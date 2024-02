První únorový víkend bude patřit na Žďársku mariášovému turnaji ve Velkém Meziříčí. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě bude hostit slavnostní koncert. Přijede sopranistka Gabriela Beňačková a Jakub Pustina.

ŽĎÁRSKO

Mariášový turnaj

Kdy: sobota 3. února od 8.00

Kde: Velké Meziříčí, Fotbalová klubovna, U Tržiště 2236/2

Za kolik: startovné 300 korun

Proč přijít: Zájemci a příznivci karetních her jsou zváni na Mariášový turnaj volný ve třech. Zájemci mají v osm hodin ráno snídani, prezentace je od půl deváté a zahájení v devět ráno. Součástí bude i oběd a bohatá tombola. Informace na telefonu: 775978500.

Slavnostní koncert

Kdy: pátek 2. února od 19.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Za kolik: vstupné 500 korun

Proč přijít: Slavnostní koncert k 60. výročí Horácké galerie se koná v Novém Městě na Moravě. Do Horácké galerie přijedou hvězdy opery. Sopránistka Gabriela Beňačková, tenorista Jakub Pustina a klavírista Jiří Hrubý. Přednes si vezme na starost Jan Hrubec.

JIHLAVSKO

Vepřové hody v Brtnici

Kdy: sobota 3. února od 10.30

Kde: Brtnice, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Brtnice pořádá ve spolupráci s Radniční restaurací Brtnice a třešťskou střední odbornou školou a učilištěm vepřové hody. Učni a mistři oboru řezník-uzenář pro tuto příležitost vyrobí zabijačkové speciality. Ty si budou moci zájemci zakoupit na náměstí od půl jedenácté dopoledne.

Horácký bál v Krahulčí

Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: Krahulčí, kulturní dům

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Soubor Podjavořičan zve na 38. ročník Horáckého bálu v kulturním domě v Krahulčí. Účinkovat bude folklorní soubor Podjavořičan, cimbálová muzika Rathan a hrát bude hudební kapela Legranda. Svoz taxi je od 19.15 do 19.45 z Telč od Pošty, Senior Home a od ZŠ Hradecká. Rozvoz zajištěn po půlnočním překvapení.

Karneval v Telči

Kdy: neděle 4. února od 14.00

Kde: orlovna, Telč

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Farnost a Orel Telč zvou na zábavný karnevalový program pro děti. Ten se koná v neděli 4. února od dvou hodin odpoledne v orlovně v Telči. Vstupné bude dobrovolné, občerstvení je možné zakoupit na místě. Součástí budou hry, tanečky, masky, soutěže o ceny, balónky a posezení pro rodiče.

Hasičský ples v Hodicích

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: Hodice, kulturní dům

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Hasičský bál v Hodicích bude plný vychytávek. Zájemce čeká vyhlášená sladká tombola s více než třiceti cenami, ale také velká tombola s celou řadou skvělých cen. Dále bude na místě fotokoutek s fotografem, k tanci a poslechu zahraje léty ověřená kapela Garde z Chotěboře. Další specialitou je hasičská restaurace, k večeři budou masové speciality.

Do ZOO potmě

Kdy: až do 29. února 2024, od 15 do 16 hodin každý den

Kde: Jihlava, ZOO

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Zažij zoo jinak Celé zimní období až do 29. února mohou lidé přijít do zoologické zahradě hodinu před zavírací dobou pokladen. Zájemci tak zažijí jedinečnou atmosféru večerního areálu. Snížené vstupné stojí 50 korun pro všechny návštěvníky. Pokladny zoo se zavírají ve čtyři odpoledne, pavilony jsou otevřené do pěti a areál až do šesti večer. Snížené vstupné platí v době od tří do čtyř odpoledne.

