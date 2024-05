Kováři se sjedou na Šlakhamr, aby lidem předvedli své umění. V Herálci se zase ukážou ty nejkrásnější traktory, koná se tu oblíbená traktoriáda. Pohádková stezka provede Medlovem.

ŽĎÁRSKO

Za kováři na Šlakhamr

Kdy: sobota 4. května od 10.00 do 17.00

Kde: Hamry nad Sázavou, Šlakhamr

Proč přijít: Na Šlakhamru čekají na návštěvníky ukázky kovářské práce na mobilních výhních i na velkém bucharu. Po celý den budou návštěvníkům předvádět své řemeslo jak na mobilních výhních tak i na velkém, vodou poháněném bucharu. Návštěvníci ho tak uslyší v plné síle. Nebude chybět program pro děti, prohlídky památek a občerstvení.

Traktoriáda Herálec

Kdy: sobota 4. května od 9.00

Kde: Herálec, motoristický areál za fotbalovým hřištěm

Proč přijít: Milovníci traktorů, ať už továrních vyrobených do roku 1997 nebo těch domácích, se mohou těšit na bohatý program traktoriády v Herálci. Účastníci se budou sjíždět od časného ráno, vyjížďka začíná v 9.15 hodin, návrat před desátou do areálu, kde se všichni seřadí. Hlavní program začíná v 10.15, budou různé soutěže. Například couvání s vlekem. Součástí je soutěž o nejhezčí traktor v kategoriích domácí, tovární a Zetor 25. Děti se pobaví na šlapacích traktůrcích, na elektrických autíčkách i traktůrkách. Vyhlášení výsledků je v plánu v 17.45 hodin.

Pohádková stezka na Medlově

Kdy: sobota 4. května od 12.00

Kde: Hotel Medlov, Nové Město na Moravě

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na Hotelu Medlov se otevře pohádková stezka. Na Medlově se děti s rodinami mohou těšit od dvou hodin na zábavné odpoledne. Součástí bude zahájení výstavy Skřítek Ostružinka s autorským čtením spisovatelky Lenky Junkové a ilustrátorky Jany Smetanové. Připravená bude zmiňovaná pohádková stezka. Už v pravé poledne se otevřou tvořivé dílničky, na kterých si malí i velcí vytvoří bublinková přání, která zavěsí na Medlovský strom přání.

Minicyklistické závody

Kdy: sobota 4. května od 9.30

Kde: Žďár nad Sázavou, ovál u zimního stadionu

Proč přijít: Mini žďárská liga. Cyklistické závody se uskuteční na oválu u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, ta první je od tří do pěti let, druhá od šesti do osmi let a třetí od devíti do jedenácti let. V případě deštivého počasí bude akce v náhradním termínu.

JIHLAVSKO

Zaplétání máje a jarmark

Kdy: pátek 3. května až sobota 4. května

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na Masarykově náměstí začne v pátek v deset dopoledne Májový jarmark. Společně s tím budou májové slavnosti. Jarmark bude v pátek až do šesti večer. Ve dvě, ve tři a ve čtyři odpoledne vystoupí folklorní skupiny Holubička Daruvar a Končenická chasa. V sobotu začíná v jednu odpoledne Den růžových vín a bude až do devíti večer. Na náměstí se představí horácké folklorní soubory I., od tři čtvrtě na čtyři se bude zaplétat máje a od čtyř do pěti se představí další část folklorních souborů.

Koncert k výročí vstupu do EU

Kdy: sobota 4. května od 18.00

Kde: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Koncert k příležitosti dvacátého výročí vstupu ČR do EU. Město uspořádalo výstavu, kde si připomene vše, co se díky EU vybudovalo. Vernisáž výstavy ve vstupní síni radnice potrvá až do 31. května, začíná v deset dopoledne. Koncert kapely Strunaband na náměstí Zachariáše z Hradce začíná v šest večer.

Otevřené dveře na Sile

Kdy: sobota 4. května od 13.00 do 20.00

Kde: Jihlava, Silo, Chlumova 35

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jihlavské Silo ožije dnem otevřených dveří. Zájemci se mohou těšit na bohatý program. Jednou ročně se veřejnost dostane do interiéru Sila. Prohlídky budou s památkářem Jiřím Neubertem nebo s členem komunity. Děti i dospělí se mohou těšit na workshopy, bude keramická dílna a komunitní zahrada. Zahrají DJ YDNTK z Jihlavy a DJ psylli. Bude dětský koutek, cukrárna, kafíčko a další dobroty.

Ježek Vysočiny

Kdy: pátek 3. května a sobota 4. května

Kde: Jihlava, sportovní hala TJ Sokol Bedřichov

Za kolik: dospělí 40 korun, dětí a členové KČT 30 korun

Proč přijít: V Jihlavě se koná 39. ročník tradiční turistické akce Ježek Vysočiny. Start je v pátek od 17.00 do 19.00 pro pěší na padesátikilometrovou a stokilometrovou noční trasu. V sobotu se startuje mezi šestou a desátou hodinu pro pěší i cyklotrasy. Trasy měří od 11 do 50 kilometrů pro pěší, cyklotrasy od dvaceti do osmdesáti kilometrů.

