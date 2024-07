Na Šiklův mlýn do zábavního parku jedou hvězdy českého hudebního nebe i dětské hudební scény. Bude Blue Style Prima Fest. V Karlově slaví 235 let od první zmínky.

ŽĎÁRSKO

Blue Style Prima Fest

Kdy: pátek 12. července a sobota 13. července

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šikland

Za kolik: vstupné základní 999 korun

Proč přijít: Největší rodinný festival startuje v pátek 12. července v Šiklově mlýně, v zábavním parku Šikland. Jsou nachystané dvě zóny, jedna pro děti, druhá pro dospělé. Děti si užijou v pátek od tří odpoledne s Adélkou Hesovou, Bibibum, Maximem Turbulenc nebo Max Kino – Gump 2. Na rodinné scéně zahraje od 16.15 Tereza Balonová, bude O5 a Radeček, Divokej Bill nebo Pokáč. V sobotu se děti vyřádí od půl dvanácté s Janou Rychterovou, Divadlem Láry Fáry, přijedou Zlobidla s.r.o. nebo bude diskotéka Baby Jagy. Přijede i Míša Růžičková a v kině bude Matka v Trapu. Na druhé scéně se představí kapela Holki, Lunetic, Olga Lounová, Slza, Eva Burešová či Kapitán Demo.

Oslavy obce Karlov

Kdy: sobota 13. července od 13.00

Kde: Karlov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Obec Karlov slaví 235 let od první zmínky. Zájemci se mohou těšit na pestrý program. Zahraje pět místních kapel. Půjde o DH Veseláci, Kokötky, Kokrhel, Pressband a Zakopanej pes. Po celý den bude doprovodný program pro děti i dospělé. Budou ukázky práce policejního psa, divadelní představení spolku Havlíček, skákací hrad, malování na obličej, tvořivá dílna a soutěže pro děti. Vybraná suma na vstupném půjde na opravu střechy DPS Škrdlovice.

Zábavní areál Šikland u Zvole na Bystřicku má za sebou první ročník velkého rodinného festivalu Blue Style Prima Fest. | Video: Deník/ Jana Nedělková

JIHLAVSKO

Mirai Summer Fest

Kdy: pátek 12. července od 15.00

Kde: Jihlava, amfiteátr

Za kolik: vstupné na místě 999 korun (pokud nebude vyprodáno)

Proč přijít: Zábava, skvělé jídlo, drinky a kapela Mirai, i tak trochu jinak. Mirai Summer Fest brázdí v létě celou republikou s vlastní šňůrou festivalů. Nejprve zahraje Mirai na malé scéně malý akustický koncert, a to už od čtyř hodin odpoledne. Poté se na malém pódiu objeví Matěj Plšek, bude i autogramiáda, na hlavním pódiu od 17.30 Dolls in the Factory. Mirai talk show na malé scéně a kolo smůly v 18.20. Thom Artway vystoupí od sedmi večer, v osm se vyhlašuje tombola a hlavní Mirai Megakoncert začíná v 20.45 a končí ve 22.15. Bude i Afterpárty.

Pivní a Burger fest v Telči

Kdy: sobota 13. července od 14.00 do půlnoci

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné na místě 250 korun

Proč přijít: Bude další ročník Pivního festivalu v Telči, kde zájemci budou moci ochutnat před dvě desítky piv z českých minipivovarů. Kromě piva se mohou těšit na kapely, soutěže, skvělé burgery, pivní koktejly, prohlídky pivovaru, beerpong, ale i afterpárty. Představí se piva z pivovarů Volt, Malý Janek, Nachmelená Opice, Ruxusní minipivovar Telč, Panský pivovar Telč a Dráteník. Zahraje Vojtaano, Tragedis, Pod Tlakem, Juřič Pařil a Svahová dostupnost. Afterparty bude zdarma a s Djem Insiderem.

Kapela Mirai na Vysočina Festu 2022 | Video: se souhlasem Hitrádia Vysočina

Řemesla naživo

Kdy: neděle 14. července od 10.00 do 17.00

Kde: Polná, hrad a zámek

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na nádvoří polenského hradu a zámku se koná v neděli akce Řemesla naživo. Lidé se budou moci pokochat ukázkami tradiční řemeslné výroby a tvořivými dílnami. Součástí jarmarku bude lákavé občerstvení, hudba z flašinetů a loutkové divadlo. Budou i komentované prohlídky hradu a Staré školy, spousta dobrot, hudba z flašinetů a pohádka pro děti.

