Čekal jsem to snazší. Minulé volební období jsme byli v koalici s dalšími dvěma subjekty, z nichž jeden - ODS spolu s TOP 09 a nezávislými, v těchto volbách získal dva mandáty a druhý nekandidoval. S KDU-ČSL a nezávislými kandidáty, se kterými jsme netvořili minule koalici, bychom nyní chtěli. Je to na nich, zda přijmou nabídku. Do rady města nám zbývá obsadit jedno místo, kde alternativa namísto KDU-ČSL a nezávislých je obsazení zkušeného zastupitele z ODS. Z toho strach nemáme. Byl bych rád, kdyby to bylo vyřešeno, bylo by o starost míň, ale tohle jsou příjemné starosti.

Jaké jsou priority vedení města pro následující čtyři roky?

Priorita číslo jedna je rekonstrukce náměstí, číslo dvě obnova městského majetku a sídlišť. Za čtyři roky se nepodaří vše opravit, ale byl bych rád, kdyby se nám v každém sídlišti podařilo aspoň část toho, co tam je. Ať už je to mobiliář, povrchy nebo technická infrastruktura. Třetí věc závisí na tom, jestli a jakou získáme dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Podle toho pak budeme investovat: do koupaliště, muzea, městské knihovny přístavby mateřské školy v místní části Mostiště nebo výstavby odborných učeben základních škol. Dlouhodobější témata jsou synagoga a otázka, jestli ji převzít do vlastnictví města, jestli s ní něco dělat.

Úspěch, jaký jste získali ve volbách, je velkou výhodou. Má i nějaké nevýhody?

Já se hlavně těším z toho, že spousta aktivních lidí z našeho uskupení dosud dělala věci pro město ve svém volném čase, aniž by měla nějaký mandát v zastupitelstvu. Přesto se o to za ty čtyři roky aktivně zajímali a přispívali k tomu, aby se řada věcí změnila. Mám velkou radost, že se z těch lidí stali zastupitelé a budou mít více informací a možností, aby na těch věcech mohli pracovat. Zároveň jsme do zastupitelstva dostali celou řadu lidí, kteří s tím nemají vůbec žádnou zkušenost, ale mají obrovské nadšení. Takže před sebou máme s kolegy, se kterými v zastupitelstvu již jsme, úkol, abychom tento velký tým ukočírovali a zaktivovali tak, aby pro město pracovali dobře a smysluplně. Je to velká zodpovědnost. Ono se to nezdá, ale prvotní euforii vystřídalo uvědomění si toho, že když máte kolem sebe tři nebo čtyři kolegy, komunikujete mnohem snáz, než když jich je dvanáct.

Vedení města je poměrně náročné na čas i psychiku. Nezrazovalo vás okolí od toho, abyste do volebního klání šel znovu?

Nezrazovalo, spíše naopak. Měl jsem velkou podporu. Lidé mi říkali, že to děláme dobře, že jsme vnesli nový vítr, který tady dlouho nebyl. Vlastně nám to potvrdili i ve volbách. Mě to těší a nabíjí mě to energií, která bude potřeba. Jsem z toho nadšený, přál jsem si, aby to alespoň přibližně takto dopadlo. Nečekal jsem až takový úspěch a jsem za to hrozně rád.