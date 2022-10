Naproti tomu Ludmila Řezníčková, která vede kandidátku ANO 2011 a nezávislé, má radost, že jsou koalice domluvené. „Ale osobně mě velmi mrzí, že se ODS rozhodla jít touhle cestou,“ přiznala. Podle jejího názoru si ve Žďáře nikdo nemusí hrát na barvu košile. „Vždy jsme byli vynikající parta, osm let tam s námi seděli, vždycky jsme se domluvili. Nikdy jsme si neházeli klacky pod nohy. Vážně mě to mrzí. Myslela jsem si, že koalice bude širší, že to půjde. My nepropagujeme celostátní politiku. Ani se nezabýváme tím, jestli má někdo nějaké aféry ve STAN, ODS nebo ANO. Tady jsme ve Žďáře nad Sázavou. Je škoda, že se takto vymezují,“ podělila se o své pocity Řezníčková.

Žďár-živé město chce širokou koalici. Povolební jednání stále probíhá

Zvolený opoziční zastupitel ze Změny 2018 Jan Havlík je zvědavý, zda bude Společně - ODS a TOP 09 s nimi v opozici. „U jednání nejsme, máme pouze zprostředkované informace. V ODS se rozhodli tak, jak se rozhodli, je na nich, jak se nové role zhostí,“ podotkl Havlík.

Nyní se bude ve Žďáře řešit rozložení sil v radě města a na vedoucích pozicích. „Koalice bude stejná jako v předchozím období, akorát bez ODS. Ještě jsme nic nepodepsali, ale všechno se vyvíjí v tomto duchu,“ řekl Mrkos. Rada města tedy bude mít devět členů, zbývá ještě obsadit posty dvou místostarostů na plný úvazek a uvolněného starosty. „Kdo to bude, rozhodne se v těchto dnech,“ dodal Martin Mrkos.