Premiérový cestovatelský festival mají před sebou ve Žďáru nad Sázavou v Bistru Tom vaří. Dětský kareneval s Tlapkami, Šmouly a Jednorožcem čeká děti ve Velké Bíteši a svatého Patrika oslaví ve Velkém Meziříčí. Do Nového Města na Moravě jede Alena Antalová a Alex Anders.

ŽĎÁRSKO

Žďárský cestofest

Kdy: sobota 9. března od 10.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Bistro Tom vaří

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Ve Žďáře nad Sázavou se uskuteční nultý ročník cestovatelského festivalu Žďárský cestofest. Se svými přednáškami vystoupí například Anežka a Nikča, které se dostaly na cestu na konec světa. Přes Balkán do Gruzie a zpět se vydal Jeník Mráz, Peru procestovala Joey Horáková a do Altaje se vydal Michal Frďas Martínek. Palestinu přiblíží Petr Maděřič a Severozápadem USA za medvědy a indiány se vydali Jan a Dari Husákovi. Večerní koncert obstará Dou Naboso.

Dětský karneval s oblíbenci

Kdy: sobota 9. března od 14.30 do 17.00

Kde: Velká Bíteš, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 150 korun, předprodej 120 korun, maska 50 korun

Proč přijít: V kulturním domě ve Velké Bíteši se v sobotu 9. března koná dětský karneval s Tlapkovou patrolou, Šmoulou a Jednorožcem. Na zájemce čeká pohádkové dobrodružství, odměny pro děti, tančící maskoti nebo malování na obličej. Součástí bude také tombola nebo focení s postavičkami. Sál se otevírá v půl třetí a začátek programu je ve tři odpoledne.

Den svatého Patrika

Kdy: pátek 8. března od 18.00

Kde: Velké Meziříčí, Nová synagoga

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: V nové synagoze ve Velkém Meziříčí budou pořádat Den svatého Patrika. Za jejími zdmi se rozezní irské rytmy a melodie v podání dvou kapel. První z nich bude kapela Amarylis. Irské tance předvede taneční skupina Sona Sól – Veselá Kopýtka. Závěr večera bude patřit kapele RíRa, jednomu z nejznámnějších českých irish bandů.

Antalová a Anders v Novém Městě na Moravě

Kdy: pátek 8. března od 18.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Za kolik: vstupné 400 korun

Proč přijít: Recitál autorských šansonů Alexe Anderse v interpretaci Aleny Antalové a samotného autora za jeho klavírního doprovodu čekají na návštěvníky v Novém Městě na Moravě. Půjde o velký návrat šansonu. Alena Antalová je známá česká herečka a muzikálová zpěvačka, jejíž domovskou scénou je Městské divadlo v Brně. Známá je například z role Ludmilky v Četnických humoreskách. Koncert trvá dvě hodiny i s přestávkou.

JIHLAVSKO

Festival kostek v Jihlavě

Kdy: sobota 9. března od 9.00 do 18.00, neděle 10. března od 9.00 do 17.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné na místě: 70 korun dítě, 80 korun dospělý, rodinné 250 korun

Proč přijít: O víkendu 9. a 10. března se zájemci v Jihlavě mohou těšit na interaktivní výstavu z kostek Lego v Jihlavě. Součástí budou herní koutky, funkční model Lego festivalu, historické i moderní stavby, obrazové mozaiky, vesnice, dioramata z oblíbených filmových sérií a spoustu jiných zajímavých modelů. V doprovodném programu půjde o soutěže o věcné ceny.

Cestování s dinosaury

Kdy: od 7. března do 17. března 2024 (časy různé)

Kde: Jihlava, areál letního kina Heulos

Za kolik: vstupné 300 korun děti od tří do patnácti let, dospělá 350 korun; rodinné 1200 korun

Proč přijít: Cestování s dinosaury je interaktivní představení, které je vedené formou přednášky a je koncipované pro děti předškolního věku a děti na základních školách na téma život dinosaurů v druhohorách. Je doplněno replikami fosilií ve skutečných velikostech s mláďátky až po sedmimetrové exempláře. Děti tak získávají dojem, že se setkávají se skutečnými živými tvory. Délka programu je sto minut. Termíny představení, čtvrtek 7. března od 17.00, pátek 8. března od 17.00, sobota 9. března od 14.00, neděle 10. března od 11.00, čtvrtek 14. března od 17.00, pátek 15. března od 17.00, sobota 16. března od 14.00, neděle 17. března od 11.00. Rezervace vstupenek je možná ZDE.

