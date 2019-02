Přibyslav – Turistická sezona začala v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Návštěvníci se mohou rozhlédnout po kraji z nově opravené gotické věže nebo si prohlédnout místní kostel a vybrat si z několika výstav.

Což takhle jistra? Přibyslav zve na unikátní výstavu zapalovačů. | Foto: Foto:Deník/Štěpánka Saadouni

Gotickou věž, vysokou víc než 50 metrů, si mohou podle Informačního centra návštěvníci prohlédnou v době od středy do neděle, v době od 9 do 11 hodin, odpoledne od 13 do 16 hodin. Stejně tak jako kostel Narození sv. Jana Křtitele, který je otevřen od středy do neděle v době od 11 do 12 hodin.

Gotická věž prošla před čtyřmi lety náročnou opravou, při níž byla narovnána i věžní báň, která se vinou starého trámoví vychýlila o 40 centimetrů. Dějepisci hovoří rovněž o historii kamenného výstupku u vchodu. Je to pozůstatek bývalého pranýře.

Dalším lákadlem mohou být pro návštěvníky Přibyslavi originální expozice.

Zajímavé výstavy

„V informačním centru pořídí návštěvníci krásné suvenýry a v muzeu se mohou podívat na unikátní expozici zapalovačů, ve sklepení se dozvědět něco o nejstarší historii Přibyslavska a ve výstavní síni je k vidění výstava o přibyslavských živnostnících z dob minulých," pozvala turisty do Přibyslavi za Informační centrum Anna Šauerová. Přibyslavské informační centrum pamatuje i na turisty toužící po dálkách. Mohou si přijít vypůjčit nové úžasně ilustrované průvodce z edice Společník cestovatele. Máme např. Indii, Brusel, Antverpy, Gent a Bruggy, Bulharsko, Drážďany a mnoho dalších.

Za zmínku určitě stojí, že hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ocenil letos nejaktivnější Turistická informační centra působící na území Kraje Vysočina. Je to IC Přibyslav, Chotěboř a Třebíč.