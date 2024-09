Zámeckým parkem se ozve ohlušující rána. A hned poté další. A další. „Tak pojďte! Na co čekáte? To se nás bojíte?!“ křičí muž s vysokou kovovou přilbicí na hlavě na své protivníky.

Jeho provokace má úspěch. Ihned poté se ozve mohutný řev a z protějšího svahu se přižene horda hrdlořezů. Šarvátka mezi obránci města a útočícími švédskými vojsky je v plném proudu. Čas se přesunul do roku 1643 a Velké Meziříčí zažívá krušné časy. Tato bitva je jednou z mnoha, jimž město musí v období třicetileté války čelit. „Vpřed. Za krále Gustava Adolfa!“ volají Švédi a snaží se ztéct už tak zubožené město.

Velká bitva je zlatým hřebem programu tradičních historických slavností, jimiž každý první víkend v září ožívá velkomeziříčský zámek a jeho okolí. Na placu jsou desítky komparzistů, kteří své role berou nadmíru vážně. A v pozadí nechybí ani ta nejpovolanější, v Českých zemích nejznámější persona tohoto konfliktu.

Tou je Albrecht z Valdštejna, který nedlouho předtím přijel na zámecké nádvoří, kde ho kromě zdejšího pána patřícího do rodu Berků z Dubé a Lipého vítají i všichni zdejší konšelé. Ti, ač oblečeni do historických kostýmů, však pocházejí ze současnosti. „Co to máte za děravé škorně?“ diví se Albrecht z Valdštejna při pohledu na jednoho z radních.

Onen dobrý muž má na nohou pouhé sandály, avšak hlavu plnou důvtipu. „Trápí mě dna, milosti,“ odpoví radní Libor Beneš bryskně – což není divu, neboť povoláním je lékař, který moc dobře ví, že dna postihuje palce u nohy.

Slovutný vojevůdce přikývne na znamenitý souhlasu, avšak pro jistotu dodá: „Jen aby vás netrápila chudoba. Tu máte, kupte si raději nové boty,“ vece Albrecht z Valdštejna a z měšce vytáhne lesklou minci, jíž za pobavení publika obdaruje úslužného konšela.

Je pravda, že pořadatelé malinko skáčou v čase – vždyť nebohý Albrecht byl zavražděn v roce 1634, kdežto zmíněná šarvátka se odehrává až o devět let později. Ale rok sem, rok tam, to vůbec nevadí. Prostý lid tehdy čas ani nepočítal. „Tyhle placky se taky dělaly prakticky nezměněné zhruba od 12. do 17. století,“ vysvětluje Jana Šimková, která ve stanovém městečku připravuje lahodnou krmi.

„Na historické slavnosti po celé republice jezdíme už pár let. Dřív si každý z účastníků vařil sám, a to zcela běžná, současná jídla. Jednou jsme však s manželem zkusili vařit nejen sobě, ale i ostatním, načež všichni odsouhlasili, abychom se toho ujali i pro příště. A my si řekli, že když už, tak to pojmeme dobově. A tak jsme začali shánět tehdejší recepty,“ popisuje svou specializaci mladá dáma, která do Velkého Meziříčí dorazila až z Dobřichovic u Prahy.

Její placky, opékané na ohni a potírané medem, mohou ochutnat i běžní návštěvníci. „Jsou moc dobré. Chci ještě,“ hodnotí je asi šestiletá holčička, která na slavnosti dorazila s rodiči.

Nastává dilema – vystát si opět frontu, nebo se přesunout dále do parku na další program? Hlava rodiny sem přišla za vojáky, což ale jeho dceru zjevně moc nezajímá. Rodina se tedy prozatím rozděluje – tatínek míří k bojovníkům, maminka s holčičkou zůstávají. V tomto případě je jasně patrné, že nejen láska, ale i historie může procházet žaludkem. A Velké Meziříčí na tu historii opravdu dbá, což dokazuje každý rok v plné kráse. Stejně jako letos.

Slavnosti se konají i v neděli osmého září. Vojenská šarvátka v parku nebude chybět ani tento den, stejně jako módní přehlídka či šermířské vystoupení.