Recitál Lucie Bílé

Kdy: pátek 8. března od 19.00 do 21.00

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné 1190 korun

Proč přijít: Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény. Délka představení je devadesát minut bez přestávky. Na Vysočinu letos Lucie Bílá přijede ještě v říjnu. V Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí se představí 4. října.

Festival Ezoteriky a Zdraví

Kdy: sobota 9. března od 9.00

Kde: Jihlava, Dělnický dům

Za kolik: vstupné 499 až 599 korun

Proč přijít: Jedenáctý ročník Festivalu Ezoteriky a Zdraví Jihlava bude v sobotu v Dělnickém domě. Akci moderují Slávek Boura a Monika Hvězdová. Festival nabídne po celý den od devíti hodin ráno přednášky a workshopy na téma zdraví, psychosomatiky, výkladu karet a nebude chybět ani mentální kouč. Hosté se budou střídat po hodině, návštěvníci se mohou těšit například na Radima Štěpku, který je průvodce životem, přijede Daniela Hannah, intuitivní astroložka a nebo Evzenie Lindner. Leny Ká provede kakaovými ceremoniemi.

Závod krasobruslařů

Kdy: neděle 10. března od 8.00 do 17.00

Kde: Telč, zimní stadion

Proč přijít: Krasobruslařský klub v Telči pořádá závody v krasobruslení o telčskou Jezerní růži pro začínající a pro pokročilé krasobruslaře na zimním stadionu v Telči. Diváci se mohou těšit na zajímavou podívanou, která bude plná krásných sportovních výkonů na bruslích.

PELHŘIMOVSKO

Robert Baltazar Trio

Kdy: sobota 9. března od 19.00

Kde: Humpolec, Malá scéna, Mikádo

Za kolik: vstupné na místě 290 korun

Proč přijít: Koncert jednoho z nejlepších tuzemských jazzových trií v Humpolci se bude konat v sobotu 9. března od sedmi hodin večer na malé scéně v Mikádu. Kontrabasista Robert Baltazar patří k nejvýznamnějším českým jazzovým basistům. Spolupracuje s Danem Bártou, Yvonne Sanchez nebo Hanou Hegerovou. Trio tvoří kromě Baltazara také pianista Vít Křišťan a Kamil Slezák, který hraje na bicí.

Posedlí Dakarem

Kdy: neděle 10. března od 19.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj – velká scéna

Za kolik: vstupné 699 nebo 399 korun

Proč přijít: Talk show Posedlí Dakarem trvá sto minut a loni ji zažilo šest tisíc fanoušků českého Dakaru. A to napříč republikou. Letos zavede i do nových míst. Půjde o mix zábavných historek a extrémních zážitků, které posádka MM Technology zažije během honby za beduínem na Rally Dakar 2024. Talk show odstartuje promítáním dokumentu z Dakaru od MM Production.

Dechovky v Žirovnici

Kdy: pátek 8. března od 20.00

Kde: Žirovnice, sokolovna

Za kolik: vstupné 250 korun

Proč přijít: Dechovky 21. století zazní v žirovnické sokolovně. K tanci a poslechu budou v pátek od osmi večer hrát kapely Keramička a Vlčnovjanka. Festival dechovek v Žirovnici má celkem čtyři pokračování. A to vždy první pátky v měsících červnu, září nebo v prosinci. V červnu přijedou Jihočeští rodáci a DH Horané, v září to budou Jižani, Ištvánci a v prosinci Budvarka a Dubňanka. Občerstvení zajištěno. Celoroční vstupné stojí 800 korun.

