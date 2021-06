Nejvíce událostí řešili hasiči na Třebíčsku. „Odstraňovat popadané stromy museli hasiči například u Zvěrkovic, Jemnice, Dešova, Jackova nebo Rácovic,“ vyjmenovala mluvčí hasičů Petra Musilová. Na několika místech v kraji hasiči pročišťovali ucpané kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů domů. „Všechny události, u kterých jsme v souvislosti s počasím zasahovali, se obešly bez zranění osob,“ poznamenala Petra Musilová.

Na Vysočině spadl strom i na trať. Provoz tak musel být zastavený v úseku Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou. „Po bouřce odstraňujeme výpadek zabezpečovacího zařízení ve stanici Nové Město na Moravě, provoz v ní byl zastaven stejně jako mezi Jihlavou a Dobronínem, kde došlo k zaplavení trati,“ doplnil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Několik tisícovek domácností se navíc opět ocitlo bez proudu. „Situace se stabilizovala na jižní Moravě. Naopak počet odběratelů s omezenými dodávkami elektrické energie roste na Zlínsku a Vysočině,“ řekl mluvčí společnosti Eg-d Roman Šperňák.

Na Vysočině energetici zatím zaznamenali devět tisíc domácností bez dodávek elektrické energie v okolí Pelhřimova. „Děláme maximum pro to, abychom dodávky elektrické energie obnovili pro co nejvíce odběratelů v co nejkratším možném čase,“ uvedl Roman Šperňák.