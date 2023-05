/FOTO, VIDEO/ Po roce se opět sešli na Masarykově náměstí v Jihlavě majitelé historických aut. Účast byla o trochu slabší než loni, ale počasí vyšlo na jedničku a pohodovou atmosféru to nijak nekazilo, ba naopak.

I letos se na prvního máje sjely na jihlavské náměstí historické stroje. Aut, motorek i návštěvníků akce bylo však o něco méně než loni. | Video: Deník/Martin Singr

Mezi vystavenými auty hrála prim stříbrná Tatra 613, která je pevně spjatá s Vysočinou. Z parlamentu se před desítkami let dostala do JZD Hybrálec. Po revoluci jí pak koupil Vlastimil Doubek z Jihlavy.

Ten se na náměstí v pondělí dopoledne také přišel podívat. A zavzpomínat. „Koupil jsem tatru v bazaru. Dali jsme dohromady karoserii, úplně od základů i motor, pro díly jsme byli v Příboře. Má to krásný hlas, to je díky novému výfuku. Jiné Tatry řvou, tahle jen šeptá,“ vyprávěl s nadšením.

VIDEO: Masky i šestimetrová vatra. Telčské čarování si užili dospělí i děti

Tatru prodal, když potřeboval peníze na jiné aktivity. Hledal tehdy mladého nadšence, který se o tento klenot náležitě postará. Našel ho v Janu Pelantovi z Rantířova. Ten celé dopoledne ochotně vyprávěl lidem o svém voze, klidně i nastartoval motor. „Je to vzduchem chlazený benzinový osmiválec a každého zajímá spotřeba. Ta je kolem patnácti litrů, když se s tím jezdí normálně. Já si myslím, že to na takové auto není tolik,“ usoudil.

Dvě stě dvacet za hodinu

Jeho tatrovka prý nemá problém i ve svém věku uhánět rychlostí dvě stě dvacet kilometrů v hodině. „Ve své době to bylo nejrychlejší auto,“ připomněl. Chválí si také dvě nezávislá topení – jedno pro přední, druhé pro zadní sedadla. Zajímavostí jsou dvě palivové nádrže, dvě autobaterie… „A vlastně i dva motory,“ sdělil majitel s úsměvem na adresu osmiválcového agregátu.

A cena? Ta je dnes pochopitelně úplně jinde než na počátku devadesátých let, když se zemědělská družstva zbavovala majetku a o Tatru 613 nebyl velký zájem kvůli spotřebě. Pohybuje se ve stovkách tisíc. „Veterán na ceně dolů nepůjde, jeho hodnota bude jen růst. Je to dobrá investice, ovšem člověk musí něco umět a starat se o to,“ vysvětlil Vlastimil Doubek. „To byl důvod, proč jsem to prodal tady Honzíkovi, mladému klukovi, co je do toho zapálený,“ dodal.

Východní blok

Vedle Tatry 613 pak byly na náměstí jen vozy z Československa, dominovaly Škody 120. Výjimkou byl jeden vojenský UAZ, i to však je východní blok. Oproti loňsku byla účast slabší, kolem patnácti aut plus zhruba deset motorek. „Očekával jsem to ještě slabší, začal jsem letošní ročník chystat na poslední chvíli, tak jsem spokojený,“ přiznal jeden z pořadatelů Marek Řezáč.

I lidí přišlo o něco méně než loni, mohlo jich být celkem kolem dvou stovek a nemuseli litovat – občerstvení bylo zejména pro majitele historických aut, dostalo se ale i na kolemjdoucí a novinkou byl skákací hrad pro děti, který byl bez vstupného.

Velké změny parkování v Jihlavě: podívejte, co bude od pondělí jinak

Úderem dvanácté hodiny se pak kolona historických strojů dala do pohybu a zamířila do Brtnice. Tam byl v plánu oběd, kterým podařené setkání vyvrcholilo.