HAVLÍČKOBRODSKO

Aqua Tera ZOO trhy

Kdy: neděle 10. března od 8.00 do 12.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné 80 korun na místě/ 50 korun online

Proč přijít: Největší veletrh exotických zvířat na Vysočině se chystá v Havlíčkově Brodě. Na více než tisíci metrech čtverečních zájemci uvidí mnoho druhů akvarijních rybiček, terarijní zvířata jako chameleoni, agamy nebo hadi a také krmný hmyz. Návštěvníci se mohou těšit na velký výběr akvárií, terárií a také rostlin, krmiva a chovatelských potřeb. Po celou dobu široká nabídka nápojů a občerstvení.

Taneční soutěž ve Světlé

Kdy: sobota 9. března od 9.00

Kde: Světlá nad Sázavou, sportovní hala

Proč přijít: Dům dětí a mládeže ve Světlé nad Sázavou pořádá taneční soutěž Dance forever. Soutěžit se bude v disciplínách discodance, street dance, mtv dance, hip hop, výrazový tanec, pop dance, show dance, zumba, orientální tanec, mažoretky a cheerleaders. Diváci jsou srdečně zváni.

XIII. Století

Kdy: pátek 8. března od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, Klub Oko

Za kolik: na místě 400 korun

Proč přijít: Legendární Gothic rock kapela z Jihlavy s názvem XIII. Století dorazí na koncert do klubu Oko v Havlíčkově Brodě. Společně s nimi zahraje gothic-punková kapela z Polička zvaná Výsměch. Vystoupí také Alvaréz Peréz z Brna.

TŘEBÍČSKO

Hovory R

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: Třebíč, Trumpetka, Leopolda Pokorného 18

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Návštěvníci třebíčské Trumpetky se mohou těšit na autorský pořad Jana Rejžka, ve kterém vzpomene na svého kamaráda, legendu a hudební kritiky Jiřího Černého. Během večera zazní zajímavá hudba a představení nové knihy vzpomínek. Jan Rejžek je filmový a hudební kritik, sportovní a divadelní publicista, překladatel, básník a občasný režisér. V roce 1988 vedl na folkovém festivalu v Lipnici rozhovor s Václavem Havlem, v roce 1989 sbíral podpisy pod petici Několik vět.

Zápisky z cest

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: Moravské Budějovice, MKS Beseda – velký sál

Za kolik: vstupné na místě 250 korun

Proč přijít: Zápisky z cest v podání Nikoly a Daniely Zbytovské a herečky Barbory Seidlové nejsou cestopisem ani průvodcem po pamětihodnostech. Je to jen několik historek a postřehů ke kafi z míst, která nám zůstala v srdci. Příhody a postřehy z cest doplní trefné animace Dity Stuchlíkové. Každá země má svůj rytmus, jako by tančila svůj vnitřní osobitý tanec.

Hrotovice v proměnách času

Kdy: pátek 8. března od 17.00

Kde: Hrotovice, obřadní síň městského úřadu

Proč přijít: V Hrotovicích zvou na slavnostní křest knihy Jana Suchardy s názvem Hrotovice v proměnách času. Akce se koná v obřadní síni MěÚ Hrotovice a je vydaná u příležitosti 30. výročí jmenování Hrotovic městem.

Den svatého Patrika

Kdy: sobota 9. března od 19.00

Kde: Třebíč, Klub B

Proč přijít: V třebíčském klubu budou slavit den svatého Patrika. Místo si vyhlídla posádka mořských vlků Pirates od the Pubs z Českých Budějovic, během večera vystoupí také Amarylis, což je irský folk z Třebíče a Moravian Bastards, rovněž domácí celtic punk rocková kapela. Zájemci se mají obléct do zelené a přijít do třebíčského klubu „na béčku“, kde se všichni přenesou do dalekého Irska. Whisky a Guinness poteče proudem.

Hasičský ples

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: Štěměchy, sál kulturního domu

Proč přijít: Sál kulturního domu ve Štěměchách přivítá hasičský ples. K tanci a poslechu zahraje koncert Rookies, vystoupení bude v půl deváté a bude na téma Řečtí bohové aneb Poprask na Olympu. Součástí bude i bohatá tombola.