Nadcházající víkend na Žďársku se ponese v duchu blížících se Velikonoc. Jarmark bude v kulturním domě v Sázavě i na náměstí v Křižanově, velikonoční dílničky se konají v Hotelu Medlov ve Fryšavě pod Žákovou horou.

Velikonoční dekorace. | Foto: Archiv / Zámek Žďár nad Sázavou

ŽĎÁRSKO

Jarmark v Sázavě

Kdy: sobota 23. března od 14.00 do 17.00

Kde: Sázava, kulturní dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zájemci se mohou v sobotu těšit na jarmark v Sázavě. Organizátoři připravili tvořivé dílničky, ukázky řemesel, ochutnávky jarních dobrot, výstavu dětí mateřské a základní školy a spoustu dalšího. Jedná se o několikátý ročník, který se vždy těší velké návštěvnosti. Na akci se pobaví nejen děti, ale i dospělí. Možnost zakoupit občerstvení, vstupné zdarma.

Velikonoční dílničky Medlov

Kdy: sobota 23. března od 12.00 do 17.00

Kde: Nové Město na Moravě, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Velikonoční dílničky na Medlově se konají v sobotu odpoledne. Na programu bude zdobení perníčků, pletení pomlázek nebo tradice první republiky. Pro malé i velké jsou připravené tvořivé dílničky. Velikonoce se totiž blíží, zvou organizátoři.

Zdroj: Anna Holešová

Jarmark v Křižanově

Kdy: sobota 23. března od 13.00 do 17.00

Kde: Křižanov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Spolek Vodotrysk zve všechny na Velikonoční jarmark, který bude netradičně na Masarykově náměstí v Křižanově pod širým nebem. Návštěvníci se mohou těšit na prodejce rukodělných výrobků, bohaté občerstvení a jarní atmosféru.

JIHLAVSKO

14. Festival vína Jihlava

Kdy: sobota 23. března od 13.00 do 21.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné na místě 220 korun, děti do 12 let zdarma

Proč přijít: Čtrnáctý ročník Festivalu vína se koná v sobotu od jedné odpoledne do devíti večer v jihlavském DKO. Jde o prezentační vinařskou přehlídka a o degustaci vín českých a moravských producentů. Vystavovatelé nabízí nejen degustační vzorky, ale i možnost zakoupení vín od vinařů. Kulturní program obstarají kapely Bee Band a III. Třetina. Ke každé vstupence bude zdarma koštovací sklenička.

Velikonoce na sýpce v Brtnici

Kdy: sobota 23. března od 13.00 do 19.00

Kde: Brtnice, sýpka

Proč přijít: Velikonoce na sýpce aneb vítání jara, tak se jmenuje akce pro návštěvníky brtnické památky. Lidé se mohou těšit na velikonoční bistro a kavárna, k poslechu hraje hudba Vánek, součástí bude i výstava Historického morového průvodu s promítáním. Návštěvníci se dozví něco o lidových zvycích, tradicích a tvoření. Prodávat se budou také jarní dekorace. Od půl třetí odpoledne vystoupí děti ze základní škol Brtnice, chovatelé vystaví živá zvířátka.

Loňská velikonoční akce na sýpce:

Zdroj: Deník/Martin Singr

Vítání jara a vynášení Morany

Kdy: sobota 23. března od 14.00

Kde: Telč, orlovna

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Telči budou vítat jaro v orlovně. Účinkovat budou folklorní soubory Kvíteček, Kvítek, Krahuláček a Podjavořičan Telč. Součástí bude velikonoční tvoření a dílny Domu dětí a mládeže. Po skončení programu všichni půjdou společně utopit moranu na Belpskou lávku. Přidat se může každý.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 23. března od 10.00 do 16.00

Kde: Polná, zámek

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na zámku v Polné se uskuteční velikonoční jarmark, který bude plný regionálních výrobců. Návštěvníci tu seženou věnce, dekorace, módu a doplňky s motivy jara, velikonoční dobroty, pomlázky, živé květiny a sazenice a pro malé i velké budou dílny jarního tvoření.

Zdroj: Youtube

PELHŘIMOVSKO

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 23. března od 9.00 do 13.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí 10

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Velikonoční jarmark v Pelhřimově se blíží. Zájemci se mohou těšit na doprovodný program a také na výrobky a produkty od místních farmářů a producentů. Na místě bude Medárna Hrádek, barevné svíčky, voňavé esence nebo lahodná káva. K dostání budou i poklady z květinové farmy nebo různé druhy koření.

Zdroj: Rodinné centrum Krteček a Family Point Pelhřimov

Den otevřených dveří v Košeticích

Kdy: sobota 23. března od 9.00 do 14.00

Kde: Košetice, Národní atmosférická observatoř Košetice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Národní atmosférická observatoř v Košeticích pořádá den otevřených dveří, prohlídky budou vždy v hodinových intervalech. První bude v 9.10, další potom pokračují v 10.10, 11.10, 12.10 a 13.10 hodin. Návštěvníky čeká zajímavá odborná komentovaná prohlídka, kde se zájemci dozví odpovědi na všechny své dotazy.

