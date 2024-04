V Novém Městě na Moravě začíná hlavní sezona čtrnáctého ročníku farmářských trhů, cestu za liškou vykonají na Fajtově kopci a ve Žďáře bude největší dětská diskotéka. Do Velké Bíteše zvou na božskou snídani.

ŽĎÁRSKO

Farmářský trh

Kdy: sobota 13. dubna od 8.00 do 12.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Začíná hlavní sezona čtrnáctého ročníku farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Zájemci nakoupí masové speciality a produkty z Fryšavy, Třebíče, Náměště nad Oslavou, mléčné výrobky ze ZD Březiny, vejce ze Zlatkova, pečivo z pekárny Kejval, výrobky z Netína, med z Rokytna, vína z Němčiček a další.

Cesta za Liškou

Kdy: sobota 13. dubna od 15.00 do 16.00

Kde: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na parkovišti u Fajtova kopce začíná krátká pohádka loutkohereckého souboru s procházkou ke kamennému srdci. Na konci bude odhaleno kamenné srdce s liškou a tedy také kompletní dílo. Akci má na svědomí loutkoherecký soubor ve Velkém Meziříčí. Zájemci se projdou se zvířátky, splní pár úkolů a odhalí Lišku. Nejmenší se mohou těšit na odměnu od zvířátek. Za deště se akce nekoná.

Největší dětská diskotéka

Kdy: neděle 14. dubna od 14.00 do 17.00

Kde: Žďár nad Sázavou, sokolovna

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Největší dětská diskotéka čeká Žďár nad Sázavou. Do místní sokolovny přijede kompletní Tlapková patrola, Máša a Medvěd, králíček Bing i myška Minnie. Děti čeká pohádkové dobrodružství, odměny pro děti, tančící maskoti, malování na obličej a focení s postavičkami zdarma. Kromě toho bude nachystané občerstvení a spoustu zábavy.

Božská snídaně s Highland

Kdy: sobota 13. dubna od 8.00 do 11.00

Kde: Velká Bíteš, kulturní dům

Proč přijít: Po fenomenálním úspěchu Kuby v Prostřeno a žádostech o jeho recept na čokoládovou pěnu bude brunch s kapelou Highland. Zájemci se mohou těšit na Vejce Benedikt nebo legendární kapelní omelety. Kapacita stolů omezena, nutná rezervace na telefonu: 605088678.

JIHLAVSKO

Brány dokořán v Brtnici

Kdy: neděle 14. dubna od 9.00 do 16.00

Kde: Brtnice, kostel sv. Karla Boromejského a bl. Juliány

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Brány památek dokořán zpřístupní v neděli kostel svatého Karla Boromejského a blahoslavené Juliány v Brtnici. Věž kostela bude také přístupná. V časech od devíti do čtyř odpoledne bude možné si památky prohlédnout. Nejedná se však o komentovanou prohlídku.

Silo v Jihlavě ožívá

Kdy: sobota 13. dubna od 10.00 do 17.00

Kde: Jihlava, Silo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zahradnická brigáda na Sile se koná v Jihlavě. Zahrada ožívá. V deset se koná první informační setkání zájemkyň a zájemc o zahradu. S sebou je možné vzít si rukavice, semínka, odkopky, oblíbené nářadí a další potřeby. Ale i to umí na Sile zajistit. Přijít mohou i zájemci bez předchozích zkušeností se zahradničením.

Jarní houby v Telči

Kdy: sobota 13. a neděle 14. dubna, vždy od 12.00 do 17.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Certifikovaná mykoložka Iryna Kliestová přináší už poněkolikáté výstavu hub se zajímavým povídáním. Akce se koná v infocentru Panského dvora. Na místě budou k zakoupení výrobky z hub a proutěné výrobky.

Coqtale v Jihlavě

Kdy: sobota 13. dubna od 19.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné 490 korun

Proč přijít: Pánská burleska míří do Jihlavy. Vystoupení je mixem baletu, akrobacie, fitness, burlesky a cirkusu. Jde o styl zábavy s ryze mužským elementem. Vystoupí pánové z Variety Cocktail Theatre.

Jarní koncert

Kdy: neděle 14. dubna od 19.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné 250 až 300 korun

Proč přijít: Jaro-mládí-krása. Tak se jmenuje koncert Filharmonie Gustava Mahlera, který se koná v neděli v DKO v Jihlavě. Koncert přináší příležitost zhlédnout čtyři stěžejní nástrojové koncerty během jednoho večera v podání mladých sólistů, člen Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava. Účinkuje Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem. Délka koncertu je asi dvě hodiny.

