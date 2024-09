ŽĎÁRSKO

Slavnosti brambor

Kdy: 21. září a 22. září, vždy od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Za kolik: vstupné 165/125 korun

Proč přijít: Slavnosti brambor v centru Eden zve na akci, kde si lidé budou moci pořídit ty nejlepší bramborové vzorky. Budou delikatesy z brambor všeho druhu. Například bramborové šišky, brambory na grilu, bramboráčky, bramborové knedlíky nebo bramborový štrůdl. Zájemci si mohou prohlédnout i bystřický farmakoutek s kravičkou Aničkou, prasátkem Liborkem a dalšími.

Žďárský farmářský trh

Kdy: sobota 21. září od 8.00 do 11.30

Kde: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Žďárský farmářský trh se opět vrací na náměstí a nabídne potraviny od lokálních výrobců. Návštěvníci se mohou těšit nejen na kávu, pečivo, ale i uzenářské a mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, koření a další produkty. Součástí je i živá hudba a atmosféra sousedského setkávání.

Svratecký Retroden 2019. | Video: Deník/ Lenka Mašová

Retro přehlídka NA VLNÁCH

Kdy: sobota 21. září od 16.00 do 18.00

Kde: Štěpánov nad Svratkou, kulturní dům Štěpánov

Proč přijít: Šlapanovské ženy připravují opět svou proslulou módní přehlídku. Tentokrát to bude s podtitulem NA VLNÁCH! Retro přehlídka začíná v místním kulturním domě ve čtyři hodiny odpoledne.

Ujčovské vinobraní

Kdy: sobota 21. září od 19.00

Kde: Ujčov, kulturní dům

Proč přijít: Vinobraní v ujčovském kulturním domě začíná v osm hodin a nabídne vystoupení souboru Borověnka, bude bohatá tombola a vybrané občerstvení. Degustace vybraných druhů vín už od 19.00. K tanci a poslechu hraje kapela Jásalka.

JIHLAVSKO

Pístovské mokřady 2024

Kdy: sobota 21. září a neděle 22. září

Kde: Pístov u Jihlavy

Za kolik: vstupné pro veřejnost na místě: sobota 350 korun, neděle 350 korun, děti do 12 let 100 korun

Proč přijít: Kronospan Pístovské mokřady 2024 začíná pro diváky v sobotu v deset hodin dopoledne. Na programu budou mezinárodní závody terénních aut, projížďky v obojživelném pásáku, kaskadérská show nebo ženský trial. Na své si přijdou i děti na jízdách v dětských buggy, budou nafukovací atrakce nebo šlapací autíčka. V neděli bude kromě závodů také například od 13.00 kaskadérská show a od 15.00 oblíbená soutěž mám to na salámu. Hřebem bude Jožin z Bažin, skok aut do největší tůně.

Pístovské mokřady 2023. | Video: se souhlasem Tomáše Kratochvíla

Telčský Oktoberfest 2024

Kdy: pátek 20. září až 21. září

Kde: Telč, Pivovar Trojan

Za kolik: vstupné 100 korun za den, 150 korun za dva dny

Proč přijít: Telčský Oktoberfest bude plný dobré hudby, kvalitního piva a soutěží. Akce se koná v areálu Pivovaru Trojan v Květinové ulici. V pátek zahraje kapela The Feet, bude slavnostní naražení Oktoberfestského piva. V sobotu bude hrát kapela Lubošou a speciálním hostem bude španělský houslista Eduardo Garcia Salas. Bude ukázka speciálního pečení tradičních preclíků, budou tupláky, dirndly a lederhosen.

Dopravácký den

Kdy: neděle 22. září od 10.00 do 16.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dopravácký den retrolinky z devadesátek a představení eshopu. To bude den plný dopravy na jihlavském Masarykově náměstí. Lidé se budou moci projet zdarma retro trolejbusy z devadesátých let na třech linkách. Budou komentované prohlídky na dopravním podniku, kam zaveze retro linka T1. Na náměstí bude stát původní první jihlavský autobus Škoda 706 GND z roku 1942, který pamatuje ještě jihlavskou tramvaj.

Pístovské mokřady jsou pro jezdce náročné. | Video: Adéla Dvořáková

Oktoberfest na Starce

Kdy: pátek 20. září až neděle 22. září

Kde: Jihlava, Pivnice Starka

Proč přijít: Pivnice Starka se chystá na Oktoberfest, ten zahájí v pátek ve čtyři hodiny odpoledne Městská garda slavnostní salvou. Od šesti do deseti hodin večer zahraje kapela Druhej dech z Luk nad Jihlavou. V sobotu od dvou do pěti harmonikáři Míša Konířová, od šesti do deseti Vigo Rock. V neděli zahraje od čtyř hodin do osmi Mercedes Band. Na čepu bude pět druhů piv, včetně speciálního mnichovského ležáku. K jídlu budou bavorské preclíky, bavorská sekaná nebo grilované vepřové koleno. Vhodná rezervace předem.

PodjaVínoHraní

Kdy: sobota 21. září od 13.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Proč přijít: Folklorní soubor Podjavořičan zve na druhý ročník ochutnávky vín. Akce bude v prostředí zámeckého parku v Telči u skleníku. Od jedné hodiny se zájemci mohou těšit na cimbálovou muziku Rathan, která zahraje k poslechu i tanci. Svým vystoupením potěší také folklorní soubor Podjavořičan. Nudit se nebudou ani nejmenší. Těší se několik moravských vinařů se svými vzorky.

