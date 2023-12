Na Žďársku se zájemci mohou vydat už v sobotu na Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, kde budou řádit čerti. Mikulášské čertohrátky čekají na zájemce v Horáckém muzeu a galerii v Novém Městě na Moravě a nebude chybět ani mikulášská akce ve Žďáru nad Sázavou.

ŽĎÁRSKO

Čerti na Šlakhamru

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00 do 17.00

Kde: Šlakhamr, Brdíčkův mlýn, Hamry nad Sázavou

Proč přijít: Putování do pekla „7“ aneb Na Šlakhamr za Mikulášem, andělem a čerty pořádá sbor dobrovolných hasičů Najdek. Bude připraven bohatý program pro děti, nadílka a občerstvení. Začátek je v jednu hodinu dopoledne a pořadatelé slibují pořádnou mikulášskou melu.

Mikulášské čertohrátky

Kdy: úterý 5. prosince od 15.00 do 18.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum a Horácká galerie

Proč přijít: V podvečer 5. prosince se muzeum promění v nebe, bude tu připravena také andělská dílna od DDM. V Horácké galerii se otevře vstup do pekla a na Vratislavově náměstí pan starosta nalije svařák. Nebude chybět ani opékání párků a fotokoutek před muzeem.

Mikuláš v muzeu

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00 do 19.30

Kde: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum

Za kolik: vstupné 50/30 korun

Proč přijít: V Moučkově domě mohou děti potkat Mikuláše, anděla a hodného čerta. Dětem povypráví příběhy o tom, proč někde naděluje Mikuláš a jinde Santa Claus. Družina ukáže dětem kouzelný obchůdek, ve kterém Mikuláš sháněl dárky prababičkám a pradědečkům a nakonec ti pozorní dostanou odměnu. Nutné se objednávat na čísle: 776372155. Možnost donést pro své děti balíčky, které pak dostanou od Mikuláše.

JIHLAVSKO

Peklo v podzemí

Kdy: sobota 2. a neděle 3. prosince od 10.00 do 19.00 (17.30)

Kde: Jihlava, podzemí Hluboká 1

Za kolik: děti do 18 let 50 korun, dospělí 100 korun

Proč přijít: Třináct termínů v sobotu a jedenáct v neděli. Zájemci mohou zavítat o víkendu do Pekla v jihlavském podzemí. Maximální kapacita je 45 osob, místa rychle mizí. Možné rezervovat a kupovat na webu www.dojihlavy.cz. Na místě zajištěno drobné občerstvení jako andělský nealko punč pro děti a alko pro dospělé. Návštěvníky čeká setkání s Luciferem a dalšími čerty.

Peklo a nebe na hradě

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00 do 19.00

Kde: Polná, hrad

Za kolik: vstupné pro děti od tří let 50 korun

Proč přijít: Kdo si nechce pustit čertovskou družinu domů, může za nimi přijít na polenský hrad. Pokud projdete audiencí Peklem přes Lucifera, pustí čerti do Nebe k Mikuláši a andělé dětem přinesou nadílku. Dárkem bude pexeso s obrázky Františka Vacka a teplý punč. Drobné občerstvení bude. Rodiče mohou s sebou vzít balíček, který pak Mikuláš dětem předá.

Čert a Káča s nadílkou

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00

Kde: Třešť, malý sál kulturního domu

Za kolik: vstupné 30 korun

Proč přijít: Třeštští loutkaři uvedou loutkovou pohádku s mikulášskou nadílkou pro děti s názvem Čert a Káča. Akce se koná v kulturním domě v úterý od čtyř hodin odpoledne. Bude pouze jedno představení na malém sále s kapacitou 65 míst, vhodné předem rezervovat.

Mikulášský rej

Kdy: úterý 5. prosince od 17.00

Kde: Třešť, sokolský dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Mikulášský rej je na programu v Sokolské domě v Třešti v úterý od pěti hodin odpoledne. Návštěvníci si budou moci užít soutěže pro děti, příchod svatého Mikuláše i s družinou a nadílkou a dalšími aktivitami. Občerstvení bude zajištěno.

PELHŘIMOVSKO

Čertovská mela s mikulášskou nadílkou

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00 do 20.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí 10

Za kolik: vstupné 80 korun

Proč přijít: Masarykovo náměstí se promění v pravé peklo, atrium se rozzáří nebeskou modrou za přítomnosti andělů a Mikuláše. Zájemci se mohou těšit na pekelné vysvědčení, čertovskou školu a pořádný zástup čertů. V nebeském atriu budou na děti čekat Mikuláš a andělé. Rezervace na konkrétní čas je nutná na tel: 777012397.

Čertovský rej v Kamenici

Kdy: sobota 2. prosince od 17.00 do 19.00

Kde: Kamenice nad Lipou, náměstí u městského úřadu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dobrovolní hasiči z Kamenice nad Lipou připravili pro zájemce čertovský rej. Zájemci si mohou přijít zadovádět s čertíky a vyzkoušet svou odvahu na náměstí u městského úřadu. Na všechny se těší celá družina s Mikulášem, čerty a s anděly.

