Třebíč - Na třebíčské Karlovo náměstí se stěhují banky. Ač dříve jich sídlila většina mimo něj, trend se obrací. A centrum se o víkendech vylidňuje.

Vbrzku se na Karlově náměstí otevře další nová pobočka s finačními službami. „V tomto roce chce Era otevřít celkem 13 nových finančních center po celé republice. V Třebíči jej zatím nemáme, proto jsme se rozhodli jedno z nich otevřít právě zde a přímo na náměstí, kudy denně projdou tisíce lidí. Navíc nechceme chybět na jednom z největších náměstí v České republice,“ sdělila mluvčí Poštovní spořitelny Zuzana Kalátová.

Za poslední léta se na Karlově náměstí usadil nemalý počet bank, narostl počet drogerií a také obchodů s asijským zbožím.

Karlovo náměstí tak působí zejména o víkendech vylidněně. Bydlí tu jen velmi malé množství lidí.

Převaha bank a drogerií se příliš nelíbí třebíčskému starostovi Pavlu Heřmanovi. „Banky tak zřejmě mají ke klientům blíž. A ty, co na náměstí nejsou, mají pocit, že jsou handicapovány,“ dumal s tím, že ale chápe snahu bank nabídnout klientům komfort, navíc, když Karlovo náměstí je přestupním místem městské autobusové dopravy.

Město ale podle něj příliš možností, jak život na náměstí vrátit, nemá. Z objektů na náměstí je čtrnáct domů ve vlastnictví města. Z toho kompletně pouze ke komerčním účelům jsou využívány pouze dva domy, šest je jich zčásti využito pro komerční účely a zčásti pro bydlení, dva domy jsou jen zčásti ke komerčnímu účelu.

Více života by přitáhly akce

Někteří obyvatelé Třebíče se domnívají, že více kulturních či jiných akcí by k oživení náměstí prospělo. „Občas tu míváme na náměstí sraz s přáteli a říkáme si, jak by to bylo fajn, kdyby tu bylo o víkendech posezení s hudbou. Vždyť různých zájmových organizací, které by jistě měly co předvést, je ve městě spousta. A pak, proč by to nešlo zařídit ve městě, když to jde i na malých obcích,“ ptala se Jana Musilová z Třebíče.

K oživení náměstí přispěje letos třebíčské kulturní středisko. Jeho ředitelka Jaromíra Hanáčková řekla: „Už 27. května bude na náměstí festival mažoretek a roztleskávaček.“

Mimo to připravuje MKS Třebíč také od prvního července desetidenní promítání filmů na náměstí a na náměstí bude i tradiční Bramborobraní.

Akce na náměstí uspořádají i jiné organizace. Už v sobotu ožije prostor náměstí Bio jarmarkem, v květnu zde budou pivní slavnosti, chystá se tradiční dopravní dopoledne. Ani tyto akce však podle Hanáčkové život na náměstí trvale nevrátí. „Je potřeba, aby na náměstí bylo více venkovních zahrádek, aby lidé měli kde v létě posedět a důvod se tu zastavit,“ přemítala Hanáčková. Osobně prý má jeden sen a tím je využití přízemí Národního domu v budoucnu pro potřeby cestovního ruchu v letních měsících.

Vylidňování centra města řešila nedávno například i města Opava, ale také Ostrava. V Ostravě dokonce otevření nového obchodního centra tamní přezdívají Fukušimou. Historické centrum Ostravy se kvůli zprovoznění obchodního ráje vylidňuje.