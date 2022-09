Josef Jelínek, ředitel ICKK, Velká BítešZdroj: Deník/Radka Sáblíková

Josef Jelínek

ředitel ICKK

Peníze z prodejů městských bytů se investovaly tam kde byly potřeba. To znamená například do rekonstrukcí školy a školky a do dalších projektů, kde byly finance nutné.

Byty, které se prodávaly jsou starší více jak čtyřicet let. Měly stará bytová jádra, staré vybavení. Město musí být schopné se postarat o byty, které má ve vlastnictví.

Předvolební reportáž: Velká Bíteš městské byty prodává, nové ale nestaví

