Tomáš Blažek.Zdroj: Deník/Radka Sáblíková

Tomáš Blažek

technik - Sdružení krajina, Nové Město na Moravě

Jestli obhájí nebo ne, to těžko říct. Michal Šmarda je v Novém Městě poměrně populární a s lidmi to umí, to se mu nedá upřít. Takže je klidně možné, že křeslo starosty obhájí. I když hlasy proti němu se ozývají. Záleží na tom, jestli voliči vsadí na známou kartu nebo zkusí něco nového.

To, že kandiduje pod jinou značkou je dle mého názoru celkem pragmatický krok. Když se zdálo, že ČSSD není zrovna v kurzu, udělal značku novou. Kandidovali tam sice většinou lidé ze strany, ale vypadalo to nově. Udělal to tak, aby sociální demokracie nebyla tolik vidět. Je to legitimní krok, který pravidla voleb umožňují.

Michal Šmarda je pragmatik, ale jestli se souběh funkce předsedy ČSSD a starostování v Novém Městě dá zvládnout, to těžko říct, to se uvidí. Změnilo se to nedlouho před koncem tohoto volebního období a ohlasy na to jsou různé. Někdo tvrdí, že je znát změna k horšímu, někdo nemá rád kumulace funkcí z principu. Já to objektivně vyhodnotit neumím, ale kladu si otázku, má-li Lepší Nové Město jinou volbu.

Kompletní informace o volbách na Žďársku najdete ZDE.