Hraná prohlídka v Želivě

Kdy: sobota 23. března od 11.00 do neděle 24. března do 18.00

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: vstupné 280/230 korun

Proč přijít: Hraná prohlídka Pašije o utrpení Krista čeká na návštěvníky o víkendu v klášterním resortu Želiv. V sobotu jsou termíny představení v 11.00, v 13.00, v 15.00 a v 17.00. V neděli potom ve 13.00, 15.00 a v 17.00. Na chvíli se můžete přenést do minulosti a do doby, která změnila svět. Pašijové hry – poslední dny Krista nabízí jedinečný pohled do historie. Inscenaci zrežíroval Michal Hájek a sehrají ji herci z FajnEventu.

Zdroj: Zuzana Musilová

HAVLÍČKOBRODSKO

David Koller v Havlíčkově Brodě

Kdy: sobota 22. března od 19.00

Kde: Havlíčkův Brod, OKO

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Jeden z nejvýraznějších zpěváků posledního desetiletí, zpěvák, bubeník a producent David Koller přijede do Havlíčkova Brodu se svou kapelou. V havlíčkobrodském klubu OKO návštěvníkům písně z nové desky LPXXIII a zahraje své největší hity.

Zdroj: Youtube

Velikonoční minijarmark

Kdy: sobota 23. března od 14.00 do 17.00

Kde: Světlá nad Sázavou, společenský dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ve Světlé nad Sázavou se uskuteční jarmark se spoustou prodejců s lokálními potravinami a řemeslnými výrobky. Chybět nebude ani pletení pomlázek, malování kraslic, dále budou na programu dílničky a divadélko.

Stará garda na ledě Kotliny

Kdy: sobota 23. března od 17.00

Kde: Havlíčkův Brod, zimní stadion Kotlina

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Havlíčkobrodský zimní stadion bude hostit exhibiční utkání bývalých hráčů a trenérů havlíčkobrodského hokeje. Od pěti hodin se na ledě představí ti, kteří místní fanoušci dobře znají. Legendy budou mít na stadionu vyvěšený dres. Půjde o sourozence Holíkovi, Josefa Augustu, Suchého nebo Chytráčka.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Velikonoční dílny

Kdy: sobota 23. března od 10.00 do 16.00

Kde: Havlíčkova Borová, základní škola

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Havlíčkově Borové se budou konat velikonoční dílny. Základní školu a prostranství před školou zaplní řezbování, brnířství, zdobení perníčků, textilní tvoření, malování na umělý kámen, tvoření z papíru nebo suché plstění. Součástí bude i pletení z pedigu, tvorba glycerinových mýdel, korálkové náramky, vinuté perly nebo smaltované perly. Budou se plést i pomlázky. S sebou přezůvky. Občerstvení zajištěno.

TŘEBÍČSKO

Purim v Třebíči

Kdy: sobota 23. března od 10.00

Kde: Třebíč, židovská čtvrť

Za kolik: vstupné různé, dle akcí

Proč přijít: Nejveselejší židovský svátek Purim ovládne v sobotu židovskou čtvrť v Třebíči. Návštěvníci se mohou těšit od 10 hodin na prohlídku čtvrti s průvodcem v rámci víkendu otevřených dvorků a domů. Začátek před TIC v Zadní synagoze, plné vstupné stojí 100 korun. Možno projít i bez průvodce v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. Purimové dílničky a hry pro děti jsou v plánu od jedné do čtyř odpoledne v Domě Seligmanna Bauera, stojí 80 korun. Od čtyř hodin odpoledne bude Bujaré čtení svitku knihy Ester v Zadní synagoze a purimový průvod masek židovskou čtvrtí. Na tuto akci je vstupné zdarma.

Zdroj: Deník/ František Vondrák

Třebíčský jarmark

Kdy: sobota 23. března od 9.00 do 15.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zájemci mohou dorazit na třebíčský jarmark, který pořádá Zdravé město Třebíč v sobotu na Karlově náměstí. V nabídce budou čerstvé produkty a výrobky od prodejců z okolí. Lidé se mohou těšit také na produkty spojené s nadcházejícími velikonočními svátky.

Třebíčské loutkářské jaro

Kdy: sobota a neděle od 23. do 24. března; sobota od 10.00 do 17.15, neděle od 10.00 do 13.45

Kde: Třebíč, Národní dům

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Krajská přehlídka amatérských loutkářských souborů Třebíčské loutkářské jaro nabídne během dvou dnů celkem devět představení. Děti i dospělí se mohou během soboty těšit na pohádky O Pejskovi a Kočičce, na Děti z Bullerbynu, Pelhřimovské pověsti, Honzu a draka, Kocoura v botách nebo Popelku. V neděli loutkáři zahrají Zlaté Květy, O staré valše nebo Červenou Karkulku.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ochutnávka jihomoravských vín

Kdy: sobota 23. března od 10.00 do 23.00

Kde: Moravské Budějovice, MKS Beseda

Za kolik: vstupné 180 korun, důchodci 100 korun

Proč přijít: Vinařský spolek Moravské Budějovice a MKS Beseda zvou na 28. ročník ochutnávky jihomoravských vín. Od deseti do jedenácti večer. Ve tři hodiny odpoledne budou slavnostně vyhlášeni vítězové a od čtyř do osmi večer hraje kapela CM pod vedením P. Hudečka.