Otevřené dveře u hasičů

Kdy: sobota 3. května a neděle 4. května od 8.00 do 17.00

Kde: Jihlava, Telč, Třešť, Polná, stanice profesionálních hasičů

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: První květnový víkend znamená den otevřených dveří na profesionálních stanicích HZS Kraje Vysočina. Dveře se od osmi do pěti otevřou také na stanici u profesionálů v Třešti, Telči, Jihlavě a Polné.

PELHŘIMOVSKO

Jarní slavnosti piva

Kdy: sobota 4. května od 11.00

Kde: Želiv, klášterní resort

Proč přijít: V klášterním resortu Želiv pořádají druhý ročník Jarních slavností piva. Na zájemce čeká bohatý program plný zábavy, hudby a piva. Koncerty obstarají od 11.00 Heligonky z Vysočiny, kapely Mobydick, Jazzpilgrim a soubor Ukulele. Od sedmi večer zahraje Wajt. Bude se žehnat nové pivo Drslav 12, budou pivní soutěže, otevřena nová prohlídka pivovaru a jeho podzemí a mnoho dalšího.

Božejáci v Počátkách

Kdy: neděle 5. května od 17.00

Kde: Počátky, sokolovna

Za kolik: vstupné na místě 250 korun

Proč přijít: Sokolovna v Počátkách ožije dechovou kapelou Božejáci. Milovníci dechovek si užijí dvě hodiny plné oblíbených písniček. Budou hrát k tanci i poslechu. Občerstvení zajištěno.

Májová zábava v Černovicích

Kdy: sobota 4 května od 20.00

Kde: Černovice, sokolovna

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Černovický spolek žen s názvem Včera, dnes a zítra pořádá od osmi večer v sokolovně v Černovicích Májovou zábavu. K tanci hraj FourJohns. Zajištěna je bohatá tombola.

HAVLÍČKOBRODSKO

Akva Tera Zoo trhy

Kdy: neděle 5. května od 8.00 do 12.00

Kde: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Za kolik: vstupné 80 korun na místě

Proč přijít: Trhy domácích zvířat čekají na milovníky mazlíčků v neděli v Havlíčkově Brodě. Na veletrhu zájemci uvidí velké množství exotických zvířat, bude možnost si mazlíčka pochovat a vyfotit se s ním a v neposlední řadě jde především o prodejní trhy, tak kdo chce, odnese si nějaké zvířátko také domů. Kdo už doma zvíře má, může si přijít na radu od zkušených chovatelů.

Vítání ptačího zpěvu

Kdy: neděle 5. května od 6.00

Kde: Lípa, rodinné centrum Tiliánek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vítání ptačího zpěvu, tak se jmenuje akce, která se koná v neděli 5. května od šesti hodin ráno. Sraz je u rodinného centra Tiliánek v Lípě. Půjde o procházku jarní přírodou pod vedením Petry Hulvové. Zájemci se dozví spoustu zajímavých informací, pro všechny děti je připraven upomínkový dáreček. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušená.

Cestou Vysočiny

Kdy: sobota 4. května od 6.00 do 10.00

Kde: Štoky, ubytovací Hostinec Datlík

Za kolik: startovné 20 korun

Proč přijít: Pětadvacátý ročník dálkového pochodu startuje v sobotu mezi šestou a desátou ráno ve Štokách. Dálkový pochod Cestou Vysočiny měří od pěti do padesáti kilometrů, trasa pro kočárky je dlouhá pět a deset kilometrů. Vítány jsou retrokočárky z 90. let, každý z nich dostane odměnu. Barva letošního ročníku je fialová. Konec pochodu je ve čtyři hodiny odpoledne.

TŘEBÍČSKO

Zámecký vrch v Náměšti

Kdy: pátek 3. května až neděle 5. května

Kde: Náměšť nad Oslavou, tratě kolem zámku

Za kolik: vstupné 200 korun za sobotu a za neděli, děti 100 korun

Proč přijít: Jde o 43. ročník tradičních závodů automobilů do vrchu v Náměšti nad Oslavou. V sobotu budou od osmi ráno tréninkové jízdy, závodní jízdy začínají v jednu hodinu odpoledne. V pět hodin odpoledne je na programu vyhlášení. V neděli v osm ráno startují tréninkové jízdy, v deset hodin budou první závodní jízdy, v jednu druhé jízdy a v půl třetí třetí jízdy. Vítězové budou dekorováni v půl páté.

Vernisáž muzea psacích strojů

Kdy: sobota 4. května od 17.00

Kde: Hotel Zámek Valeč, budova Sýpka

Proč přijít: Na zámku ve Valči je od pěti hodin odpoledne připravena vernisáž Muzea starožitných psacích strojů. A to v budově zvané Sýpka. Připraveno je slavnostní otevření muzea, křest knihy, povídání o strojích a možnost vyzkoušet si psaní. Součástí jsou i historické záběry. Vystoupí Lukáš Krupička s hrou na harfu, zpívat bude Marie Křížová.

Hrotovický pochod

Kdy: sobota 4. května, start mezi 8.00 a 9.00

Kde: Hrotovice, nádvoří zámku

Za kolik: startovné zdarma

Proč přijít Město Hrotovice pořádá Hrotovický pochod. Start je v sobotu mezi osmou a devátou z nádvoří zámku v Hrotovicích. Připravené jsou trasy dlouhé pět, deset a patnáct kilometrů. Startovné je zdarma, děti do patnácti let musí přijít v doprovodu dospělé osoby.