnost točit zmrzlinu. „Nechápu to, asi mají od rodičů velké kapesné,“ poznamenal Vincens. Uprchlíci z Ukrajiny by to sice brali, ale tam je podle Vincense silná jazyková bariéra.

Sepíší smlouvu a nepřijdou

Stejné zkušenosti jako havlíčkobrodská Futaba má společnost Enter-Prise v Humpolci. Nabízí brigády v automobilovém průmyslu. „Dřív to bylo lepší,“ povzdechla si Jitka Kotenová, která má hledání pracovních sil na starost. S brigádníky-studenty má špatnou zkušenost. „Letos jich přišlo jen několik. Nechali si napsat smlouvu, ale už se neukázali. Teď mám zrovna takový případ. Studentka chtěla u nás pracovat, smlouvu jsme sepsali, ale už nepřišla,“ dodala Kotenová.

Monkey Race Skuhrov je tady: podívejte sena fotografie z předešlých ročníků

Brigádníky hledají také do masny Novák v Novém Městě na Moravě. Za stovku na hodinu. Podle Miluše Kellerové se sem studenti jako brigádníci hlásí. Uprchlíci z Ukrajiny tady však nepracují. „Máme pultový prodej a důležitá je komunikace se zákazníkem. Ukrajinky nemluví česky,“ vysvětila Kellerová.