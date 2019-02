Jihlavsko - V Jihlavě a okolí se běhání stává stále populárnějším sportem.

V jihlavské Telečské ulici bylo v sobotu ráno a dopoledne rušno. Scházeli se tam běžci, aby se postavili na start Běhu vítězství. | Foto: Jan Černo

Že se obyčejné běhání stává na Jihlavsku stále populárnějším, potvrdil sobotní Běh vítězství. Jde o závod v běhu, jehož trasa vede z Jihlavy do Třeště. Už popatnácté tento závod běžel závodník Zdeněk Procházka. I on si stejně jako většina stálých běžců všímá toho, že rekreačních běžců v Jihlavě a jejím okolí přibývá.

„Myslím, že je to tím, že lidé začali uvažovat tak, že by měli začít žít zdravým životním stylem. Podle mě je to dobré využití volného času," vyjádřil se přímo před sobotním startem Zdeněk Procházka, který sám pravidelně běhá už od roku 1982.

Běh mu dává uspokojení. „Dalo by se říci, že jsem na běhání svým způsobem závislý," dodal běžec s tím, že běh je pro něj relax. „A to hlavně při tréninku. Při závodech je to něco trochu jiného, tepová frekvence je jinde, ale při tréninkových dávkách je to vyloženě relax," dodal Procházka. Ten se snaží běhat minimálně čtyřikrát v týdnu. Za měsíc naběhá okolo dvou set kilometrů.

Běhat se snaží v klidnějších jihlavských lokalitách. „Mám svoji oblíbenou trasu. Protože bydlím na Dolině, tak běhám směrem na Zaječí skok a přes léto mám chatu na Pávově, takže běhám v okolí Pávovského rybníka," prozradil Procházka.

To, že je běh stále populárnější, potvrdil i další z účastníků sobotního běhu. „Myslím, že to je takový fenomén doby. Lidi se asi zase začínají více hýbat, obezita je vidět na každém rohu," řekl Aleš Urban. Ten se na start tohoto závodu postavil teprve podruhé. „Hlavním cílem je u mě doběhnout," usmál se před startem.

Spolu s ním se na start, také podruhé, postavil Michal Rambousek. „V běhání jsem si našel zálibu, zkoušel jsem mnoho sportů a běh nakonec zvítězil. Je to takové odreagování, nemyslím přitom na nic jiného než na běh. Je to zkrátka návykové," uzavřel závodník Michal Rambousek.