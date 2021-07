U rodného domu českého novináře, spisovatele a politika, od jehož narození letos uplyne přesně dvě stě let, se sešla hezká řádka příznivců organizátorů Borovské desítky, kteří celou akci vymysleli. Mezi nimi nechyběl ani starosta obce Přemysl Tonar. „Je moc pěkné, že se povedlo zorganizovat takovouto skupinu lidí a hlavně že dokázali uběhnout celou trasu,“ smeká poklonu.

A výkon to byl opravdu obdivuhodný, účastníky čekalo zdolání přesně 688,9 kilometru. „Původně jsme chtěli běžet z Borové do Brixenu, ale nakonec jsme si řekli, že celou akci pojmeme jako symbolický návrat Karla zpátky domů,“ uvádí jeden z hlavních iniciátorů běhu Jaroslav Blažek.

Sportovci startovali v pondělí ve dvě hodiny odpoledne od domu v Brixenu, kde Borovský pobýval. Každý den pak běželi až do večera. „Bylo to formou štafety, kdy jsme si vždy Karla předávali z ramene na rameno,“ popisuje Blažek s tím, že na jednoho běžce připadlo od třiceti do sta kilometrů.

Se svým výkonem jsou účastníci spokojení. „Běželo se nám dobře, vyšlo i hezké počasí. Mám radost také z toho, že všechno vyšlo podle plánů a že jsme si celkem drželi časy doběhu za určitý den,“ libuje si Blažek.

Bouřka u Lince

V jeden den je však počasí přece jen potrápilo. „U Lince nás chytla bouřka. Tam jsem zrovna běžel já, byl jsem akorát uprostřed trasy a nebyla moc možnost to ukončit. Tak jsem to zkrátka musel doběhnout,“ svěřuje se Blažek.

Ostatní už ale měli větší štěstí. „Běželo se pěkně. Já jsem navíc měla poměrně jednoduché úseky. Vezla jsem s sebou i malého syna, takže pro mě byl běh spíše úlevou, že jsem mohla na hodinu vypnout a staral se manžel,“ směje se Jana Pavlasová, kterou s Borovským nepojí jen rodný městys. Za svobodna se totiž jmenovala Havlíčková.

A kdyby někoho napadlo, že na trase někdo švindloval, mýlil by se. „Ono to ani nešlo. Jak celou trasu, tak dílčí úseky máme zaznamenané v mobilní aplikaci. A nějaké zkrácení také nepřipadalo v úvahu, protože jsme běželi nejkratší možnou trasou,“ upozorňuje další z běžců, Jakub Janáček.

Právě on s nápadem uspořádat tento netradiční běh přišel. „Ono se to tak nějak nabízelo, protože Borovská desítka se stala docela zajímavou a známou akcí a přišlo nám dobré spojit ji s letošním dvoustým výročím Karla Havlíčka. Jsou to takové dva aspekty, které k Borové zkrátka patří,“ vysvětluje Janáček.

Pak už jen zbývalo vymyslet vhodnou trasu. „Snažili jsme se, aby co nejdůvěryhodněji kopírovala tu, kterou Havlíčka vezli do Brixenu. Měli jsme k tomu i historické záznamy a pročetli jsme asi čtyřicet stránek textu,“ prozrazuje Blažek.