PELHŘIMOVSKO

Humpolecké trhy

Kdy: sobota 21. září od 8.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Humpolecké trhy zaberou náměstí v sobotu od osmi ráno do dvanácti dopoledne. Zájemci se mohou těšit na lahodnou kávu, čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu, med a sýry. Dále na zářijových trzích pořídíte dětské oblečení, povlečení, záclony, košíky, háčkované výrobky, svíčky a mnoho dalšího. Atmosféru zpříjemní živá hudba v podání saxofonového kvinetetu. Pro děti bude připravena tvůrčí dílnička, vyrábět se budou dětské sešity a diáře.

Střelba, kozy a zpěv. Vánoční trh v Humpolci připomínal spíše jaro | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Pelhřimovské pěšinky

Kdy: sobota 21. září od 8.00

Kde: Pelhřimovsko, začátek vlak Pelhřimov 8.13

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V rámci Evropského týdne mobility se konají Pelhřimovské pěšinky po střeše Evropy. Zájemci se mohou vydat na hvězdicový pochod na Křemešník. Hlavní trasa vede z vlakové zastávky v Nové Budkové přes Čejkov, Sázavu až na Křemešník. Trasa měří deset kilometrů. Krátká trasa vede ze Sedliště přes Branišov na Křemešník, to je asi 4,5 kilometru. Cíl je u rozhledny Pípalka, vstup na rozhlednu od 11.00 do 12.00 zdarma. Doprava zpět do Pelhřimova ve 13.00 autobusem zdarma.

Tlapky v Pelhřimově

Kdy: sobota 21. září od 14.45

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Malí návštěvníci pelhřimovského domu si užijí párty s Tlapkovou patrolou. Pro děti jsou nachystané tanečky, hry a zpestření s oblíbenými pejsky. Program trvá hodinu a půl.

HAVLÍČKOBRODSKO

Koncerty na náměstí

Kdy: sobota 21. září od 14.00 do 22.00

Kde: Havlíčkův Brod, náměstí

Za kolik: Firma Futaba Czech v České republice slaví dvacet let a zve na jedinečnou hudební atmosféru na náměstí. Na zájemce čekají koncerty kapel Doga, Olga Lounová, Děda Mládek Illegal Band a At time. Představí se nejen legendy české hudební scény, ale i nové talenty. Vstup na akci je zdarma. Vystoupí také mongolští umělci Důnžingarav. V dopoledních hodinách bude na náměstí Havlíčkobrodský půlmaraton.

| Video: Youtube

Vinobraní

Kdy: sobota 21. září od 13.00 do 20.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vinobraní zabere náměstí v Ledči nad Sázavou, program je nachystaný na sobotu od jedné hodiny odpoledne do osmi hodin večer. Představí se vinaři z Čech a Moravy, bude bohaté občerstvení a bohatý doprovodný program.

Michal Tučný revival

Kdy: sobota 21. září od 18.00

Kde: Rozsochatec, K&K Country Club

Proč přijít: Country klub v Rozsochatci zve na kapelu Michal Tučný revival Plzeň, společně s nimi zahraje ještě Alfa Srnec. Rezervace místenek je bazaru a zastavárně U Dáši.

TŘEBÍČSKO

Bramborobraní

Kdy: sobota 21. září od 10.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Bramborobraní na Karlově náměstí v Třebíči vypukne v deset dopoledne. Jde o 24. ročník přehlídky folklorních souborů. V programu vystoupí soubory Bajdyš, Bajdyšek, Bystřinka, Dřeváček, Groš, Holoubek, Kamínek, Okřešánek, Radost, Relíček, Rozmarýnek, Studánka nebo Vrčka. Od tří hodin bude Bramboračka podávaná třebíčskými radními a v doprovodném programu bude i stánkový prodej. Bude i Třebíčské vinobraní se sádeckými víny a burčákem, posezení ve dvoře Národního domu je připravené od 14.00 do 18.00. Bude hrát cimbálová muzika Horácká muzika.

Výstava hub v Jemnici

Kdy: sobota 21. září a neděle 22. září, vždy od 9.00 do 17.00

Kde: Jemnice, zámek

Proč přijít: V Jemnici se koná výstava hub. Jde o výstavu pořádanou na počest Bohuslava Ježka, významného mykologa, ředitele jemnické základní školy. Lidé budou moci houby obdivovat v sobotu i v neděli od devíti do pěti hodin odpoledne. V sobotu bude v 16.00 beseda s Jaroslavem Malým na téma Houby a jejich kuchyňské využití.

Třebíčské Bramborobraní. | Video: Deník/ František Vondrák

Malované Židovské město

Kdy: neděle 22. září od 11.00 do 17.00

Kde: Třebíč, Havlíčkovo nábřeží

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Děti i dospělí si užijí při kulturní akci, která je nazvaná Malované Židovské město. Nábřeží Židovské čtvrti bude bez aut a bude připraveno, abyste ho oživili barvami. K dispozici budou křídy, švihadla, pískoviště i kuličky na hraní.

Kostnický jarmark

Kdy: sobota 21. září od 10.00 do 18.00

Kde: Kostníky, Hájek Kostníky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Podzimní Kostnický jarmark nabídne bohatý program pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na více než čtyřicet stánků s podzimními dekoracemi, bohatým občerstvením a rukodělnými výrobky. K tanci a poslechu zahraje kapela Lucy&Hangover, která zahraje už od deseti hodin. Na programu bude Lesní škola hrou – hry a soutěže s lesní tématikou, tvořivé dílničky, skákací hrad a další.