PELHŘIMOVSKO

Přijede kytarista Stinga

Kdy: sobota 13. dubna od 19.30

Kde: Humpolec, Kino – divadelní scéna

Za kolik: vstupné 890 korun

Proč přijít: Světově uznávaný kytarista Dominic Miller, který je známý mnohaletou spoluprací se Stingem, se vrací na Vysočinu. Přijede do Humpolce, exkluzivním hostem bude Rufus Miller, syn Dominica Millera, který také patřil do Stingovy hudební stáje. Jeho tvorba je naprosto odlišná a velmi originální. Kapela vystoupí ve složení Dominic Miller, Jason Rebello, Nicolas Fiszman a Ziv Ravitz.

Želiv otevírá dveře

Kdy: sobota 13. dubna od 11.00 do 20.00

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Brány želivského resortu se otevírají, zájemci mohou prozkoumat historické klenoty, užít si relaxační atmosféru a objevit, co Klášter Želiv nabízí. Zájemci si mohou projít historické prostory, užít si procházku po klášterních zahradách, ochutnat lokální speciality v restauraci a také si prohlédnou ubytovací kapacity. Součástí budou také ve tři a ve čtyři odpoledne přednášky. Slavnostní otevření prelatury bude ve 13.30, prohlídky pak budou každou hodinu až do 17.30. Součástí budou také koncerty a program pro děti.

Spring Classic na Pelhřimovsku

Kdy: sobota 13. dubna od 11.00

Kde: Černovice, Pacov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Veteránská soutěž Spring Classic má před sebou 227 jarních kilometrů přes jižní Čechy a Vysočinu. Trasa soutěže začíná v 10.00 v Jindřichově Hradci, v 11.00 se dostane do Černovic, kde v 11.04 proběhne na zámku test, v Café Budík bude pauza a poté se veterány vydají do Věžné, Eše až na pacovské náměstí. Tam bude v 11.46 test. Oběd bude v 12.45 v Rodinném pivovaru v Humpolci a před druhou se dostanou do Želiva. Test na náměstí v Pelhřimově bude ve 14.12. V Počátkách se na závodníky mohou těšit ve 14.42, do Kamenice nad Lipou na dopravní hřiště v 15.28 a v Žirovnici na zámku budou v 15.43. Poté se vydají zpět směr Jindřichův Hradec.

Festival Jeden svět 2024

Kdy: pátek 12. dubna až sobota 13. dubna

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: základní vstupné 100 korun

Proč přijít: Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět, který je součástí Člověka v tísni, se koná v pátek a v sobotu na malé scéně KD Máj v Pelhřimově. Zájemci se mohou těšit na dokumentární i fikční snímky a následné debaty s hosty. V pátek v 19.00 bude promítání filmu Moje nová tvář, v sobotu od 17.30 to bude Venezuela: Země ztracených dětí a od 20.00 film Nežádoucí.

Turbo a Keks

Kdy: pátek 12. dubna od 20.00

Kde: Horní Cerekev, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 650 korun

Proč přijít: Na jednom pódiu se sejdou kapely Turbo a KEKS. Návštěvníci se mohou těšit na osvědčené hity jako Hráč, Chtěl jsem mít, Víš, Kamion a další. Kapela Turbo vydala první desku v roce 1984, od té doby má na svém kontě desítky hitů. Poslední CD s názvem Noční dravci vyšla před čtyřmi lety.

Otevření cyklostezky

Kdy: sobota 13. dubna od 14.00

Kde: Pelhřimov, Kuklíkův rybník

Za kolik: V Pelhřimově otevřou během soboty novou cyklostezku z Polního Dvora směrem do Pavlova. Zahájení události je naplánováno na druhou hodinu odpolední a bude žehnání výklenkové kapličky u odstavného parkoviště cyklostezky. To provede farář Gottschalk Karol Lovaš. Poté se akce přesune na hráz Kuklíkova rybníka, kde začne zábavný program. Cyklostezku otevře spanilá jízda na historických kolech.

HAVLÍČKOBRODSKO

Zahájení turistické sezony

Kdy: sobota 13. dubna od 9.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Klub českých turistů Havlíčkův Brod zahajuje jarní turistickou sezonu na Vysočině. Slavnostní kulturní program začíná na Havlíčkově náměstí v devět ráno. Turisté mohou na trasy dlouhé tři, třináct a dvacet kilometrů vyjít už od osmi ráno. Cílem je Hostinec U Palánů v Perknově mezi dvanáctou a čtvrtou hodinou odpoledne. Tam se budou předávat pamětní listy, razítka a suvenýry.

