O její podobě by mělo být jasno ve druhé polovině týdne. „Jednání stále probíhá, zatím není nic definitivně rozhodnuto. Stále vycházíme z představy vytvořit širší koaliční projekt. Zatím je to na platformě současné koalice a ČSSD, o koaličním projektu jsme zatím nejednali se Změnou 2018. Není to úplně v plánu přímo v tom smyslu, že by byli součástí koalice, nějaké jednání s nimi ale proběhne,“ sdělil za uskupení Žďár-živé město starosta Martin Mrkos.

Lídr koalice Společně - ODS a TOP09 Jan Mokříš nechává zatím vše otevřené. „Zatím probíhají jednání s vítězem voleb. Všechno záleží na podmínkách, politika je také o kompromisech. Pro nás je nejdůležitější složení koalice z demokratických stran,“ uvedl.

Podle Ludmily Řezníčkové, která kandidovala na prvním místě kandidátky ANO 2011 a nezávislí, je široká koalice v některých případech správná a dobrá. „Jednání stále probíhají. My však nechceme rozšiřovat počet uvolněných míst. Každý má určité požadavky, my jsme předpokládali, že se šesti mandáty budeme prioritní. Uvidíme, jak to bude dál, nic ještě není vyjednáno. Je to určitě dobře, když je široká koalice, daleko lépe se pak pracuje při posouvání města, protože u tvoření města jsou skoro všichni. Někdy je to však problém při dohadování když mají strany určité požadavky. Jednání však ještě není u konce takže je brzy cokoliv předjímat,“ uvedla Řezníčková.

Jakou podobu bude tedy mít koalice ve Žďáře, by mělo být jasnější ve druhé polovině týdne.