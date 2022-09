Josef Klement, zastupitel města, KDU – ČSL.Zdroj: Se souhlasem Josefa Klementa

Josef Klement

zastupitel města

Myslím že záměr, který deklarovala rada města je objektivní a správný. Pokud se jedná o zubaře, tak ti by měli být situováni v budově polikliniky kde místo je. Prostory vytvoříme kdykoliv, zubaři chybí. Pokud se jedná o ostatní bydlení, tak to znamená: parkovací místa, zázemí a tak dále.

Myslím, že chráněné bydlení, malometrážní byty a nějaký start up, který tam je plánován to nepotřebuje. A zatížit místo kde je už nyní malý prostor vstupu do Farských humen je zbytečný, co se týče parkovacích míst a podobně. V záměru se také počítá s vytvořením lepšího vstupu do parku. Záměr rady je za mě správný.

Budova bývalé žďárské sklárny na Farských humnech rozděluje lidi

Kompletní informace o volbách na Žďársku najdete ZDE