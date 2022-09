S tím souhlasí obyvatelka Velké Bíteše Helena Požárová. „Situace s městskými byty je špatná. Město by mělo postavit nové. Syn momentálně hledá byt a nemůže sehnat. Městských bytů spíše ubývá. Nejsou tu ani stavební pozemky, které by město prodávalo. Mladí lidé, když zde neseženou tržní nájem, tak nemají šanci,“ povzdechla si.

ANKETA: Jak nakládat s penězi za prodeje městských bytů ve Velké Bíteši?

Za poslední volební období město prodalo téměř čtvrtinu městských bytů. Prodej bytů dle opozice problémem není. Ale to, že se nové byty nestaví a zatím se ani k žádné stavbě neschyluje. „Pokud má město byty prodávat, peníze z nich bychom částečně používali na novou bytovou výstavbu. Pokud se mají byty prodávat a peníze poté používat na něco jiného, měly by to být strategické projekty. Typu domova pro seniory. Nechceme tyto peníze ukládat do rezervy nebo rozpouštět v rozpočtu a jsme proti tomu, aby se rozprodával bytový fond a peníze se používaly na relativně běžné nebo ne zásadně potřebné akce,“ řekl Aleš Koubek z opoziční KDU-ČSL.

Starosta upřesnil počty prodaných bytů. „K prvnímu lednu 2022 město mělo ve svém vlastnictví 215 bytů. Během celého volebního období 2018 až 2022 pak vedení města prodalo pouze 31 bytů, z celkově 48 bytů, dlouhodobě určených k prodeji a doprodalo dále pět bytů v navazující lokalitě tří obdobných bytových domů, kde většina prodejů bytů již proběhla v minulém volebním období. Kromě prodeje uvedených bytů dále současné vedení města dořešilo a zrealizovalo odprodej podílu města na celkem 28 bytech v bytovém družstevním domě na ulici Jihlavská. Ten byl vystavěn před rokem 2010 a byl financován z prostředků města a družstevníků bytového družstva. Tuto transakci v žádném případě nelze spojovat s prodejem kmenového bytového fondu města,“ sdělil starosta.

Starosta tvá na svém, že městské byty v plánu stále jsou. „Letošní rok však pro jejich stavbu nebyl rozpočtově vhodný. Město potřebovalo finance z prodeje bytů pro finanční akce, které proběhly v minulém a současném volebním období. V současném období byly dokončované akce, které byly zahájeny ještě v minulém volebním období kdy současná opozice byla stále v koalici. V minulém období nám bylo jasné že velké akce, jako například rekonstrukce základní školy a mateřské školy musíme nějak dofinancovat. To znamená z úvěrů a vlastních zdrojů. Vlastní zdroje byly podíly na prodejích bytů, té nejstarší zanedbané zástavby,“ řekl.

Rekonstrukce Základní školy je dle Aleše Koubka projekt, který byl asi o pětačtyřicet milionů dražší, než měl původně být. „Z části prodeje bytů se pokryla část z úvěru na základní školu, která se však dělala ve větším rozsahu a částečně též „luxusněji“. Školka je také dle opozice zrekonstruovaná ve zbytečně nákladném rozsahu a nad možnosti města,“ uvedl Koubek.

Opozice argumentuje také tím, že začátkem volebního období byla možnost čerpat například většinovou dotaci na výstavbu sociálních bytů. Podle starosty byly ovšem podmínky dotace nepřijatelné. „Podmínky dotace by nás nutily k tomu abychom naplňovali byty nejen lidmi z Bíteše,, ale odkudkoli,“ řekl.

Radnice podle něj připravila lokality pro výstavbu nových bytových domů. „Je na dalším vedení města, zda ty lokality znovu využije a bude v nich pokračovat a vyhledávat dotační tituly,“ podotkl Vlček.

Nachází se na Moravě v kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou. Leží ve východní části českomoravské vrchoviny. Ve městě žije přibližně 5 200 obyvatel. Od okresního města Žďáru nad Sázavou je velká Bíteš vzdálená asi čtyřicet kilometrů.

Redaktorka Žďárského Deníku Radka Sáblíková.Zdroj: archiv Radky SáblíkovéPředvolební reportáž Deníku: Proč právě Velká Bíteš?



Ve Velké Bíteši se jedná o velmi diskutované téma. Dle některých kandidujících by se mělo jednat dokonce o prioritní téma města. Zastupitelé se dlouhodobě přou. Samotný prodej bytů opozici tolik nevadí jako fakt, že peníze z prodeje se nevrací zpět do výstavby bytů nových, ale ztrácí se v městském rozpočtu.



Vedení města argumentuje tím, že peníze z prodeje bytů jsou potřeba na již dříve zahájené projekty. Obyvatelé Velké Bíteše by však další městské byty uvítali. Město jejich stavbu v plánu prý má. Uvidíme, jak se situace s byty bude vyvíjet po volbách.



Radka Sáblíková, redaktorka Žďárského deníku