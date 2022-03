Běžci z Vysočiny hledají tátu ukrajinského chlapce Ostapa. Nabízejí pomoc

Organizátoři Třebíčského půlmaratonu hledají tátu šestiletého ukrajinského chlapce Ostapa. Ten by měl žít v Třebíči. Ostapa na ukrajinsko-polských hranicích vyfotografoval zpravodaj Filip Harzer, který jeho snímek umístil na sociální sítě. „Má za sebou nekonečné čekání v mrazu a ušel s babičkou Halinou, maminkou a sourozenci pětadvacet kilometrů pěšky až do Polska. Bez vody, čaje, pomoci. Čekal tu na něj otec Igor, který rodinu vezme do Třebíče. Pracuje tam,“ uvedl Harzer k fotografii.

Malý Ostap vyfotografovaný na ukrajinsko-polské hranici by nyní už měl být v Třebíči. Lidé mu chtějí pomoct. | Foto: Filip Harzer

Podle informací Deníku by měl být malý Ostap s celou rodinou i tátou nyní v Třebíči. Lidé z Třebíčského půlmaratonu snímek Ostapa také sdíleli. Hledají jeho otce. Chtějí mu a jeho rodině pomoct. „Třebíčáci, neznáte někdo Ostapova tátu Igora? Pokud by cokoliv potřeboval, rádi bychom jakkoliv pomohli…,“ uvedli na svém facebooku. V případě, že by Ostapova tatínka někdo znal, nechť se ozve na telefonní číslo 608 641 603.