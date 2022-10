Jak řekla mluvčí věznice Lada Příbrská, komunální volby se ve věznici nekonají. „Žádná z našich odsouzených nemá trvalé bydliště ve Světlé. Ženy u nás volí pouze kandidáta do Senátu, ale podmínkou je, aby měly trvalé bydliště v senátním obvodu Kutná Hora. Samozřejmě musí mít platný občanský průkaz,“ vysvětlila Příbrská.

Dvě z odsouzených paní Renáta a Petra Krátká chodí k volbám pravidelně. Obě daly hlas stejnému kandidátovi. „Znám ho, mám k němu důvěru,“ řekla na vysvětlenou Petra Krátká. Stejný názor měla i paní Renáta. Obě si přály, aby jejich kandidát vyhrál a udělal něco pro zlepšení situace ve zdravotnictví. „Například nemocnice v Kutné Hoře je v hrozném stavu a oddělení se tam zavírají,“ povzdechla si paní Renáta.

Kompletní informace o senátních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkVolby ve věznici se konaly ve společenské místnosti. Dvoučlenná volební komise přišla z městského úřadu ve Světlé, třetím pomocníkem byl zástupce věznice. Zuzana Mrkvičková a Jan Borek chodí do věznice s volební urnou pravidelně. „Největší zájem ve věznici je o volby do Poslanecké sněmovny a také o volby prezidenta. To chodí volit i polovina odsouzených,“ poznamenala Mrkvičková.