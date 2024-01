Nadcházející víkend na Žďársku. Začíná karnevalové období. Jeden karneval s bohatou tombolou čeká Ostrov nad Oslavou, bublinkový karneval zažijí návštěvníci ve Žďáru nad Sázavou.

Karneval v Rokytně. | Video: Deník / Zelená Křížová Helena

ŽĎÁRSKO

Dětský karneval v Ostrově

Kdy: sobota 13. ledna od 13.00

Kde: Ostrov nad Oslavou, kulturní dům

Proč přijít: Dětský karneval je v plánu v kulturním domě v Ostrově nad Oslavou. Na zájemce čeká DJ Míra Kaplan s asistentkou, kteří si připravili diskotéku, tanečky a soutěže. Občerstvení bude pro malé i velké. Bohatá tombola, prodej lístků do 15.45. Na výherce čeká tablet, chytré hodinky, psací stůl, florbalová hokejka, elektrický kartáček, skateboard a spoustu dalšího.

Bublinkový karneval

Kdy: neděle 14. ledna od 15.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

Za kolik: vstupné 130 korun

Proč přijít: Divadlo Kejkle si pro děti ve Žďáru nad Sázavou připravilo horu zábavy s bublinami. Balónky, bublinky, legrace sama, masky a náladu nenechte doma. Tímto heslem zvou pořadatelé děti a rodiče na karneval, které se uskuteční ve Žďáru nad Sázavou už tuto neděli.

Zdroj: Deník / Zelená Křížová Helena

JIHLAVSKO

Retro napříč staletími v Dolní Cerekvi

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Dolní Cerekev, kulturní dům

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Městys Dolní Cerekev pořádá s Klubem seniorů v místním kulturním domě jedenáctý Obecní ples. K tanci a poslechu hraje kapela Preston, v připravené tombole jsou hodnotné ceny. Letošní ples je vyhlášený u příležitosti osmisetletého výročí založení Dolní Cerekve jako retro napříč staletími. Vstupné stojí 150 korun.

Povánoční koncert s Věrou Martinovou

Kdy: neděle 14. ledna od 16.00 do 17.30

Kde: Brtnice, kino

Za kolik: vstupné 290 korun

Proč přijít: Do Brtnice dorazí zpěvačka Věra Martinová s kapelou Meritum. Jde o náhradní koncert, který zpěvačka nemohla absolvovat před Vánocemi. O to více si nyní posluchači a fanoušci zpěvačky užijí jubilejní turné v brtnickém kině. Zbývá posledních pár volných míst.

Zdroj: DENÍK / Martin Šrubař

V rytmu bytu

Kdy: sobota 13. ledna od 14.00 do 16.00

Kde: Jihlava, Dům Gustava Mahlera, 2. patro

Za kolik: vstupné zdarma, netřeba se předem přihlašovat

Proč přijít: V rytmu bytu je workshop v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě pro děti od sedmi let. Křup, cink, mlask, cink, ťuk, glogloo. Jakou místnost byste rozehráli? Zájemci budou mít možnost prozkoumat zvuky běžných předmětů. Bude se hrát na dveře, rolety, fatboye a také se rozezní psací stroj či mlýnky. Bude se natáčet, stříhat, mixovat a experimentovat, smarphony s sebou.

Myška a medvěd na cestách

Kdy: neděle 14. ledna od 14.30

Kde: Jihlava, DIOD

Za kolik: dítě hernička 100 korun, dítě film: 100 korun, rodič v herničce zdarma, rodič na filmu: 100 korun, rodinné vstupné pro 4 osoby na film: 300 korun

Proč přijít: Hernička s promítáním filmu čeká na zájemce v divadle DIOD v Jihlavě. V neděli v půl třetí mohou zájemci přijít do pohybové herničky a v prostorách divadla se mohou zájemci proskotačit a protáhnout pod vedením trenérů TJ Sokol Jihlava. V kavárně se návštěvníci občerství, od čtyř odpoledne bude na programu animovaný film Myška a medvěd na cestách.

Zdroj: Kamil Jakoubek

PELHŘIMOVSKO

Prohlídka kůru a velkých varhan

Kdy: sobota 13. ledna od 18.00

Kde: Želiv, opatský kostel Narození Panny Marie

Za kolik: vstupné 240/180 korun

Proč přijít: Zájemci si mohou přijít prohlédnout kůr a velké varhany v Opatském kostele Narození Panny Marie. Půjde o jedinečnou příležitost, jak se seznámit s historií a funkcí tohoto královského hudebního nástroje. Kdo chce, může si prohlédnout vnitřní vybavení varhan a poslechnout ukázky různých rejstříků a kompozic. Prohlídku doprovodí odborný výklad a živá hra želivského varhaníka Petra Žáka.

