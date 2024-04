V sále hasičárny ve Velkém Meziříčí budou v sobotu koštovat pálenky. Do Žďáru nad Sázavou dorazí Lollipopz show a jaro uvítají turisté na rozhledně Rosička.

ŽĎÁRSKO

Košt pálenek

Kdy: sobota 6. dubna od 14.00

Kde: Velké Meziříčí, sál HZS Velké Meziříčí

Proč přijít: Tradiční košt pálenek se bude konat v sobotu odpoledne v sále hasičky ve Velkém Meziříčí. K dobré náladě bude hrát kapela Rumovanka a taneční vystoupení zajistí Kosatky. Na akci se předvedou nejlepší pálenky a likéry z Vysočiny, ale i z Čech a Moravy.

Lollipopz show

Kdy: sobota 6. dubna od 15.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

Za kolik: vstupné 400/700 korun

Proč přijít: Dětská skupina Lollipopz vyjíždí na bláznivou tour po českých kulturních zařízeních. Děti dostanou opět šanci se podívat na pódium, zazpívat si i zatancovat. Nebo mohou plnit bláznivé úkoly. Na programu budou staré i úplně nové písničky. Délka představení je sedmdesát minut.

Vítání jara na Rosičce

Kdy: sobota 6. dubna od 9.00 do 15.30

Kde: rozhledna Rosička

Proč přijít: Klub českých turistů Žďár nad Sázavou zve přátele turistiky na účast na dalším díle hvězdicového turistického pochodu. Půjde o Vítání jara na rozhledně Rosička, která se koná už po páté. V cíli bude pro každého připraven pamětní list, razítko z místa a občerstvení. U ohně je možno opéct buřty.

JIHLAVSKO

Začínají farmářské trhy

Kdy: sobota 6. dubna od 9.00

Kde: Jihlava, park Gustava Mahlera

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Farmářské trhy lákají všechny, kteří mají rádi lokální produkty s jasným původem. A protože bylo zájemců o prodej tolik, že by se všichni na parkán nevešli, tak se farmářské trhy konají v parku Gustava Mahlera. Sjedou se sem lokální pěstitelé ovoce, zeleniny, včelaři, pekaři, výrobci sýrů, masných výrobků, sirupů, zavařenin, čalamád a dalších specialit. Další trh je v plánu 20. dubna.

Šmoulové v Jihlavě

Kdy: neděle 7. dubna od 10.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné 399, 450, 550 korun

Proč přijít: Oblíbený muzikál Šmoulové razí na turné po České republice. Zavítají také do Jihlavy, aby potěšili malé fanoušky. Děti čeká pohádková atmosféra, pestré kostýmy a oblíbené písně. Nechte děti vstoupit do světa Šmoulů, odnesou si odsud zážitel plný zpěvu, tance a radosti.

Cocotte Minute v Jihlavě

Kdy: sobota 6. dubna od 20.00

Kde: Jihlava, D club Jihlava

Za kolik: vstupné od 390 korun

Proč přijít: Vostrou jízdu, Vostrou show. Na to láká kapela Cocotte Minute návštěvníky jihlavského D clubu. Jde o českou crossover kapelu, řadí se mezi absolutní špičku nejen v rámci svého žánru, ale i celé české klubové scény. Cocotte Minute jsou na klubová pódia zvyklí a hrají také na většině velkých českých prestižních festivalů.

Věda hrou na škole

Kdy: pátek 5. dubna od 17.00

Kde: Třešť, základní škola

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Akci Věda hrou ovládne třešťskou základní školu. Je pro děti i dospělé, kteří mohou nahlédnout pod pokličku vědě a technice. Zájemci se mohou přijít podívat na pokusy z různých oborů vědy a techniky. Akce začíná v pět odpoledne a končí v osm večer. Na závěr dnes bude videomapping na fasádu hlavní budovy školy, to bude asi v půl deváté.

Melodie v rytmu swingu

Kdy: sobota 6. dubna od 16.00 a od 19.00

Kde: Jihlava, Horácké divadlo

Za kolik: vstupné 390 korun

Proč přijít: V Horáckém divadle Jihlava se koná jedinečný koncert s názvem Melodie v rytmu swingu. Hostem bude rodák z Telče Jan Smigmator, které před rokem vyprodal nejprestižnější hudební scénu světa, newyorskou Carnegie Hall. Zde sólově vystoupil jako první jazzový zpěvák v historii. Nyní spolu se sbormistrem Melodie Pavlem Salákem nabídne hudební žánr, který není pro sborovou tvorbu zcela typický. Na programu jsou dva koncerty, na oba ještě pár lístků zbývá. K dostání ZDE.