Mikuláš přijede autobusem

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00 do 19.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí u stromečku

Proč přijít: Děti a další zájemci se mohou v úterý odpoledne potkat s Mikulášem a jeho pomocníky u vánočního stromu na pelhřimovském náměstí. Mikuláš přijede speciálním vánočním autobusem, do kterého mohou lidé přinést v krabici od bot dárky pro rodiny v nouzi. Autobus jim je pak odveze. Lidé budou moci navštívit také vánoční dvorek na Hrnčířské ulici Hodina H, kde mohou děti vhodit svá přání Ježíškovi do vánoční schránky.

Mikulášská merenda

Kdy: pondělí 4. prosince od 16.30

Kde: Pacov, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Rodinné centrum Sovička Pacov a město zvou kamarády na zábavný program. Jaké by to bylo kdyby chyběla čertovská diskotéka plná písniček, her a soutěží? Nic z toho na této akci chybět nebude, přijede i svatý Mikuláš, andělé a bude také pravé peklo s čerty.

HAVLÍČKOBRODSKO

Tradiční slet Mikulášů, čertů a andělů

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční slet mikulášské družiny bude v úterý v Havlíčkově Brodě. Peklo v podzemí na Svatovojtěšské ulici se otevírá ve čtyři odpoledne a zavírá v šest večer. Peklo pod lékárnou bude mít otevřeno od pěti do sedmi. Ve čtyři zazní koledy a vánoční písně v podání Havlíčkobrodské dvanáctky pod vedením Zbyňka Paličky a v pět začíná zábavný program pro děti v režii Hitrádia Vysočina.

Čertoviny v Havlíčkově Brodě

Kdy: sobota 2. prosince od 15.00 do 18.30

Kde: Havlíčkův Brod, Městské divadlo a kino Ostrov (MDKO)

Za kolik: vstupné 70 korun, doporučená rezervace předem

Proč přijít: Odpoledne plné zábavy a her se svatým Mikulášem, andělem a šibalskými čerty chystají v Havlíčkově Brodě. Pro děti bude nachystaná čertovská cesta a poté odměna. Kapacita sálu je omezena, proto je vhodná předchozí rezervace na pokladně MDKO. Program začíná ve tři a bude zakončen od 16.30 promítáním filmu Čertoviny.

Čertovsko-mikulášský rej

Kdy: úterý 5. prosince od 17.00 do 19.00

Kde: Herálec, budova OÚ

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Čertovsko-mikulášský rej se koná v Herálci na Havlíčkobrodsku. Peklo bude otevřeno od pěti do sedmi hodin večer v budově obecního úřadu. Z peklíčka povede stezka ke kostelíčku po vyznačené trase. Součástí bude i nadílka od pekelné chásky a Mikuláše u kostela. Možno donést nadílku pro hříšníky ke škole po čtvrté hodině odpoledne a viditelně podepsat.

Mikuláš na hradě

Kdy: úterý 5. prosince od 16.30 do 18.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, hrad

Za kolik: vstupné 50 korun na osobu

Proč přijít: V Ledči nad Sázavou bude Mikuláš na hradě. Na zájemce, kteří se přijdou na ledečský hrad pobavit, čekají soutěže s čerty i anděly. Nebude chybět nějaká ta odměna.

TŘEBÍČSKO

Mikulášská besídka

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00 do 16.30

Kde: Třebíč, DDM

Za kolik: vstupné 70 korun dospělí, 50 korun děti

Proč přijít: Zájemci mohou v neděli dorazit na mikulášskou besídku do DDM v Třebíči. Připraveny jsou soutěže a hry pro děti, nadílka a nejrůznější vystoupení. Počet míst je omezen, nutné se hlásit na 739572821.

Mikulášský odběr

Kdy: úterý 5. prosince od 6.00 do 13.00

Kde: Třebíč, odběrové středisko Třebíč pro dárce krve

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Darování naopak. Akce pro velké zlobivce, zájemci budou moci darovat krev při speciální příležitosti. Půjde o oblíbený mikulášský odběr v kostýmech čerta, anděla i Mikuláše. Mimo odběrů provede čertice nebo anděl i obdarování dárců. Po básničce dostanou odvážlivci nadílku.

Mikulášská nadílka

Kdy: úterý 5. prosince od 16.30

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Divadelní spolek Ampulka v Třebíči zve na mikulášskou nadílku a pohádku. Představení pro zájemce začíná na Karlově náměstí v půl páté a vstupné je zdarma. O den později mohou přijít zájemci na adventní jarmark do budovy radnice. A to v čase od 10.00 do 16.00. Budou se zde prodávat dárky, které vyrobili uživatelé sociálních služeb.

