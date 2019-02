Organizátoři se obávali, jak nevlídné počasí zamává s letošním posledním celostátním setkáním sběratelů v Jihlavě. Zbytečně. Na sobotní akci do DKO dorazila zhruba stovka nadšených sběratelů.

„Nejvíce jsou zastoupeni filatelisté, numismatici, ale máme tu také sběratele malých kalendářů, pohlednic, pivních tácků a další," vyjmenoval pořadatel Antonín Klein.

Mezi sběrateli, kteří přitahovali pozornost účastníků, byl také František, který přijel od Třebíče. Celé jméno nechtěl uvádět z obavy o to, že by se jeho povídání o sbírání starých bankovek mohlo stát tipem pro zloděje.

Za čtyřicet let své velké vášně se mu totiž podařilo sehnat opravdové skvosty. Ve své sbírce má všechna platidla z různých období historie České republiky. „Mezi ty nejvzácnější patří stokoruna z roku 1920, kterou navrhl Alfons Mucha, potom mám vydání bankovek z roku 1919, kdy začaly první emise," zamyslel se nad vzácností své sbírky František.

Bankovky se rozhodl sbírat kvůli zajímavé grafické úpravě. Na počátku své vášně si prý koupil šest bankovek, kterými to všechno začalo. Od té doby už čtyřicet let jezdí dvakrát ročně na aukce do Prahy, které organizuje Klub sběratelů papírových platidel. Nyní už ale všechny bankovky má, takže ty, které má víckrát, tak sám prodává.

Na otázku, zda některé bankovky nedostal od svých známých nebo lidí, kteří o jeho vášni vědí, odpověděl jednoznačně. „Dnes vládne materialismus, dnes vám nikdo nic zadarmo nedá," usmívá se František.

Kolik má ve své sbírce bankovek, František spočítáno nemá. Že by ovšem některé bankovky zapůjčoval do dobových filmů pro jejich autenticitu, to se prý nedělá. „V době kopírek není problém vzít starou bankovku, oskenovat a pak si jich vytisknout, kolik je třeba. Ve filmech se originály nepoužívají," odvětil závěrem sběratel, který kromě bankovek sbírá také místopisné pohledy.

Na setkání sběratelů se prezentovala také jihlavská poštovna, která chystá na středu 11. prosince opět speciální razítko s numerologicky zajímavým datem. Půjde o posloupnost čísel 11, 12, 13 a 14.