Přelom starého a nového roku bude na Žďársku pestrý. V Polničce budou mít silvestrovský závod na starých lyžích, v Novém Městě na Moravě budou kufrovat a na nový rok vyjdou zájemci na Devět skal.

Jubilejní padesátý silvestrovský běh na historických lyžích v Polničce. | Video: Deník/Lenka Mašová

ŽĎÁRSKO

Novoměstské kufrování

Kdy: pátek 29. prosince, od 10.00 do 14.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Za kolik: vstupné 60 korun

Proč přijít: Poosmé se mohou zájemci proběhnout po Novém Městě na Moravě s buzolou a mapou v ruce. Koná se totiž Kufrování. Po návratu bude na závodníky čekat hrnek čaje a chléb s pomazánkou. Start a cíl je v Horáckém muzeu. Trasy budou pro různé výkonnosti, od začátečníků přes rodiny s dětmi i pro zdatnější běžce.

Silvestrovský běh na historických lyžích

Kdy: neděle 31. prosince od 10.00

Kde: Polnička, Restaurace Polnička

Proč přijít: V Polničce chystají tradiční silvestrovský běh na historických lyžích. Netradiční oblečení účastníků vítáno. Závodů se mohou zúčastnit i děti na klasických lyžích. Akci pořádá obec s tělovýchovnou jednotou Sokol s turistickým oddílem Polnička.

Zdroj: Deník/Lenka Mašová

Výstup na Devět skal

Kdy: pondělí 1. ledna, sraz pod skalami v 13.00

Kde: Devět skal, Sněžné, Fryšava, Kadov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Novoroční výstup na Devět skal začíná dopoledne, lidé se vydají z různých míst a pod skalami se sejdou v jednu odpoledne. Většinou se na vrcholu vystřídá kolem dvou set lidí. U chat pod skalami je ohniště, kde si lidé mohou opéct buřta.

Koncert Velký jako Meziříčí

Kdy: pátek 29. prosince od 20.00

Kde: Velké Meziříčí, Jupiter club

Za kolik: vstupné na místě 300 korun

Proč přijít: V pátek se v Jupiter klubu ve Velkém Meziříčí uskuteční koncert Velký jako Meziříčí. Hrát budou oblíbená kapela Lucy a HangOver z Vysočiny. Kapela vystupuje ze své komfortní zóny a vstupuje do zcela nové éry s vlastní autorskou hudbou v oblasti pop a moderní country.

Zdroj: Deník/Jiří Marek

JIHLAVSKO

Silvestrovský výstup na Javořici

Kdy: neděle 31. prosince od 10.00 do 14.00

Kde: Javořice, vrchol s vysílačem

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na silvestra mohou zájemci vyrazit na nejvyšší vrchol Vysočiny, na Javořici. Akce odkazuje na Vlastu Javořickou, letos je to 44. let od jejího úmrtí. Mezi desátou a druhou bude na vrcholu hlavní část setkání příznivců, slavnostní přípitek je v plánu v půl jedné odpoledne. Start je z libovolných míst, možno pěšky, na kole a když je sníh, tak i na běžkách. Výchozí body jsou z Řásné, Mrákotína, Studené, Telče nebo Jihlávky.

Silvestrovský výstup na Aleje

Kdy: neděle 31. prosince, od ranních hodin

Kde: Stonařov, aleje

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Výšlap na Aleje mohou zájemci z různých míst. Sraz na vrcholu je v pravé poledne. Občerstvení bude na vrcholu od jedenácti do dvou odpoledne v režii města Brtnice. Zámeček otevřen nebude. Lidé každoročně chodí ze Stonařova, Brtnice, Kněžic, Otína, Dlouhé Brtnice, Opatova a z dalších míst.

Zdroj: Jana Kodysová

Silvestrovské setkání na Pístovských mokřadech

Kdy: sobota 30. prosince od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, Pístovské mokřady

Za kolik: diváci vstup zdarma, vozidlo na místě 500 korun

Proč přijít: Silvestrovské ježdění na Pístovských mokřadech je v plánu na sobotu od deseti dopoledne. Volné ježdění se koná od jedenácti dopoledne do tří odpoledne. Jezdit mohou přijet leštěnky, speciály, autovraky, motorky, čtyřkolky a zkrátka vše, co jede. V půl jedné si zájemci mohou opéct vlastní buřty na centrálním ohništi u klubovny. Pro zmrzlíky bude otevřená klubovna, kde se bude topit.

Silvestrovský výstup na Stážník

Kdy: sobota 30. prosince od 14.00

Kde: Větrný Jeníkov, pod kostelem u pekárny

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zájemci mohou přijet do Větrného Jeníkova, odkud se mohou vydat na silvestrovský výstup na Strážník. Sraz je pod kostelem u pekárny ve dvě hodiny odpoledne. Na vrcholu hory čeká na zájemce speciální aktivita. Bude se vykopávat poklad.