Mezi dvěma branami

Kdy: od pátku 12. července do 14. července

Kde: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční veteránská setkání s výstavou automobilů pořádá spolek Mezi dvěma branami. Do města se sjedou automobily vyrobené do roku 1939. Letošní výstava a projížďka se koná již po deváté. Auta budou k vidění na Náměstí Zachariáše z Hradce především v sobotu během dopoledne.

| Video: Youtube

PELHŘIMOVSKO

Zahrada Vysočiny

Kdy: sobota 13. července až pondělí 15. července, od 9.00 do 17.00

Kde: Žirovnice, zámecký areál

Proč přijít: Jubilejní šedesátý ročník výstavy Zahrada Vysočiny se koná na zámku v Žirovnici. Po tři dny budou moci lidé obdivovat lilie, denivky, jedlé květy a výpěstky zahradnictví Salajka. V sobotu od tří hodin program doplní Michal Malý se svým programem Božský Karel Cover a v neděli ve tři vystoupí Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou. Lidé si budou moci výpěstky také zakoupit a součástí bude také bohaté občerstvení.

Hračkobraní

Kdy: až do neděle 14. července, program každý den od 10.00 do 17.00

Kde: Kamenice nad Lipou, nádvoří zámku

Za kolik: na den na místě pro dospělé 140 korun, rodina s max. 3 dětmi 400 korun

Proč přijít: Hračkobraní v Kamenici nad Lipou začalo už ve středu, ale program je pestrý až do neděle. Kromě prohlídky nejrůznějších hraček se návštěvníci mohou každý den od deseti dopoledne na nejrůznější divadelní představení, žonglerské dílny, vystoupení tanečníků a nejrůznějších kroužků a budou také loutková představení. Součástí jsou tvůrčí dílničky a velký výběr hračkářské tvorby.

Hračkobraní v Kamenici nad Lipou | Video: Deník/Denisa Krejčí

HAVLÍČKOBRODSKO

Výročí Josefa Toufara

Kdy: sobota 13. července od 8.45

Kde: Číhošť, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, areál farního dvora

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Číhošti si lidé připomenou 122. výročí od narození pátera Josefa Toufara. Akce začíná už v 8.45 růžencem a pokračuje v půl desáté mší svatou, poté bude adorace a volný program. V areálu farního dvora začne v pět odpoledne Cesta světla, půjde o zastavení a zamyšlení s hostem Dymytro Romanovským. V šest večer bude koncert Vlado Ulricha, sólisty na andské flétny a v sedm vše zakončí přátelské posezení.

Houpačka

Kdy: sobota 13. července od 15.43

Kde: Přibyslav, farní stodola

Za kolik: vstupné 350 korun, zlevněné 150 korun, děti zdarma

Proč přijít: Letní jazzové lelkování s názvem Houpačka se koná v sobotu na farní zahradě v Přibyslavi. Zájemci si mohou přijít užít skvělou atmosféru a hudbu do stodoly v Přibyslavi. Zahrají kapely Mínus 123 minut, Beat architects, Hot club of Brno a Divadlo Bosí rytíři. Přijede také Dj Pocoloco.

| Video: Youtube

TŘEBÍČSKO

Family Food Festival a Letní noc

Kdy: sobota 13. července od 11.00 do 2.00

Kde: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Za kolik: vstupné do 19.00 zdarma, po 19.00 na Letní noc 120 korun

Proč přijít: Family Food Festival CZ v Moravských Budějovicích nabídne street food několika restaurací. Budou burgery, vietnamská jídla, langoše, makronky a mnoho dalšího. Točit se budou piva i lima. Budou dobrá vína, káva a pro děti skákací hrad a malování na obličej. Večer zahrají živé kapely Natuty a Na2Fáze.

Letní kostnický jarmark

Kdy: sobota 13. července od 10.00

Kde: Kostníky

Za kolik: vstupné 20 korun

Proč přijít: Tradiční kostnický jarmark se koná v sobotu od deseti hodin. Organizátoři připravili třináctý ročník, bude více než 40 stánků s rukodělnými a lokálními výrobky. Tentokrát půjde o obnovený výběr a o nové prodejce bohatého občerstvení. Bude velký výběr letních drinků a také živá hudba. Program bude i pro děti.

Ukázka burger festu v Třebíči