Na druhém místě se umístilo Sdružení nezávislých kandidátů pro obce ve vedení se Stanislavem Markem se 17,15 procenty hlasů. "Je to úspěch. Sice nemáme žádný mandát navíc, ale přízeň voličů byla vyšší než před čtyřmi lety. My bychom v koalicích nechtěli nic měnit, ale nyní je to na hnutí Lepší Nové Město aby zahájili nějaké vyjednávání," uvedl Marek.