Naši furianti

Kdy: sobota 13. ledna od 19.00

Kde: Humpolec, kino

Za kolik: na místě 120 korun

Proč přijít: Reprízu hry Naši furianti v podání Divadelního souboru Jindřicha Honzla chystají v Humpolci. Klasická realistická hra Ladislava Stroupežnického s podtitulem obraz života v české vesnici o čtyřech dějstvích měla premiéru v roce 1887 v Národním divadle a od té doby se stala součástí českého dramatického repertoáru. Občerstvení zajištěno.

Zdroj: se souhlasem Michal Hájek

HAVLÍČKOBRODSKO

Debustrol v Brodě

Kdy: pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Klub Oko, Havlíčkův Brod

Za kolik: vstupné 350 korun

Proč přijít: Metalový koncert čeká návštěvníky havlíčkobrodského klubu Oko. Přijede kapela Debustrol, legenda trash metalu z Mladé Boleslavi. Na své si tak přijdou především fanoušci tvrdší muziky. Hosty budou kapely Meresiew, představitel hardcore metalu z Tábora a také Zodiac death metal z Přibyslavi.

Dětský karneval na Ostrově

Kdy: neděle 14. ledna od 14.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov, velký sál

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Dětský karneval chystají v kulturním domě Ostrov na neděli 14. ledna. Od dvou hodin odpoledne tu na děti i dospělé čeká pořádná porce zábavy s moderátorem Milanem Řezníčkem z Hitrádia Vysočina. Děti si mohou nechat něco namalovat na obličej, k prodeji bude popcorn nebo cukrová vata, palačinky a další dobroty. Součástí budou soutěže o drobné ceny. Vstupné vychází na sto korun na osobu, lze ho koupit pouze na místě. Děti do dvou let neplatí nic.

Zdroj: Deník / Michal Mašek

Ledečská pirueta 2024

Kdy: sobota 13. ledna od 8.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, zimní stadion

Proč přijít: Jedenáctý ročník Ledečské piruety 2024 se koná v sobotu pod hlavičkou města a oddílu Kraso HC Ledeč nad Sázavou. Půjde o závod v krasobruslení, na kterém se představí všichni, kteří mají se sportem co dočinění. Půjde o závody od přípravku až po žáky, žačky, Juniory či Adulty. Začátek je v osm hodin ráno, celkem půjde o osm kategorií.

TŘEBÍČSKO

Tříkrálová plavba pro Charitu

Kdy: sobota 13. ledna od 13.00

Kde: Kramolín, přístaviště

Za kolik: vstupné na dotaz, rezervace: dalesickaprehrada@seznam.cz

Proč přijít: Tříkrálová plavba lodi Horácko na Dalešické přehradě je v plánu tuto sobotu od jedné odpoledne z přístaviště v Kramolíně. Na lodi bude zpívat sbor Svatojánských Broučků z Náměště nad Oslavou. Výtěžek z plavby a sbírky na lodi bude věnován Charitě. Nutná předchozí rezervace, pokud chcete mít místo na lodi jisté.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Rockový bál v Rokytnici

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Rokytnice nad Rokytnou, sokolovna

Proč přijít: Sportovní klub Rokytnice nad Rokytnou pořádá Rockový bál se skupinou The Feet. Zájemci se mohou těšit na uším lahodící hudbu, kvalitní jídlo a pití, doprovodný program a nachystané zázemí s fotokoutkem. Součástí bude příjemná obsluha a perfektní zábava. To vše nabídnou prostory rokytnické sokolovny druhou lednovou sobotu.

Dětská diskotéka s Tlapkovou patrolou

Kdy: neděle 14. ledna od 14.00

Kde: Třebíč, Roxy Club

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Dětská diskotéka s Tlapkovou patrolou a Mášou a medvědem se koná v neděli v Roxy Clubu v Třebíči. Návštěvníci se mohou těšit pohádkové dobrodružství, odměny pro děti, tančící maskoty a malování na obličej. Součástí bude Tlapková patrola a králíček Bing. Zájemci se budou moci fotit s postavičkami zdarma.

Zdroj: Marie Ovčáčková