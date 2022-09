Obyvatelka Nového Města Barbora Kopperová, je se současným starostou stoprocentně spokojená. „Pro město toho dělá opravdu hodně. Určitě ho budu znovu volit,“ sdělila Kopperová. Jeho kandidatura pod jinou značkou jí prý nevadí. „Já se v politice tolik neorientuji. Záleží mi pouze na tom, jak se angažuje pro město. A to dělá opravdu dobře,“ uvedla žena z Nového Města.

Michal Šmarda kandiduje v Novém Městě na starostu. Pod jinou značkou

Opoziční lídr strany ODS Miroslav Skalník považuje situaci za komickou. „Přijde nám úsměvné, když se celorepublikový předseda stydí za název své strany natolik, že má potřebu kandidovat pod jiným názvem u sebe doma. Nedává mi to smysl. Lidé dobře ví, jak to ve skutečnosti je,“ komentoval Skalník.

Lepší Nové Město je dle Šmardy koalice ČSSD a nezávislých kandidátů, kteří kandidují dohromady. „Necítím to tedy tak, že nekandiduji pod svou stranou. Mám radost, že jsme oslovili další lidi, se kterými spolupracujeme,“ vysvětlil Šmarda. Těší ho, že se toto povedlo také v jiných městech. „Například v Praze, dokonce i ve Žďáře nad Sázavou kandiduje letos koalice sociálních demokratů a nezávislých a dalších osobností. Považuji to za rozumný krok,“ dodal Šmarda.

ANKETA: Vadí vám, že je starosta Nového Města zároveň předsedou strany?

Podle lídra opozice Skalníka v poslední době ve Městě začíná chybět koncepce nebo vize toho, kam by se mělo město posouvat. „Máme pocit, že v Novém Městě se pouze udržuje to, co je nezbytně nutné. Chybí nám nějaký přesah, čemu dalšímu se město bude věnovat,“ upozornil Skalník.

Nové Město na Moravě leží v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina ve Žďárských vrších. Počet obyvatel je k roku 2022 necelých deset tisíc. Nové Město na Moravě je známé jako město sportu. Pořádá se zde světový pohár v biatlonu a také světové závody horských kol.

Šmarda má ve městě i jiné kritiky. S jeho prací není úplně spokojený například František Dvořák z Nového Města. „Poslední dobou nejsem spokojený s působením starosty Šmardy. Začal se věnovat úplně něčemu jinému,“ vyjádřil názor Dvořák. Kandidatura pod jinou značkou mu prý ani tolik nevadí. „Ale vadí mi to, že dělá dvě věci najednou,“ dodal František Dvořák.

Chybějící vize budoucnosti je dle opoziční ODS také částečně způsobené angažováním Šmardy na pozici předsedy ČSSD. „Věřili jsme, že pozici starosty předá někomu, kdo bude mít čas se tomu věnovat na plno. Ale zvolili pro nás naprosto nepochopitelnou variantu, kdy máme dnes neuvolněného starostu a dva uvolněné místostarosty, čemuž vůbec nerozumíme,“ uvedl Skalník. Ten rozhodně chce, aby se po volbách starosta své práci věnoval na plný úvazek a aby neseděl na více židlích.

Podle obyvatelky Nového Města Dagmar Svobodové bude mít na situaci sto různých lidí sto různých názorů. „Já jsem se současným starostou spokojená. Ve městě udělal spoustu věcí,“ řekla Svobodová.

Opoziční ODS předkládá svoji vizi o lepším fungování Nového Města. Neutěšená jí přijde například situace s novoměstským gymnáziem. „Novoměstští nemají o gymnázium zájem, vybírají si raději Žďár. Toto chceme změnit. Chceme, aby se město vyvíjelo a zde dobře žilo také našim dětem,“ doplnil Skalník.

Radka Sáblíková, redaktorka Žďárského Deníku