PELHŘIMOVSKO

Karneval v Pelhřimově

Kdy: neděle 4. února od 15.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné na místě 150 korun

Proč přijít: Karneval s Milanem Řezníčkem čeká na zájemce v Pelhřimově. Návštěvníci se mohou těšit na dvě hodiny plné soutěží, her, zábavy, tance a sladkých odměn. Zájemci zvou všechny zvířátka, princezny, piráty a pohádkové bytosti, ať si přijdou užít nedělní odpoledne v rytmu tance. Na památku je možnost vyfotit se ve fotokoutku.

Domácí karanténa

Kdy: sobota 3. února od 19.00

Kde: Humpolec, kino – divadelní scéna

Za kolik: vstupné na místě 120 korun

Proč přijít: Divadelní karanténu sehraje Divadelní soubor Jindřicha Honzla. Konverzační komedii nacvičili herci pod vedením Martina Ryndy. Hra přináší pohled na soužití tří generací v době celosvětové pandemie. Rozhádaní Bláhovi jsou v karanténě ve vlastním bytě, zůstat musí tak dlouho, dokud se nevyvrátí, že jsou negativní.

HAVLÍČKOBRODSKO

Koncert Jasná Páka

Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, klub Oko

Za kolik: vstupné 490 korun

Proč přijít: Legendární kapela Jasná Páka přijede do havlíčkobrodského klubu Oko. Kapela vznikla na začátku osmdesátých let kolem kytaristy a písničkáře Michala Ambrože. V kapele působil například i David Koller. Poté se i změnil název na Hudba Praha a pak se cesty některých oddělili a Jasná Páka hraje v pozměněné podobě dodnes.

Listování ve Vilémovicích

Kdy: pátek 2. února od 17.00

Kde: Vilémovice, obecní dům

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Oblíbené Listování, kterým bude provázet spisovatel a novinář Tomáš Poláček. Účinkovat bude Alan Novotný a Jiří Ressler. Poláček stopuje více než dvacet let a projel tak lán světa. Dojel i do Pekingu na olympiádu stopem. Přijede s knihou nazvanou Stop.

Maškarní s Culinkou

Kdy: sobota 3. února od 15.00

Kde: Světlá nad Sázavou, taneční sál

Za kolik: na místě 180 korun

Proč přijít: Maškarní s Culinkou čeká na zájemce v tanečním sálu ve Světlé nad Sázavou v sobotu 3. února. Půjde o pořad plný písniček a tanečků pro děti. Nebude chybět zábava, soutěže, Culinka a brambora Barbora a další známé písničky z Culinkova. Culinka je postavička, která přišla mezi děti z daleké kouzelné země plné písniček.

TŘEBÍČSKO

Šmoulózní karneval

Kdy: neděle 4. února od 15.00

Kde: Hrotovice, hotel Hrotovice, v tenisové hale Sport

Proč přijít: Šmoulózní karneval s kamarádem Wikim. Půjde o poutavou divadelní show s příběhem a oblíbeným kamarádem Wikim. Součástí bude animační tým Wikihosvět.cz, maskoti šmoulů, bublinková minidiskotéka plná soutěží, vystoupí také mažoretky a moderní gymnastky. Na karneval zve rodinné centrum Andílci.

Duo Jamaha

Kdy: pondělí 5. února od 19.00

Kde: Třebíč, Národní dům

Za kolik: Vstupné 290 korun

Proč přijít: Roztočíme to Tour 2024. Koncertní turné hudební skupiny Duo Jamaha míří do Třebíče. Zájemci se v Národním domě mohou těšit na novinky z připravovaného alba, kde zazní aktuální pecky, ale i starší hity, které lidé znají z TV Šlágr. Na koncertě zazní kromě melodických temperamentních písní také záhorácký humor. Posledních několik desítek lístků k dispozici.

Sportovní ples ve Valči

Kdy: sobota 3. února od 19.00

Kde: Valeč, Hotel Zámek Valeč, horní sál a restaurace

Za kolik: vstupné 280 korun

Proč přijít: Sportovní ples s bohatou tombolou čeká na návštěvníky v hotel zámku Valeč v sobotu večer. Součástí je bohatá tombola, kulturní vystoupení a fotokoutek. V horním sálu bude hrát Awal3 a v restauraci zahraje Ryan music.

