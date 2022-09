Dle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v případě jedné kandidátky nevzniká žádná soutěž. „Již před volbami je jasné, kdo se stane zastupitelem a pravděpodobně i starostou a místostarostou. To je samozřejmě problém. Může to vést k tomu, že klesá zájem vůbec k volbám jít,“ řekl Kopeček.

Každý může jít na Vysočině s každým. Vyjednávání budou zajímavá, říká politolog

Starosta Fryšavy pod Žákovou horou Mojmír Humlíček však připomněl, že už v minulých komunálních volbách zde měli pouze jednu kandidátní listinu a volební účast se pohybovala mezi 60 až 70 procenty. „Já si myslím, že na vesnicích je to tak dané, lidé to považují za svoji povinnost. Možná tou účastí také vyjadřují podporu těm, kteří kandidují,“ zamyslel se starosta.

Politolog Kopeček dodal, že faktorů, proč je v určitých obcích jedna kandidátka, je více. „Ve většině, ne ve všech, případech je zkrátka počet lidí, kteří chtějí kandidovat, malý," řekl Kopeček.

Dalším častým důvodem bývá, že má-li obec po několik volebních období úspěšného starostu, jenž vede kandidátku, obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti jsou ke kandidatuře demotivovaní. Třetím motivem bývá, že v některých obcích máme doložené něco, co politologie nazývá deliberační předvýběr. To znamená, že ještě před podáním kandidátek si kandidáti domlouvají funkce. V důsledku to omezuje soutěživost, jelikož nevzniká konkurence a potenciální kandidáti nekandidují,“ uvedl politolog Kopeček.

Kandidátek, kde každá čítá pouze jedno jméno je na Žďársku padesát.

* na Žďársku se bude volit ve 174 obcích

* ve 38 z nich mají pouze jednu kandidátku

* v 50 z nich jsou kandidátky po jednom člověku

Obce s jednou kandidátkou:

Bobrůvka, Bohdalec, Březejc, Býšovec, Cikháj, Černá, Fryšava pod Žákovou horou, Horní Libochová, Horní Rožínka, Chlumek, Kozlov, Krásné, Kyjov, Lhotka, Líšná, Martinice, Milasín, Osové, Poděšín, Podolí, Pokojov, Račice, Račín, Radostín, Rodkov, Rosička, Rovečné, Sirákov, Sklené, Strachujov, Sulkovec, Světnov, Štěpánov nad Svratkou, Tři Studně, Unčín, Velké Janovice, Věstín, Věžná

