Třetí adventní víkend bude na Žďársku. Nadcházející Vánoce se lidé sjedou na vánoční trhy do Nového Města na Moravě, kde bude i závěrečný farmářský trh. Vídeňské vánoční trhy pomohou nemocné Beátce.

Farmářské trhy v Novém Městě na Moravě. | Video: Radka Sáblíková

ŽĎÁRSKO

Vánoční trhy v Novém Městě

Kdy: sobota 16. prosince od 8.00 do 16.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V sobotu čeká návštěvníky na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě závěrečný farmářský trh. Tentokrát až do pravého poledne, kromě tradičního zboří bude u kašny svaté Anny také speciální vánoční sortiment. Zájemci tu najdou vánoční husy a krůty, teplou medovinu, sváteční nabídku uzenin a všeho, co patří k Vánocům. Současně bude na spodním Vratislavově náměstí Vánoční trh plný pokladů, ten bude až do čtyř odpoledne. Bude z čeho vybírat. Tečku na pomyslném dortu udělá umělecký kovář Pavel Klimeš, který zasvětí do svého řemesla.

Vídeňské vánoční trhy

Kdy: sobota 16. prosince od 10.00 do neděle 17. prosince do 16.00

Kde: Vídeň u Velkého Meziříčí, kulturní dům

Proč přijít: Vídeňské vánoční trhy jsou charitativní akcí pro nemocnou Beátku. V sobotu je program v kulturním domě od deseti do čtyř odpoledne. Od jedné vystoupí kapela Elsewhere a ve čtyři bude loutkové divadlo. V neděli je otevřeno rovněž od deseti do čtyř odpoledne. Od půl druhé do půl čtvrté vystoupí kapela Pozemi a od čtyř potom děti ze školky. Po celou dobu tu budou řemeslné výrobky, punč, svařák, vídeňské speciality, domácí uzeniny a také dílna pro děti i dospělé.

Zdroj: Radka Sáblíková

JIHLAVSKO

Krampus Fire show Jihlava

Kdy: neděle 17. prosince od 16.00

Kde: Jihlava, obchodní a zábavní centrum Březinky

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Krampus Fire show ovládne jihlavské Březinky. Na návštěvníky čeká v neděli od čtyř hodin odpoledne pestrý program od mediálního partnera, Hitrádia Vysočina. Bude soutěž o nejlepší kostým čertíka a anděla. Součástí bude i dobročinná aukce pro Sabinku z Velkého Meziříčí. V pět odpoledne vypukne Krampus show, přijedou skupiny Krampus Vysočina, Krampus Vodňany, Krampas X Vyšší Brod, Dragon Krampus Český Krumlov nebo Čerti z Krahulčí a další. Velkolepou ohňovou show předvede Novus Origo nebo RockFire. Stánky s občerstvením, pitím i dárkovými předměty.

Zdroj: Tereza Marková

Rozsvícení slámového betléma

Kdy: sobota 16. prosince od 16.00

Kde: Hybrálec, Zahrady Laurus – Hybrálec 166

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Hybrálci se rozsvítí betlém na salaši. Zahájení je v 16.15 před firmou Zahrady Laurus, v půl páté vystoupí s hudebním číslem skupina Kreagles a budou se společně zpívat koledy. Po setmění se rozsvítí betlémská cesta. K občerstvení se bude podávat vánoční punč, horké jablíčko, rybí hranolky nebo perníčky. Prodávat se bude čerstvé jmelí a jedlové chvojí. Betlém bude vystaven do 6. ledna 2024. Organizátoři doporučují návštěvu po setmění z důvodu světelných instalací.

Peklo v podzemí

Kdy: sobota 16. prosince od 12.30 do 21.00

Kde: Brtnice, zámek – podzemí

Za kolik: dospělí 150 korun, děti do 15 let 100 korun

Proč přijít: Návštěvníky brtnického zámku čeká v sobotu zážitková prohlídka pekla s klasickými i krampus čerty. A to v čase od půl jedné do devíti večer. Do čtyř odpoledne je celá trasa přizpůsobena pro rodiny s dětmi. Vstup do pekla je ve skupinkách po maximálně patnácti lidech, každých pět minut. Kapacita je omezena, součástí je občerstvení, doprovodný program, světelná a ohňová show po setmění.

Zdroj: se souhlasem Krampus Ericius

Galakoncert se Svěceným

Kdy: sobota 16. prosince od 18.00

Kde: Třešť, zámek

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Vánoční galakoncert se koná v sobotu od šesti večer na zámku v Třešti. Zazní slavné Čtvero ročních období a další světoznámé skladby Antonia Vivaldiho hrané na houslích nejlepších italských mistrů 18. století. Účinkuje hudební virtuos Jaroslav Svěcený a komorní orchestr Virtuosi Pragenses.