Zdroj: Tomáš Bartoň

PELHŘIMOVSKO

Vánoční zábava s The Feet

Kdy: pátek 29. prosince od 20.00

Kde: Žirovnice, sokolovna

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Kapela The Feet, která je oblíbená především na Třebíčsku, přijede také do Žirovnice. Vystoupí s nimi Michal Šafrata, finalista superstar. Zábava bude ve vánočním stylu, tudíž pořadatelé vyzývají, aby návštěvníci přišli oblečení do vánočního. Na všechny čeká bohatá škála koktejlů, ale i překvapení.

Zdroj: The Feet

Pahorek Run z Křemešníku

Kdy: neděle 31. prosince od 14.30

Kde: Křemešník, poutní hotel

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na silvestra mohou sportovní nadšenci vyběhnout z Křemešníku na Pahorek do Pelhřimova. Letos pojede z Pahorku na Křemešník autobus v 13.50. Start běhu je v plánu na Křemešníku v půl třetí, v cíli čekají na účastníky poukazy na dvě piva zdarma.

Oslavy v Počátkách

Kdy: pondělí 1. ledna od 17.00

Kde: Počátky, Palackého náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na Palackého náměstí v Počátkách chystají velkou oslavou příchodu nového roku s hudbou a při promítání. Lidé mohou přijít zavzpomínat na události, které se udály v uplynulém roce. Součástí programu bude i ohňostroj. Děti dostanou drobný dárek.

Zdroj: Deník/Denisa Krejčí

HAVLÍČKOBRODSKO

Pochod krajem pověstí

Kdy: pátek 29. prosince, registrace od 8.00 do 10.30

Kde: Ledeč nad Sázavou, gymnázium, Husovo náměstí 1

Za kolik: registrační poplatek 30 korun

Proč přijít: Pátý pochod krajem pověstí Eduarda Doubka v délce dvanáct nebo šestnáct kilometrů pořádají v Ledči nad Sázavou. Pochod je s podtitulem opusťte gauč, televizi, pohádky a cukroví. Akci pořádá Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Ledči nad Sázavou.

Silvestr s Variací

Kdy: neděle 31. prosince od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, klub Oko

Za kolik: vstupné 250 korun s místenkou

Proč přijít: Silvestrovské oslavy v havlíčkobrodském klubu Oko budou s kapelou Variace. Zájemci mohou přijít na osmou večer, mohou si přinést vlastní občerstvení, nikoli však pití. Návštěvníci se tak protančí do nového roku a společně si připijí.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Tříkrálové tvoření

Kdy: úterý 2. ledna od 9.30

Kde: Havlíčkův Brod, MC Zvoneček

Za kolik: vstupné 60 korun

Proč přijít: My tři králové jdeme k Vám. Zájemci mohou přijít v úterý 2. ledna do mateřského centra Zvoneček, kde si společně vyrobí korunku pro krále nebo přímo pro tříkrálové postavičky.

TŘEBÍČSKO

Vánoční koncert v Třebíči

Kdy: pátek 29. prosince od 18.00

Kde: Třebíč, bazilika sv. Prokopa

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bazilika svatého Prokopa zažije české i světové vánoční skladby v novém stylu. Přijede hudební soubor Musica animata a Malý smyčcový orchestr a zahraje tak, jak to ještě neznáte. Půjde o moderní styl duchovní hudby s prvky ethno a world music, jazzu i klasické hudby.

Zvonky pro radost

Kdy: sobota 30. prosince od 18.00

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, kostel sv. Markéty

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Farnost v Jaroměřicích nad Rokytnou pořádá vánoční koncert v prostoru kostela svaté Markéty. Vystoupí soubor ZUŠ Hrotovice. Koncert nese název Zvonky pro radost pod vedením Ivany Šumpelové. Půjde o zážitek ze znějících zvonů v tak výjimečném prostoru, jakým je barokní perla Vysočiny.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Vánoční putování pohádkovou stezkou

Kdy: pátek 30. prosince od 10.00 do 17.00

Kde: Panenská, dětské hřiště

Za kolik: vstupné 50 korun za hrací kartu

Proč přijít: Vánoční procházka pohádkovou stezkou začíná v deset ráno. Malí i velcí budou plnit zábavné úkoly, po vyplnění soutěžní kartičky čeká děti odměna. Na dětském hřišti bude vánoční tvořivá dílna, svařák, drobné občerstvení, možnost opékání buřtů a také posezení při poslechu vánočních písní.

Novoroční výběh u Cyrila

Kdy: pondělí 1. ledna od 14.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí, socha Cyrila a Metoděje

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Běžecká skupina Krotitelé dechů pořádá Novoroční společný výběh. Zájemci se sejdou ve dvě a udělají společnou fotku, pak se přesunou do Libušina údolí. Půjde o oslavu Nového roku pohybem. Jde jen o to, zvednout se z gauče a být alespoň na chvíli na čerstvém vzduchu. Třeba zrovna tahle akce donutí někoho, aby si běhání zamiloval.

Zdroj: Patricie Tomková

Poznámka redakce: Uvedené novoroční nebo silvestrovské ohňostroje jsou bez záruky. Města a obce ještě někde neví, zda je nakonec uskuteční.