PELHŘIMOVSKO

Monkey Business koncertují

Kdy: pátek 5. dubna od 20.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné na místě 650 korun

Proč přijít: Kapela Monkey Business přijede se svou …Ale stejně je to nádhera… Tour 2024 do kulturního domu Máj v Pelhřimově. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbené hity této kapely v čele s Matějem Ruppertem. Koncert bude opět zajímavou show, tak jak jsou fanoušci zvyklí.

Country ball

Kdy: sobota 6. dubna od 19.00

Kde: Želiv, klášterní pivovar

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Country ball čeká návštěvníky klášterního resortu Želiv. Na akci zahraje kapela Fernet, bude také představené nové pivo v kooperaci s pivovarem Prazdroj a to sice Poutní Velikonoce 16. Nebudou chybět speciality k pivu nebo klášterní destiláty.

Jan Rak o Renesanci vědomí

Kdy: neděle 7. dubna od 18.00

Kde: Humpolec, Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru Bernard

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Jan Rak je jaderný a kvantový fyzik, profesor finské univerzity a pracoval na projektech na největším urychlovači částic na světě ve švýcarském CERNu. Jeho přednáška na téma Renesance vědomí prolíná moderní vědecký paradigmat s mystikou. Proč věda ignoruje vlastní objevy na poli kvantové fyziky a matematické důkazy omezenosti matematiky. Subjektivní pravda, zdroj existence, co je realita a další témata budou na stole.

HAVLÍČKOBRODSKO

Šmoulové v Brodě

Kdy: neděle 7. dubna od 17.00 do 19.00

Kde: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Za kolik: vstupné od 399 do 550 korun

Proč přijít: Oblíbený písničkový muzikál pro děti Šmoulové dorazí do Havlíčkova Brodu. Dům kultury Ostrov ožije modrými postavičkami Šmoulů. Ti rozesmějí fanoušky svými písněmi a slibují velkou dávku zábavy. Děti si zazpívají, zatancují a prožijí den plný radosti.

Nová hra Píseček

Kdy: pátek 5. dubna a sobota 6. dubna od 19.00

Kde: Havlíčkova Borová, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadelní spolek JenTak Havlíčkova Borová zve na předpremiéru a premiéru divadelní hry do místní sokolovny. Divadelní hra se jmenuje Píseček a je nevhodná pro děti do 12 let. Vstupné je dobrovolné a hra trvá dvě hodiny.

Komentovaná prohlídka výstavy

Kdy: sobota 6. dubna od 15.00

Kde: Havlíčkův Brod, GVU v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18

Za kolik: vstupné 40 korun

Proč přijít: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zve zájemce na komentovanou prohlídku s oběma autory děl z výstavy Hledání Venuše. Zájemci si mohou přijít poslechnout příběhy, které se skrývají za úchvatnými díly Jaroslava Svobody a Zdeňka Šplíchala.

TŘEBÍČSKO

Wohnout tour

Kdy: sobota 6. dubna od 20.00

Kde: Třebíč, divadlo Pasáž

Za kolik: vstupné 430/450 korun

Proč přijít: Kapela Wohnout vyráží na tourné do divadel. Kapela převlékne koncertní šňůru do akustického obleku a vyrazí na unplugged tour. Jde o druhou takovou sezonu oblíbené kapely, která postupně zavítá do čtrnácti měst. Představí své písně v upravených akustických verzích. Potvrzeným hostem je Vojtěch Lavička. Kapela láká na nové aranže a divadelní scénu.

Tlapková patrola k dětem

Kdy: sobota 6. dubna od 15.00

Kde: Třebíč, Fórum Třebíč

Za kolik: vstupné 200 korun, děti do dvou let zdarma

Proč přijít: Oblíbená tlapková patrola míří do Třebíče. Půjde o dětskou diskotéku plnou tance, bublinek a pohádkových kamarádů. Tento den bude patřit dětem. Čeká na ně taneční program, hudba z pohádek a celá tlapková parta. Děti se budou moci s oblíbenými postavičkami vyfotit. Součástí bude i stánek s balónky a malováním na obličej.

Cello Republic

Kdy: neděle 7. dubna od 19.00

Kde: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Za kolik: vstupné 390 až 490 korun

Proč přijít: Čtveřice violoncellistů, vítězů mezinárodních soutěží, sólistů i pedagogů, popularizátorů klasické hudby. Na to se mohou těšit návštěvníci sokolovny v Náměšti nad Oslavou. Tito kluci se prosadili ve světě a nechávají za sebou vyprodané sály. Toto turné má název Freedom Tour k aktuálnímu albu Freedom.

Jiří Meca

Kdy: neděle 7. dubna od 16.00

Kde: Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

Za kolik: vstupné na místě 200 korun

Proč přijít: Návštěvníci koncertu s Jiřím Mecou se mohou nechat okouzlit romantickými skladbami provedenými na unikátní dobové nástroje. Zazní hudba 19. století, která bude hraná na originální historické kytary až dvě stě let staré, včetně 13strunné kytary.