Kouty Food Festival

Kdy: sobota 13. dubna od 11.00

Kde: Dolní Město, Ledeč nad Sázavou, Hotel Kouty

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Food Festival v lese u Hotelu Kouty. Jde o první událost tohoto typu, bude plná dobrot a zábavy. Široká nabídka jídel bude připravovaná na grilech Big Green Egg z masa ze zpřátelené farmy Záhorovi a čerstvých ryb ze sádek. Návštěvníci se mohou těšit na burgery, pizzu, grilované steaky, špekáčky a další delikatesy. K dobrému jídlu bude pivo, víno, prosecco od Vinostrada a další oblíbené míchané drinky. Zájemci se mohou těšit na kapelu Čáro Gipsy.

Transformers Show

Kdy: neděle 14. dubna od 17.00

Kde: Havlíčkův Brod, městské divadlo a kino Ostrov

Za kolik: vstupné na místě 360 korun

Proč přijít: Neděle bude v Havlíčkově Brodě patřit show gigantických robotů. Je to jediné turné v České republice, kdy se děti budou moci setkat s roboty v nadživotní velikosti. Měří skoro tři metry, mluví a střílí z obrovského kouřového kanonu. S každým dítětem se setkají a mohou se s ním také vyfotit. Děti do dvou let zdarma, bez nároku na sedadlo.

Jarní kvetoucí les

Kdy: neděle 14. dubna od 14.00 do 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, Špitálská stráň

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Ekocentrum Chaloupky Horní Krupá zve na první letošní přednášku z cyklu Příroda okolo nás. Botanická přednáška bude s vycházkou do listnatého lesa s představením jarních kvetoucích bylin. Účastníci se sejdou u dřevěné sochy Lipnického poutníka na Plovárenské ulici. Délka trasy je čtyři až pět kilometrů a je vhodná i pro děti. Pro zájemce botanického cyklovýletu je v 12.45 komentovaná prohlídka přírodní zahrady ekocentra Chaloupky v Horní Krupé a společný odjezd ve 13 hodin do ekocentra s příjezdem ve dvě do Havlíčkova Brodu.

TŘEBÍČSKO

Technické muzeum Studenec otvírá

Kdy: sobota 13. dubna od 9.00 do 17.00

Kde: Studenec, Technické muzeum

Za kolik: základní vstupné 100 korun, vstupné za 150 platí i do Leteckého muzea Koněšín

Proč přijít: Blíží se dlouho očekávané otevření Technického muzea Studenec ve smíšené kryté expozici. Na zájemce bude čekat expozice letecké techniky, vojenské techniky, zemědělské techniky, automobilové techniky, kosmo expozice a další.

Zahájení veteránské sezony 2024

Kdy: sobota 13. dubna od 10.00 do 12.00

Kde: Třebíč, Poliklinika – Lékařský dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Příznivce a majitelé historických vozů se sejdou v Třebíči před Lékařským domem. Návštěvníci si budou moci nablýskané veterány prohlédnout pěkně zblízka od deseti hodin dopoledne do půl dvanácté. Poté kolona odjede na předem naplánovanou vyjížďku. Cílem je letos Řeznické muzeum v Náměšti nad Oslavou.

Slavnosti vína a folkloru

Kdy: pátek 12. dubna od 17.00

Kde: Okříšky, kulturní dům

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Slavnosti vína a folkloru bude hostit kulturní dům v Okříškách. Zájemci se mohou těšit na cimbálovou muziku sourozenců Osičkových. Od pěti do sedmi vystoupí folklorní soubory a od sedmi začne hrát cimbálová muzika. Ochutnávky vín budou z Vinařství Vobis Šatov a Radek Horák Okříšky.

Dan Bárta v Náměšti

Kdy: pátek 12. dubna od 20.00

Kde: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Za kolik: vstupné 500 korun

Proč přijít: Do Náměště nad Oslavou přijede Dan Bárta & Illustratosphere se šňůrou nazvanou Němá éra Tour 2024. Na něm připomenou svá první dvě alba. Dlouho vyprodané desky Illustratosphere 2000 a Entropicture 2003. Nyní vycházejí v reedicích na CD, streamovacích platformách a poprvé i na vinylu. Dana Bártu doprovází kapela ve složení Miroslav Chýška, klávesista Filip Jelínek a kontrabasista a baskytarista Robert Balzar.