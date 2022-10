Podle Řezníčkové členové Žďáru - živého města nechtějí, aby působila ve funkci místostarostky. „Požadavku nerozumíme a nijak nám jej nevysvětlili. Ustoupit nechtějí. Podle našeho názoru je vstupování do personálních otázek druhé strany neadekvátní. Budeme přemýšlet, zda vůbec budeme v koalici a zda raději nepůjdeme do opozice,“ otevřeně nastínila Ludmila Řezníčková.

Kompletní výsledky voleb ve Žďáře najdete ZDE

Dnes večer proběhne schůze sedmadvaceti kandidátů, kteří kandidovali a dávali svůj hlas Řezníčkové jako lídrovi. „Někteří jsou pro to, abychom zůstali v koalici i beze mě, ale pro většinu z kandidátů je to nepředstavitelné, protože kandidovali za mě jako za lídra. Uvidíme, jestli se nám ze šestice zastupitelů podaří vygenerovat návrh na jiného místostarostu. Když se nám to nepodaří, tak půjdeme do opozice,“ dodala Řezníčková.

Povolební jednání ve Žďáře: Politici ze Spolu opouští koalici

Lídr KDU-ČSL Rostislav Dvořák lidsky nemá s Řezníčkovou žádný problém. „Ale vím, že někteří nově zvolení členové zastupitelstva s jejím působením problém mají. Rozhodnutí má Žďár - Živé Město jako vítěz voleb. Oni rozdávají karty a vybírají si lidi,“ podotkl Dvořák.

Lídra Žďáru - živého města Martina Mrkose se Deníku nepodařilo zastihnout.