Vánoce na sýpce v Brtnici

Kdy: sobota 16. prosince od 14.00

Kde: Brtnice, sýpka

Proč přijít: Sýpka v Brtnici ožije Vánocemi, lidé si mohou přijít užít vánoční atmosféru v duchu starých časů. Vystoupí děti ze základní školy Brtnice v časech od tří a od čtyř hodin odpoledne. Součástí budou lidové tradice a zvyky, vánoční tvoření, vánoční bistro a kavárna a také pekařská dílna. Na zájemce čekají vánočně nazdobené expozice, promítání filmů o Brtnici a fotokoutek.

Zdroj: Youtube

PELHŘIMOVSKO

Vánoce na radnici

Kdy: neděle 17. prosince od 10.00

Kde: Pelhřimov, radnice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třetí adventní neděle přinese zajímavý vánoční program na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Lidé si mohou přijít vychutnat předvánoční atmosféru, kterou doplní bohatý kulturní program, občerstvení a vánoční stánkový prodej. Bude se prodávat jmelí, keramika, svíčky, vánoční ozdoby a další. Radniční svařák zdarma, budou se prodávat kapři i teplá vánočka. Objeví se andělé na chůdách a mnoho dalšího.

Stříbrná neděle v Humpolci

Kdy: neděle 17. prosince od 13.00 do 17.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Návštěvníci Horního náměstí v Humpolci se mohou těšit na minijarmark zaměřený převážně na originální rukodělné výrobky od lokálních tvůrců. Zájemci si budou moci vybrat vánoční výzdobu, šperky, kosmetiku nebo oblečení. Během dne se objeví andělé na chůdách a bude také možnost se povozit na kolotoči. V půl čtvrté vystoupí cvičené kozy a po vystoupení se zájemci mohou projít s kozou na vodítku po náměstí. Vystoupí také Vlna, pěvecký sbor Křišťálek nebo ZUŠ Gustava Mahlera. Humpolecké Vánoce jsou v plném proudu.

Zdroj: Foto: se souhlasem Venduly Marešové

HAVLÍČKOBRODSKO

Adventní prohlídky Lipnice

Kdy: od pátku 15. prosince do neděle 17. prosince, vždy od 16.00 do 20.00

Kde: Lipnice nad Sázavou, státní hrad

Za kolik: vstupné 160 korun dospělí, 130 korun senioři a mládež, děti 50 korun

Proč přijít: Hrad Lipnice se poprvé otevře lidem v době adventu. Návštěvníci se mohou přijít podívat na vánočně vyzdobený hrad, výstavu vánočních stromečků, slámový betlém Jiřího Jedličky a historický betlém z kostela svatého Martina v Dolním Městě. Hradní komnaty budou osvětleny světlem svící a vyhlídka z věže Samson ukáže večerní krajinu Vysočiny.

Adventní jarmark v Ledči

Kdy: neděle 17. prosince od 10.00 do 16.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, hrad

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Adventní jarmark bude o stříbrné neděli na hradě Ledeč nad Sázavou. Od jedné hodiny odpoledne vystoupí děti z mateřské školy Ledeč nad Sázavou, půl druhé odpoledne se uskuteční taneční představení s kozou domácí. Vystoupí také flašinetář Martin Štěpánek. Součástí budou stánky s občerstvením, dobroty, dekorace a dárečky.

Zdroj: Se souhlasem hradu Ledeč

TŘEBÍČSKO

Kouzelné Vánoce v Náměšti

Kdy: sobota 16. prosince od 10.00 do 18.00

Kde: Náměšť nad Oslavou, zámek

Za kolik: vstupné 160/130/50 korun

Proč přijít: Předvánoční setkání čeká na zájemce v náměšťském zámku. Hlavním programem jsou vánoční komentované prohlídky reprezentačních prostor zámku s živými obrazy. Rezervace na informačním centru: 568620493. Pokud bude plno, i tak čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program. Vánoční zpívání v zámecké kapli bude každou hodinu od 12.00 až do 18.00. Součástí bude Divadlo Kufr, Vánoční hra aneb co andělé zvěstovali od půl čtvrté odpoledne. Na zámku zájemce čekají vánoční zvyky, staročeské Vánoce, zdobení perníčků, vánoční dílničky, projížďky na koních a další.

Stromeček pro ptáčky

Kdy: neděle 17. prosince od 17.00 do 20.00

Kde: Třebíč, stadion Sokola

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tělocvičná jednota Sokol Třebíč chystá pro zájemce akci Stromeček pro ptáčky. V neděli mohou přijít zájemci na sokolský stadion a společně si všichni poslechnou koledy, nazdobí ptáčkům stromeček a děti budou moci pomocí létajících světelných balónků poslat Ježíškovi tajná přání. Balonky jsou připraveny.

Zdroj: Jiří Kašpárek