Sklárna je situovaná na park Farská humna, který se město snaží již roky oživit. „V místě se v současné době nachází kávavan, který je umístěný uprostřed parku. Je tam problém s vodou a se sítěmi. Viděli bychom to tak, že z jedné strany sklárny by mohlo být umístěno jakékoliv občerstvení, vše je zatím v začátcích,“ sdělila místostarostka Žďáru Ludmila Řezníčková.

Budovu město zakoupilo také proto, že sdílené dílny jsou poslední dobou velmi žádané. „Lidé se snaží dělat věci vlastníma rukama. Ve městě jsme již měli pojízdnou laboratoř Fablab a byl o ni veliký zájem. V budově také chceme ponechat jednu ze sklářských pecí a ukazovat lidem práce sklářů, jelikož toto řemeslo poslední dobou upadá,“ vysvětlila Řezníčková.

ANKETA: Co by mělo být v budově bývalé sklárny na Farských humnech?

Co se týče otevřených (digitálních a manuálních) dílen, tak v projektu se už nyní angažuje Gymnázium, SPŠ a VOŠ Zďár nad Sázavou i Kraj Vysočina prostřednictvím radního pro školství a náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj. „Hodláme projekt propojit i se základními školami a Activem za účelem podpory technického vzdělávání dětí a studentů. Takže projekt kvituje i podnikatelský sektor. Smyslem těchto dílen a laboratoří je podnítit podnikavost a podnikání. Jsme stále město, které má technickou tradici a je zde spousta šikovných a vzdělaných lidí, kterým můžeme touto inovační infrastrukturou pomoci s rozjezdem podnikání nebo v jejich profesním či kariérním růstu. Budova má strategickou polohu, městotvorný charakter a jsem moc rád, že se městu podařila získat,“ sdělil starosta Žďáru Martin Mrkos.

Žďár nad Sázavou je okresní město, které se nachází v Kraji Vysočina. Město leží v centrální části Českomoravské vrchoviny a od krajského města Jihlava je vzdálený třicet kilometrů. K roku 2022 žije ve Žďáře nad Sázavou přibližně dvacet tisíc obyvatel. Kromě krásné přírody v okolí se zde nachází také jeho dominanta. Je jí Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jehož architektem je Jan Blažej Santini-Aichel. Památka je zapsaná v kulturním dědictví Unesco.

Někteří obyvatelé Žďáru záměr kritizují. Ve městě je dlouhodobý problém s nedostatkem bytů a také zubních lékařů. Ozývají se proto hlasy, proč město budovu nevyužije pro tyto účely. Město by však v budově chtělo umístit byty například pro postižené osoby. „Byty pro Žďáráky chceme stavět jinde. Je to v plánu v jiných lokalitách. V současné době prodáváme parcely na Vápenické. Za nimi jsou v plánu bytové domy,“ dodala Řezníčková.

Stavbu nových bytů a prostory pro zubařské ordinace by ve městě uvítala obyvatelka Žďáru Vendula Vrbíčková. „Dle mého názoru by bylo lepší prostory využít pro byty a případné zubaře. Myslím, že obyvatelé Žďáru a okolí by tuto možnost ocenili nejvíce,“ uvedla.

Více bytů by uvítal také Robin Kunstmüller. „Pokud se ale vedení rozhodne pro kavárnu a inovační centrum, nebyl bych ani proti tomu,“ doplnil místní muž.

Opoziční lídr strany Změna 2018 Jan Havlík koupi budovy na Farských humnech podpořil. Kritizuje však její případné využití. „Já myslím, že by budova měla sloužit potřebám, které ve městě chybí,“ uvedl.

Zmiňuje také, že neproběhl žádný průzkum poptávky po inovačním centru. „Tyto věci jsou sice hezké, někdo je však musí platit. Bude to opět město? Město za sklárnu zaplatí několik milionů a poté další peníze vloží do přestavby a poté bude platit ještě její provoz? Myslel jsem, že budova by šla využít také na byty pro obyvatele města, kterých je taktéž nedostatek,“ dodal Havlík.

Vedení města argumentuje tím, že pro stavbu bytů v budově by bylo potřeba v okolí přidat také parkovací místa. Pro zubaře možné prostory mají, chybí však zájemci.

Letos poprvé ve Žďáře nad Sázavou kandiduje František Partyka. Strana nese název Přísaha - Občanské hnutí Roberta Šlachty. Partyka však stejně jako pětadvacet dalších kandidátů kandiduje bez volební příslušnosti.

Partyka si je dlouhodobě vědom důležitosti budovy sklárny ve Žďáře. „Objekt je také důležitý pro možnost rozšíření propojovací komunikace z Nábřežní ulice do parku, kterou považujeme za jedno z nejnebezpečnějších míst ve městě. Již v loňském roce jsem proto osobně informoval ředitele odboru strategického rozvoje a investic, že je tato nemovitost na prodej. V letošním roce jsme znovu potřebné informace a kontakty předali Stanislavě Prokopové na jednání v jiné věci v polovině března. Poté se velice rychle koupě pro město bezesporu významného objektu zrealizovala, bohužel již za vyšší cenu. I přesto jsme rádi, že k tomu došlo,“ sdělil.

Prioritní je pro něj již zmíněné rozšíření nebezpečné propojovací komunikace. „Plnému rozšíření dnes ještě brání neschopnost města domluvit se s majitelkou sousedního pozemku na odkupu či směně jejího pozemku, který tomuto doposud z části brání,“ dodal Partyka.

Město ale rozšíření komunikace z ulice Nábřežní v plánu má. „Je tam pouze taková myší díra, kde stěží projedou kola, je to velmi úzká silnička. Musíme se ještě domluvit s lidmi okolo, abychom v místě mohli udělat příjezd,“ řekla Řezníčková.

Projekt budovy sklárny je zatím v začátcích. Současné vedení města zjišťuje možnosti financování projektu pomocí dotace. Co tedy v budově bývalé sklárny u parku Farská humna nakonec bude, ukáže až čas.

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě bývalá sklárna na Farských humnech?



Téma zakoupení bývalé budovy sklárny a její případné využití budí ve městě emoce. Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytů a zubních lékařů. Ozývají se tedy hlasy, proč zakoupenou budovu nevyužít pro tyto účely. Současné vedení města chce bývalou sklárnu využít pro inovační centrum, kavárnu nebo ukázky sklářství. Chce tím park na Farských humnech oživit a rozšířit tak městskou infrastrukturu.



Vedení města ubezpečuje, že nové byty postaví v jiných lokalitách ve Žďáře. Prostory pro zubaře město také má, schází však zájemci. Na co přesně se tedy Žďárští obyvatelé v budově bývalé sklárny na Farských humnech budou moci těšit, ukáže až čas.



Radka Sáblíková, redaktorka Žďárského Deníku