Slavný podnikatel se zasloužil o rozvoj tehdy průmyslové čtvrti Borovina v Třebíči. „Do konce první světové války zde podnikali bratři Budischowstí, kteří provozovali koželužnu. V roce 1929 ji potom odkoupila Moravská banka, která ji právě nabídla Baťům. Fabriku koupil definitivně ještě Tomáš Baťa v roce 1931. Bohužel o rok později tragicky zemřel,“ připomněl badatel Milan Krčmář.

Tomáše vystřídal právě Jan Antonín Baťa. „Začal budovat nové fabrické budovy, které v Borovině stojí dodnes. Pod jeho vedením se velmi zvedla produktivita práce na téměř všech pobočkách, vyráběly se sta tisíce párů bot denně. Chtěl obout svět a to byl důvod, proč letěl na obchodní cestu kolem světa. Říkával, pro dvě miliardy lidí se ročně vyrábí 900 milionů párů bot a chtěl bych vyrábět víc,“ upřesnil Krčmář.

O památku baťovské Boroviny se snaží pečovat i město Třebíč. „Jsem rád, že se ve spolupráci s podnikatelským subjektem podařilo celý areál zachránit. Oceňujeme, že odkaz Jana Antonína Bati zůstává částečně i v Třebíči,“ doplnil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Baťovy osudy nyní připomíná také výstava v třebíčském ekotechnickém centu Alternátor. „Jmenuje se S Baťou kolem světa a vztahuje se k jeho obchodní cestě. Rozhodl se ji absolvovat jako první člověk na světě v letadle. Pro Batě platilo už tenkrát, že čas jsou peníze. Aby to demonstroval zakoupil v té době nejmodernější letadlo Lockheed L-10 Electra,“ komentoval Krčmář.

Vernisáže výstavy se zúčastnil i předseda Senátu Miloš Vystrčil. „ Sice nejsem znalec letectví, ale zajímá mě osoba Jana Antonína Bati, protože si myslím, že na podnikavosti a odvaze lidí je založený rozvoj naší země. I přes to všechno, co Jan Antonín Baťa dokázal zůstal skromným a soustředil se na to, aby podnik a závody fungovaly. Jsem rád, že město podporuje památku Bati tady v Třebíči,“ dodal Vystrčil.